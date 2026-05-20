România intră în economia de avarie

Primul mare semnal este că dezinflația s-a oprit. După două luni în care inflația părea să coboare lent, martie 2026 a adus o inversare de direcție. Inflația a urcat spre două cifre, iar explicația nu ține de consum sau de salarii, ci de energie și geopolitică. Conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz au produs un nou șoc petrolier. Brent-ul a trecut de 100 de dolari pe baril, iar efectul s-a văzut în prețurile carburanților.

Mugur Isărescu a numit fenomenul „inflația Ormuz”, expresie care rezumă noua realitate economică europeană. Nu mai vorbim despre inflație alimentată de boom economic, ci despre una importată prin energie, logistică și materii prime. Petrolul mai scump a împins în sus carburanții, gazele naturale, îngrășămintele, produsele chimice și costurile agricole. Practic, întregul lanț economic începe să fie contaminat de șocul energetic global.

Inflația scade prin restrângerea cererii

Inflația începe să se reducă prin comprimarea economiei. Consumul încetinește, comerțul slăbește, serviciile resimt deteriorarea veniturilor, iar populația devine tot mai prudentă. Guvernatorul BNR a spus-o aproape direct: stagnarea salariilor și deteriorarea lor în termeni reali „ajută” în lupta cu inflația.

„Să vedem cum putem să o calibrăm mai bine ca să fie și suportabilă social”, a adăugat Isărescu.

BNR admite că deviația PIB este „puternic negativă”. Cu alte cuvinte, economia funcționează sub potențial. Consumul se restrânge, creditarea încetinește, iar firmele își optimizează costurile de personal. Piața muncii începe să se detensioneze, iar acesta este unul dintre cele mai importante semnale structurale.

Sfârșitul iluziei pieței muncii tensionate

Ani întregi România a trăit cu ideea că deficitul de forță de muncă va împinge permanent salariile în sus. Acum apare însă o schimbare subtilă, dar fundamentală. Indicatorul compozit al condițiilor de pe piața muncii, construit de BNR după modele utilizate de Fed și BCE, arată clar o relaxare a pieței muncii.

Banca centrală nu se mai uită doar la șomaj, ci la 19 variabile diferite: salarii, locuri vacante, retenția personalului, ocupare, costuri salariale și deficit de forță de muncă. Iar concluzia este limpede: economia intră într-o fază de conservare.

Companiile reduc ritmul angajărilor, temperează salariile și optimizează cheltuielile. Deficitul de forță de muncă, care ani la rând a alimentat presiunile inflaționiste, începe să se diminueze. România trece lent de la economia supraîncălzită la economia precaută.

Investițiile devin ultima linie de apărare

În acest peisaj, BNR identifică un singur motor capabil să susțină economia fără reaprinderea inflației: investițiile. Isărescu insistă aproape obsesiv asupra acestui punct. România nu mai poate avea simultan corecție fiscală și creștere bazată pe consum. Cele două direcții se bat cap în cap.

Singura variantă rămâne investiția: infrastructură, proiecte finanțate din PNRR, fonduri europene, investiții productive. Practic, BNR transmite că fără absorbția fondurilor europene economia ar fi foarte aproape de stagnare.

Dar aici apare imediat problema politică. Guvernatorul avertizează explicit: „criza politică nu ajută”. Pentru prima dată după mulți ani, BNR introduce atât de direct instabilitatea politică în centrul analizei macroeconomice. Motivul este simplu: România depinde masiv de finanțare externă și de încrederea investitorilor.

Fără stabilitate politică și fără continuitate fiscală, costurile de finanțare cresc, investițiile încetinesc, iar presiunea pe curs și pe dobânzi reapare imediat.

Semnalul transmis despre cursul valutar

Una dintre cele mai interesante intervenții ale lui Mugur Isărescu a vizat cursul de schimb. Guvernatorul a respins ideea că BNR ar fi susținut artificial leul, argumentând că rezervele valutare ale României au crescut cu aproximativ 40 de miliarde de euro în ultimii cinci ani. Cu alte cuvinte, banca centrală a intervenit mai ales prin cumpărare de valută, în principal pentru a absorbi fluxurile mari venite către Ministerul Finanțelor din împrumuturi externe și fonduri europene.

Isărescu a explicat că intrări masive de valută lăsate integral în piață ar fi putut aprecia excesiv moneda națională și ar fi afectat competitivitatea exportatorilor. În acest context, rolul BNR a fost acela de a evita fluctuații bruște ale cursului și dezechilibre suplimentare într-o piață valutară relativ redusă ca dimensiune.

La fel de important este însă faptul că, potrivit guvernatorului, intervențiile BNR din 2026 au fost „mult, mult, mult mai mici” decât cele din 2025. Mesajul implicit este că banca centrală consideră că piața valutară și-a găsit temporar un nou punct de echilibru. Dar stabilitatea acestuia depinde în continuare de consolidarea fiscală și de stabilitatea politică.

Economia defensivă

Raportul BNR transmite o schimbare clară de atmosferă. Dacă în ultimii ani discursul dominant era despre reziliență și creștere, acum tonul devine mult mai precaut. Accentul cade pe riscuri, vulnerabilități și incertitudini.

Poate cel mai interesant pasaj este scenariul alternativ privind Orientul Mijlociu. BNR construiește explicit ipoteza în care conflictul se prelungește, petrolul rămâne la niveluri ridicate, iar șocul energetic persistă. În acel scenariu, inflația europeană crește suplimentar, iar economia încetinește și mai mult.

La fel de important este însă faptul că banca centrală vorbește despre „non-linearități” ale transmisiei, adică despre posibilitatea ca efectele economice ale unui nou șoc energetic major să fie mai ample și mai greu de anticipat decât sugerează modelele clasice.

Concluzia de fond este că România intră într-o etapă economică în care stabilitatea devine mai importantă decât expansiunea rapidă. Consumul nu mai poate juca rolul principal, iar credibilitatea fiscală și stabilitatea politică devin aproape la fel de importante ca politica monetară.