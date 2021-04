Cu dor de marele ecran: filme multi-premiate la ediția aniversară TIFF 2021

Filme selecționate sau premiate în marile festivaluri ale anului trecut - Cannes, Veneția și San Sebastián - dar și noutăți absolute semnate de regizori precum Pedro Almodóvar sau François Ozon vor completa seria de surprize rezervate publicului TIFF, la cea de-a 20-a ediție. Între 23 iulie și 1 august 2021, petrecerea aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania va marca nu doar bucuria de a fi din nou împreună la Cluj-Napoca, ci și șansa unică de a vedea pe marile noastre ecrane producții remarcabile a căror lansare a fost afectată de contextul pandemic.

Supernova

Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, semnat de Harry Macqueen și prezentat în premieră la San Sebastián, este Supernova, cu Colin Firth și Stanley Tucci, o poveste de dragoste tandră în care cei doi protagoniști călătoresc prin locuri dragi lor pentru a-și revedea prietenii, întrucât unul dintre ei se luptă cu pierderea memoriei. Despre amintirile care ne leagă vorbește cu nostalgie și Gli anni più belli, de Gabriele Muccino, o istorie a Italiei văzută prin prisma unei prietenii care se întinde pe patru decenii.

Gli anni più belli

Été 85

Moda, muzica și atmosfera anilor ’80 sunt fundalul aventurii amoroase dintre doi adolescenți pe care o singură vară îi va schimba pentru totdeauna. Cu 12 nominalizări la Premiile César, Été 85 nu e doar un tribut adus celor dintâi fiori ai dragostei, ci și revenirea regizorului François Ozon la stilul îndrăzneț, bizar și fermecător care l-a consacrat. Filmul a fost selecționat la Cannes 2020, unde ar fi trebuit să aibă premiera și Enfant Terrible (r. Oskar Roehler), un frenetic rollercoaster biografic dedicat „copilului teribil” al cinematografiei germane, Rainer Werner Fassbinder, fabulos interpretat de Oliver Masucci.

Enfant Terrible

The Human Voice

Tilda Swinton este electrizantă în rolul unei actrițe abandonate în The Human Voice, proiectat anul trecut la Veneția. Primul film în engleză al lui Pedro Almodovar este un monolog labirintic inspirat de piesa lui Jean Cocteau. În drama distopică New Order, a mexicanului Michel Franco, premiată cu Leul de Argint la Veneția, protestele violente răstoarnă întregul sistem, destabilizând, în vâltoarea lor, viețile tuturor.

New Order

La nuit des rois

Aflat pe lista scurtă la Oscarul pentru Cel mai bun film străin și prezentat la Veneția, La nuit des rois (r. Philippe Lacôte) este o fabulă fascinantă despre puterea imaginației. Un tânăr trimis în mijlocul pădurii ivoriene, în faimoasa închisoare La Maca, condusă chiar de deținuți, are de îndeplinit un ritual cu final neprevăzut: să spună o poveste care să țină o noapte întreagă. Tot de la Veneția, unde a câștigat trofeul Queer Lion, vine și The World to Come (r. Mona Fastvold), o poveste de iubire răvășitoare din America secolului al XIX-lea, filmată în România, în care Vanessa Kirby (nominalizată la Oscar pentru Pieces of a Woman) descoperă dragostea în brațele altei femei.

The World to Come

Conference

Au trecut 18 ani de la atacul terorist asupra Teatrului Dubrovka din Moscova, dar timpul n-a reușit să vindece rănile celor afectați. Conference (r. Ivan I. Tverdovski), prezentat la Veneția, recurge la o reconstituire inedită pentru a spune povestea unei supraviețuitoare căreia tragedia i-a răpit totul. Tot din Rusia vine și Dear Comrades, în regia Andrei Koncealovski, distins cu Premiul Special al Juriului la Veneția și nominalizat la BAFTA. O dramă istorică inspirată din fapte reale, filmul vorbește despre confruntarea dintre „puritatea" idealurilor comuniste și realitatea sovietică, prin intermediul represiunii sângeroase a unei greve din 1962.

Dear Comrades

Nowhere Special

O poveste adevărată l-a inspirat și pe regizorul Uberto Pasolini (dublu laureat cu Premiul Publicului la TIFF) în Nowhere Special, drama unui tată care-și petrece ultimele luni din viață încercând să-i găsească o nouă familie fiului său de numai patru ani. O istorie reală stă și la baza celei mai bune comedii a anului la Premiile Academiei Europene de Film 2020, Un triomphe (r. Emmanuel Courcol), în care un regizor reușește să construiască o legătură incredibilă cu deținuții pe care îi pregătește pentru debutul în lumea teatrului. Vor reuși ei să dea lovitura la marea premieră de la Paris?

Un triomphe

Filmele Enfant Terrible, New Order, La nuit des rois și Été 85 sunt distribuite în România de Transilvania Film, Supernova este adus de Freealize, iar Un triomphe de către Bad Unicorn. Independența Film este distribuitorul filmelor The Human Voice, Gli anni più belli și Nowhere Special.