Riscul stagflației în România: între dezechilibre structurale și încetinirea economiei

În mod tradițional, teoria economică tratează inflația și recesiunea ca fenomene separate: economiile aflate în expansiune generează presiuni inflaționiste, în timp ce recesiunile reduc cererea și temperează creșterea prețurilor. Stagflația contrazice această logică, deoarece inflația persistă chiar într-un context de încetinire economică.

Literatura economică asociază acest fenomen cu șocuri de ofertă și rigidități structurale. În economiile emergente, episoadele stagflaționiste apar frecvent în state caracterizate prin dezechilibre fiscale persistente, dependență ridicată de importuri și vulnerabilitate energetică. În cazul României, discuția privind existența unor presiuni stagflaționiste a devenit tot mai relevantă după 2024, pe fondul persistenței inflației și al încetinirii economice.

Inflația persistentă și dezechilibrele structurale

Unul dintre cele mai importante semnale ale riscului stagflaționist e menținerea unei inflații ridicate într-un context economic fragil. Presiunile inflaționiste provin atât din factori externi, cât și interni. Creșterea costurilor energetice, perturbările lanțurilor de aprovizionare și volatilitatea prețurilor alimentare au contribuit la accelerarea inflației în întreaga Europă. În România, problema a fost amplificată de vulnerabilități structurale interne: deficit fiscal ridicat, creșterea accelerată a cheltuielilor publice, majorarea costurilor salariale și dependența puternică de importuri.

Economiști precum Laurence Ball, Daniel Leigh și Prachi Mishra arată că episoadele stagflaționiste moderne sunt asociate frecvent cu politici fiscale prociclice și șocuri de ofertă care reduc simultan producția și cresc costurile.

Modelul de creștere economică al României

Problemele actuale ale economiei românești sunt strâns legate de modelul de creștere adoptat în ultimele două decenii. Numeroase cercetări evidențiază dependența excesivă de consum și importuri. Creșterea economică a fost susținută mai ales prin stimularea cererii interne și mai puțin prin consolidarea producției industriale sau prin creșteri consistente de productivitate. În perioadele de expansiune economică europeană, acest model a generat ritmuri rapide de creștere. Într-un context caracterizat prin costuri ridicate de finanțare și încetinirea economiilor occidentale, vulnerabilitățile structurale au devenit însă mai vizibile.

Încetinirea economiei și slăbirea industriei

În paralel cu persistența inflației, ritmul de creștere economică al României s-a redus semnificativ. Industria românească este puternic conectată la economia germană și la lanțurile europene de producție. În condițiile stagnării industriale din Germania, sectoarele orientate spre export au început să resimtă reducerea comenzilor externe. În același timp, costurile salariale și fiscale au continuat să crească, afectând competitivitatea unor sectoare productive.

Din perspectivă macroeconomică, combinația dintre reducerea activității productive și menținerea inflației ridicate reprezintă unul dintre principalele semnale ale presiunilor stagflaționiste. Olivier Blanchard arată că diminuarea producției poate coexista cu accelerarea inflației atunci când costurile cresc simultan cu reducerea capacității productive.

Piața muncii și migrația externă

Piața muncii începe să reflecte această încetinire economică. Deși România nu se confruntă încă cu o creștere abruptă a șomajului, mai multe sectoare au început să reducă personalul sau să limiteze angajările.

Această deteriorare graduală este specifică fazelor incipiente de stagflație. Spre deosebire de recesiunile clasice, unde șomajul crește rapid, episoadele stagflaționiste tind să producă ajustări lente ale ocupării și o erodare progresivă a puterii de cumpărare.

Un element important care explică absența unui șomaj masiv în România e dimensiunea migrației forței de muncă. România deține una dintre cele mai mari diaspore din UE. Această migrație a funcționat ca un mecanism de amortizare a presiunilor sociale interne. O parte dintre lucrătorii care, în alte condiții, ar fi accentuat șomajul au fost integrați în economii externe, reducând presiunea asupra pieței muncii interne. În consecință, nivelul relativ redus al celor fără job nu reflectă exclusiv robustețea economiei naționale, ci și faptul că o parte semnificativă a forței de muncă potențiale se află deja în afara pieței interne.

Dilema politicii monetare

Pentru Banca Națională a României, actualul context economic generează o dilemă majoră. Combaterea inflației necesită menținerea unor dobânzi ridicate, însă costurile ridicate de finanțare încetinesc suplimentar economia și reduc investițiile private. Pe de altă parte, relaxarea prematură a politicii monetare ar putea reactiva presiunile inflaționiste și afecta stabilitatea financiară.

În România, această dilemă e amplificată de existența unor dezechilibre suplimentare: deficit bugetar ridicat, deficit comercial persistent, dependență de finanțarea externă și productivitate relativ redusă comparativ cu media europeană.

Din perspectivă academică, România nu se află încă într-o stagflație deplină comparabilă cu episoadele istorice din anii ’70. Totuși, persistența inflației, încetinirea creșterii economice și slăbirea industriei indică acumularea unor dezechilibre structurale importante. În absența unor reforme fiscale și investiționale consistente, aceste vulnerabilități pot transforma actuala încetinire economică într-o perioadă prelungită de stagnare însoțită de inflație persistentă. Prin urmare, România poate fi descrisă mai degrabă ca o economie aflată într-o fază de presiune stagflaționistă.