Deschiderea oficială a competiției BUZZ IFF 2022 a avut loc cu proiecția filmului “Balaur” (r. Octav Chelaru, România, 2021), urmată de o sesiune de Q&A cu regizorul și cu o parte din echipa filmului (actorii Mălina Manovici și Sergiu Smerea), iar gala de premiere din 18 septembrie, de la ora 18:00, aduce în fața publicului filmul “Dirijorul tăcerilor” (r. Ovidiu Georgescu, România, 2022) și o sesiune de Q&A cu echipa filmului și cu regizorul, tot la Sala Teatrului G. Ciprian.

Filmele din competiția de lungmetraj sunt:

Vecini / Neighbours (Elveția, Irak, Siria, 2021, Mano Khalil, dramă, 2h4min., nominalizat la Shanghai International Film Festival și la Palm Springs International Film Festival, câștigător al premiului pentru Cel mai bun film și Cel mai bun scenariu la Red Sea International Film Festival)

Sinopsis: Cu un fin simț al umorului și satiră, filmul povestește despre o copilărie care, între dictatură și drama întunecată, are și momentele ei de lumină. Câtă prietenie, iubire și solidaritate sunt posibile în vremuri de represiune și despotism?

Puternic, slab / Hard shell, soft shell (Franța, 2021, r. Emma Benestan, comedie, romance, 1h39min., nominalizat pentru Cel mai bun film la Santa Barbara International Film Festival și pentru Cel mai bun film străin la Beirut International Women Festival)

Sinopsis: Az lucrează pentru un crescător de stridii din Sète. Știe pe de rost stridiile, le deschide cu sutele. Într-una dintre ele, Az decide să ascundă un inel, să-i ceară iubitei Jess să se căsătorească cu el. Ea nu spune da.

Plan A (Germania, Israel, 2021, r. Yoav Paz & Doron Paz, dramă, thriller, 1h49min., nominalizat pentru Cel mai bun film la Haifa International Film Festival și pentru Cea mai bună imagine la Premiile Academiei Israeliene de Film)

Sinopsis: În 1945, un grup de supraviețuitori evrei ai holocaustului a plănuit să otrăvească sistemul de apă din Germania. Filmul spune operațiunea secretă periculoasă și îndrăzneață care a fost numită Planul A.

Anul pierdut 1986 / Clouds of Chernobyl (România, 2022, r. Ligia Ciornei, dramă, istoric, thriller, 1h16min.)

Sinopsis: Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl s-au făcut simțite rapid în Europa. În România măsurile disperate luate de regimul comunist i-au afectat pe mai mulți locuitori din nord; din cauza radiațiilor femeile sunt forțate să avorteze prin metode improvizate (sub o presiune indirectă de la partid).



Irina, învățătoare în satul în care locuiește, mamă a doi copii, soție de căpitan de vas, se află sub presiunea familiei și trebuie să ia o decizie cumplită. Va alege să renunțe sau își va asuma cu orice consecință viața?

Pompe funebre / I Cassamortari (Italia, Spania, 2022, r. Claudio Amendola, comedie, 1h39min.)

Sinopsis: La Roma, Cassamortari sunt oameni care lucrează în casele funerare. Afacerea familiei Pasti a fost fondată de Giuseppe, care este dispus să facă orice pentru a transforma un cadavru în bani, de preferință în negru.

Documentarele care pot fi văzute sunt: Călătorie spre apus / Journey into the twilight (Italia, Franța, 2021, r. Augusto Contento), ce urmărește drumurile care duc în întunericul rece al declinului familiei, al societății patriarhale, al firmelor educaționale, al religiei și al unui pământ în care spațiul comun comun este modelat de un egoism, chiar revoluționar, din Italia, Distopia / Dystopia (Portugalia, 2021, r. Tiago Alfonso), film care prezintă schimbările din pătura socială a orașului Porto din 2007 până în 2020 - demolări, evacuări și strămutări care afectează comunitatea de romi din Bacelo, locuitorii din Bairro do Aleixo și vânzătorii de la Feira da Vandoma, și Delta din București / The Delta of Bucharest (România, 2020, r. Eva Pervolovici), al doilea documentar de lungmetraj al regizoarei, cunoscută deja publicului pentru "Marussia” (2013), a cărui poveste este spusă prin vocea actrițelor Sandrine Bonnaire și Ada Condeescu.

Printre cele 21 de scurtmetraje din competiția din acest an se numără filme din 10 țări, inclusiv un calup de scurtmetraje studențești, care vor fi difuzate duminică, 18 septembrie, de la ora 15:00, în amfiteatrul Muzeului Județean din Buzău.

Juriul competiției de lungmetraj îi reunește pe actrița Olimpia Melinte, cunoscută publicului pentru rolul din serialul “Vlad” și numeroase roluri în filme apreciate la festivaluri de calibru, agentul Isabella Gullo care îi reprezintă, printre alții, pe actorii Franco Nero și John Turturro, și pe regizorul, scriitorul și producătorul independent grec, cunoscut pentru documentarele, serialele, scurtmetrajele și lungmetrajele sale, Dimitris Koutsiabasakos. Competițiile de scurtmetraj și de film documentar îi au în juriu pe fondatorul 2K Films, regizorul, producătorul și consultantul pentru numeroase filme de lungmetraj, documentare și emisiuni TV și co-producător pentru multe proiecte internaționale premiate George Kalomenopoulos, pe regizorul și monteurul Alex Pințică, care a regizat musicalul "Trecut de ora 8" și a lucrat în calitate de monteur la filme ca "#dogpoopgirl" (r. Andrei Huțuleac), "Nouă povești de dragoste și ură în izolare" (r. Dan Chișu) și "Misterul unui caz simplu" (r. Vera Surățel), pe regizorul Mihai Dragolea, specializat în filme documentare care au fost difuzate la unele dintre cele mai importante festivaluri din Europa (Jihlava IDFF, TIFF, Odense IFF) și pe producătorul Daniel Mitulescu, cunoscut pentru filmele “Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”, “Eu când vreau să fluier, fluier”, “Loverboy” și “Dincolo de calea ferată”.

