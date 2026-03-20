Cum a devenit „Peaky Blinders” un fenomen global: Detalii din culisele noului film cu Cillian Murphy

Serialul „Peaky Blinders”, devenit un fenomen global, a transformat povestea unei bande de gangsteri din Birmingham într-un reper cultural, asociat atât cu stilul, cât și cu ideea de putere și ambiție.

Tommy Shelby revine pe marele ecran

Noul film, intitulat „Peaky Blinders: Omul nemuritor”, este regizat de Tom Harper și îl readuce în prim-plan pe personajul Tommy Shelby. Acțiunea este plasată în anul 1940, în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, când un bombardament asupra unei fabrici de arme din Birmingham îl obligă pe Shelby să revină din exil pentru a-și proteja familia și moștenirea.

Secvențele din trailer sugerează o continuare intensă a poveștii, cu un personaj aflat din nou în fața unor alegeri dificile.

Emoția unui fenomen global

Într-un interviu exclusiv pentru Observator, Cillian Murphy a vorbit despre impactul neașteptat al serialului și modul în care acesta a devenit un fenomen global.

Actorul a subliniat că succesul producției a crescut treptat, impulsionat în mare parte de comunitatea de fani, care a contribuit decisiv la popularizarea sa prin discuții, evenimente și elemente de fan culture.

Distribuție nouă și provocări artistice

Actorul Tim Roth apare în filmul de scurt metraj iar participarea la universul „Peaky Blinders” a venit ca o surpriză plăcută. Acesta a declarat că scenariul l-a atras în mod deosebit, descriindu-l ca fiind captivant și bine construit.

"Nu am văzut niciodată serialul, deși, de obicei, urmăresc cam tot ce apare. Și am descoperit că este o poveste incredibilă. Cillian m-a rugat să accept rolul, am citit scenariul, iar scenariul este excelent. Te simți complet absorbit de poveste și ești fascinat de ea.", explică Tim Roth pentru Observator.

La rândul său, Rebecca Ferguson a vorbit despre dificultățile rolului său, menționând că interpretarea personajului Kaulo presupune un control riguros al expresivității și o abordare subtilă.

"Uneori cred că sunt prea expresivă, sunt foarte expresivă, așa că trebuie să învăț să stau nemișcată și să am încredere că gândurile mele se transmit prin obiectiv.", mărturiseşte actrița.

Un personaj complex, dincolo de tiparele clasice

Cillian Murphy, recompensat cu premiul Oscar pentru rolul din „Oppenheimer”, a explicat că nu evită personajele negative, considerând că acestea reflectă mai fidel complexitatea naturii umane.

Artistul spune că personajul Tommy Shelby nu este construit în alb și negru, ci ca o figură complexă, definită de alegeri morale dificile și motivații ambigue.

„Tommy Shelby este un om bun care face lucruri rele pentru un scop nobil”, a explicat Murphy, subliniind nuanțele psihologice ale rolului.

