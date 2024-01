Comedia Klaus & Barroso, cu Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae, este în cinematografe!

Comedia scrisă de Grupa B, produsă de Bold Film Studio și distribuită de Forum Film, a avut premiera de gală la Cinema City AFI Cotroceni, pe 15 ianuarie.

„Mă bucur enorm că lumea a primit cu atât de mare entuziasm și bucurie filmul nostru! Vă mulțumim și sperăm ca această energie bună să dureze minim două luni.", spune Cosmin „Micutzu” Nedelcu.

„Filmul nostru e o poveste despre prietenie, speranță și despre cum iubirea ne salvează întotdeauna. Mă bucură mult starea de bine cu care au ieșit oamenii de la primele proiecții. Acum ne întoarcem pe drum, s-o răspândim și în alte orașe.”, completează Adrian Nicolae.



O audiență numeroasă (1400 de spectatori) a aplaudat echipa filmului, printre invitați fiind cunoscuți actori precum Elvira Deatcu, Maria Obretin, Iulian Postelnicu, Adrian Nartea, Magda Catone, Marian Olteanu, Crina Semciuc, Diana Sar -, oameni de televiziune și radio - Ioana Ciurlea, Florin Negruțiu, Claudiu Pândaru, Livia Graur, Marina Nițoiu, Andrei Niculae, Oana Zamfir, Bogdan Ciuclaru, Răzvan Popescu, Ciprian Muntele, Irina Margareta Nistor -, producătorul Matei Dima și regizoarea Letiția Roșculeț, vedete și influenceri - Alex Velea, Antonia, Dorian Popa, Sânziana Negru, Ionuț Bodonea, Vlad Vaida, Theo Zeciu, David Dobrincu -, comedianții Anisia Gafton, Costel Bojog, Geo Adrian, Florin Gheorghe, Ioana State, Alex Dobrotă, Teodora Nedelcu, Tudor Costina, Mane Voicu, Mukinka, Paul Szabo, Teo Ioniță.

„Suntem extrem de încântați și încurajați de reacțiile publicului la premieră, care sunt la fel de entuziaste ca și în spectacolele de caravană de până acum. Ne bucurăm că obiectivul nostru de a aduce în cinematografe entertainment accesibil tuturor vârstelor a fost atins și sperăm ca feedback-ul atât de pozitiv de la publicul de până acum să convingă și mai mulți potențiali spectatori să îi cunoască pe Klaus & Barroso. Comediile se trăiesc cel mai bine ca experiență colectivă în sala de cinema.”, declară Cristian Anastasiu, producător Bold Film Studio.

Alături de protagoniștii Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae, din distribuția filmului fac parte: Carol Ionescu, Alexandru Ion, Vlad Drăgulin, Rolando Matsangos, Codrin Boldea, Vlad Brumaru, Cezar Antal, Mădălina Craiu, Șerban Pavlu, Victoria Raileanu, Alin Florea, Mădălina Stoica, Bogdan Farcaș, Cătă Nicolau, Alex Mircioi. Directorul de imagine al filmului este Mihai Marius Apopei, montajul este realizat de Tudor D. Popescu, iar scenografia și costumele sunt semnate de Alexandra Panaite.

„Faptul că fac parte din echipa asta e o bucurie foarte mare! Seara lansării filmului Klaus & Barroso a fost plină, așa cum se întâmplă de obicei. În fiecare sală în care am intrat ca să le urăm oamenilor din public „vizionare plăcută” sau „mulțumim pentru susținere” m-a încercat un sentiment frumos de recunoștință. Mă simt foarte norocoasă să am așa meserie faină în care de multe ori mi se pare că doar mă distrez. Am și venit direct din prima parte a caravanei în care ne-am simțit excelent și ne-am alimentat cu energie bună și de la public. De fapt, asta am auzit cel mai des despre filmul nostru până acum - că te lasă cu o energie bună la final. Ceea ce mi se pare absolut perfect.”, a declarat Victoria Raileanu.

„Klaus și Barroso este o bornă foarte importantă pentru mine. Este debutul meu în film și nu aș fi văzut un context mai bun să debutez decât alături de acești oameni profesioniști, talentați și pasionați. A fost fix așa cum mi-am dorit.”, mărturisește Vlad Drăgulin.

Caravana Klaus & Barroso continuă cu proiecțiile în prezența echipei de la Constanța (16 ianuarie, Cinema City Vivo!), Iași (18 și 19 ianuarie – Cinema City Iulius Mall), Botoșani (20 ianuarie - Happy Cinema), Suceava (21 ianuarie – Cinema City Iulius Mall), Craiova (23 ianuarie – Inspire VIP - Electroputere Mall), Ploiești (24 ianuarie - Cinema City – Shopping City), Oradea (25 ianuarie – Palace Cinema – Lotus Center), Satu Mare (26 ianuarie – Cineplexx – Shopping City), de la ora 19:00.

Două proiecții speciale au loc în București la Cinema Luceafărul (16 ianuarie, orele 19:00 și 21:00).

Proiecții în București cu participarea echipei vor mai avea loc pe 3 februarie (Cinema City Mega Mall) și 4 februarie (Cineplexx Băneasa).

Detalii despre evenimente - pe pagina de Facebook Bold Film Studio.

Un barman (Klaus) și un bodyguard (Barroso) încearcă să țină sub control o petrecere a burlacilor, cu un mire timid, un naș guraliv, prieteni și colegi de muncă, un șef de gașcă, o dansatoare curajoasă, un vecin trăznit, surprinși de o patroană furioasă și deranjați de niște musafiri nepoftiți și periculoși. Dar iubirea își face loc în poveste în mai multe feluri și ar putea salva o situație fără ieșire...



TRAILER: https://youtu.be/2_idWJCmmaA

Biletele la Klaus & Barroso pot fi achiziționate online și de la casieriile cinematografelor.

Mai multe detalii pe: https://boldfilmstudio.ro/productii/klaus-barroso/

Mai multe imagini pe: Facebook | Instagram | TikTok, pe canalul de YouTube Bold Film Studio și canalul de YouTube Micutzu Stand-up Official.

Producători: Cristian Anastasiu, Bogdan Theodor Olteanu. Producător general: Ionuț Datcu.

Parteneri media principal: KISS FM



Parteneri media: Cărturești, All About Romanian Cinema, Adevărul, Cinefan, Cinemap, Happy Fish, Happ.ro, IQads, Pagina de Media, Spotmedia, Unica, Urban.ro, Vice, Zile și Nopți.



Un film realizat cu sprijinul: Neumarkt, Pepsi, Lays, Caii de la Letea, Sameday, Presto, Realme, Agricola, Dentsu Romania, MediaCom, Mindshare, Wavemaker, House of Media, OMD.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹