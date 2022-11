Christina Applegate nu poate merge fără baston și s-a îngrășat 18 kg după diagnosticul de scleroză multiplă

Actrița Christina Applegate, în vârstă de 50 de ani, cunoscută și pentru rolurile din Familia Bundy și Anchorman, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în timp ce filma pentru sezonul final al serialului Dead to me, în vara anului 2021. Serialul a luat o pauză de cinci luni pentru ca vedeta să-și poată începe tratamentul. Celebra actriță a explicat, într-un interviu recent pentru New York Times , care a fost motivul pentru care a revenit pe platourile de filmare.

"Am avut o obligație. Mi s-a spus să ne oprim, că nu e nevoie să terminăm, să punem cap la cap câteva episoade înregistrate înainte. Am spus nu, o vom face, dar în termenii mei," a punctat actrița.

Scleroza multiplă este o boală în care sistemul imunitar distruge învelișul protector al nervilor și întrerupe fluxul de informații dintre creier și corp.

Când s-a întors la filmări, Christina Applegate nu se mai putea deplasa fără un baston sau un scaun cu rotile. În plus, în unele scene, un coleg de pe platou trebuia să-i țină picioarele într-o anumită poziție. De asemenea, nu a putut filma scene care presupuneau să meargă sau să stea în picioare, fără să se sprijine de perete. Ea a mărturisit să a fost nevoită să deschidă ușile, în anumite scene, doar pentru a se sprijini de ele, potrivit Yahoo news.

Pe rețelele de socializare, Applegate a distribuit recent fotografii cu noua ei gamă de bastoane, pe care a numit-o noua ei normalitate.

„Am o ceremonie foarte importantă, care urmează. Va fi prima ieșire de când am fost diagnosticată cu SM. Bastoanele fac acum parte din noua mea normalitate...Rămâneți pe fază pentru a vedea care dintre ele se potrivesc pentru o săptămână de lucru”, a comentat actrița.

Christina Applegate și Linda Cartellini la premiera primul sezon al serialului Dead to Me

Sezonul final al serialului „Dead to Me” revine pe Netflix pe 17 noiembrie. Vedeta a mai declarat că nu este sigură dacă va urmări ultimul sezon, deoarece este prea dureros.

Christina Applegate a întâmpinat mai multe probleme de sănătate în ultimii ani. În 2008, Applegate a fost diagnosticată cu cancer la sân şi a suferit o dublă mastectomie, iar în 2017 a suferit o operație de îndepărtare a ovarelor și a trompelor uterine.

Christina Applegate a câştigat Primetime Emmy pentru remarcabila apariţie într-un serial de comedie, în "Friends", în 2003. A fost nominalizată la aceeaşi categorie pentru acelaşi serial în 2004. În 2008 şi 2009, Applegate a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriţă într-un serial comedie pentru rolul din “Samantha Who?”. În 2019 şi 2020, ea a fost nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru “Dead to Me”.