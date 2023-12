Cum a renunțat celebrul actor Charlie Sheen la băutură. Vedeta din "Doi bărbați și jumătate" nu a mai pus gura pe alcool de 6 ani

Sheen, în vârstă de 58 de ani, care luna viitoare va marca șase ani de sobrietate, a detaliat cum, la apogeul dependenței sale de alcool, ar fi pus „scotch chiar și în cafea”. Vedeta a mărturisit cum începea să bea încă de la primele ore ale dimineții, iar faptul că și-a dezamăgit fiica i-a „frânt inima”. '.

Potrivit Daily Mail, Sheen este tatăl a trei fete: Sami, 19 ani, și Lola, 18, ambele provenind din căsătoria cu fosta soție Denise Richards și Cassandra, în vârstă de 39 de ani, a cărei mamă este fosta iubită Paula Speert.

„Mi-a plăcut să beau dimineața. Mi-a plăcut niște scotch în cafea. Într-o dimineață, uitasem că fiica mea avea o întâlnire la care promisesem că o voi duce cu mașina și deja băusem câteva pahare. Așa că a trebuit să-l sun pe prietenul meu Tony să ne ia. Am dus-o acolo la timp, dar mi-a frânt inima pentru că era pe bancheta din spate și mi-am dat seama că se gândea: "De ce nu conduce tata?" Așa că am ajuns acasă și am luat decizia. Și de atunci m-am oprit.

Vedeta - care s-a luptat anterior și cu dependența de droguri - a spus că și-a acordat o lună pentru a vedea dacă apar îmbunătățiri odată cu abstinența - ceea ce i-a dat „dovada instantanee că aceasta era partea pe care trebuia să fiu. Nu mai puteam nega asta."

Sheen spune că acum are un stil de viață „foarte consecvent”, deoarece își crește fiii gemeni, Bob și Max, în vârstă de 14 ani, ca tată singur. Împarte custodia băieților cu fosta soție Brooke Mueller.

Actorul a spus că acum se trezește devreme la „în jurul orei 4:30 sau 5 dimineață” pentru a se antrena și a răspunde la e-mailuri, apoi își trezește copiii.

Brooke și Charlie au avut o relație dificilă, deoarece ambii duceau lupte cu dependența.

Charlie a pledat, de asemenea, vinovat de agresiune contra unei dispute domestice în decembrie 2009.

