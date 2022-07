Cinci lungmetraje în competiție la ANONIMUL 2022

Selecția competiției de lungmetraje a fost realizată de Ludmila Cvikova.

Trofeul ANONIMUL va fi disputat de „107 Mothers” (Slovacia, Cehia, Ucraina), regizat de Peter Kerekes, „I’m So Sorry” (China), de Zhao Liang, „Mighty Flash” (Spania), de Ainhoa Rodríguez, „Talking About the Weather” (Germania), de Annika Pinske, și „Zuhal” (Turcia), de Nazlı Elif Durlu.

În „107 Mothers/ Cenzorka”, Peter Kerekes spune povestea bazată pe realitate a mamelor dintr-o închisoare pentru femei din Odesa (Ucraina). Lungmetrajul a câștigat, la Festivalul de la Veneția 2021, premiul secțiunii Orizzonti pentru cel mai bun scenariu și a fost inclus în competiția Zabaltegi-Tabakalera a Festivalului de la San Sebastián.

Documentarul „I’m So Sorry” vorbește despre pericolul reprezentat de energia nucleară. Filmul, cu imagini de arhivă de la Cernobîl și Fukushima, a fost nominalizat pentru L'Œil d'or, premiul pentru documentar, la Festivalul de la Cannes 2021. El a făcut parte și din selecția festivalurilor de la Guangzhou și Busan.

Drama „Mighty Flash/ Destello bravío” relevă modul în care ne agățăm de tradiții patriarhale deși, într-o lume nouă, societatea trebuie să evolueze în mentalitate. Ficțiunea cu rădăcini în documentar are o distribuție ce reunește simple femei de diferite vârste, iar acțiunea are loc într-o localitate rurală suspendată în timp. Filmul a fost prezentat în festivalurile de la Malága și San Sebastián, unde a fost recompensat cu distincții speciale, iar Ainhoa Rodríguez a fost desemnată cel mai bun regizor la Vilnius IFF 2021.

„Talking About the Weather” este primul lungmetraj regizat de Annika Pinske și avut premiera la Berlinala de anul acesta, în secțiunea Panorama. Drama are în centru o femeie care încearcă să găsească echilibrul între carieră, relațiile de dragoste, viața de familie și libertatea proprie.

Zuhal este o femeie din clasa de mijloc, are o slujbă bună, o relație îndelungată și o casă frumoasă în Istanbul. Întreaga ei existență obișnuită se schimbă după ce într-o noapte aude mieunatul unei pisici. Intenționat își evita vecinii, însă acum se vede nevoită să comunice cu ei. Cu umor negru și personaje dinamice, lungmetrajul „Zuhal” este primul regizat de Nazlı Elif Durlu.

Câștigătorul Trofeului ANONIMUL va fi ales prin vot de publicul festivalului. Premiul, în valoare de 3.000 de euro, este oferit de OTP Bank.

Programul festivalului cuprinde două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale, anunțate în luna iunie, dar și proiecții în afara concursului. Toate proiecțiile vor fi însoțite de întâlniri și dialoguri între cineaști și public.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹