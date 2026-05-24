Studiu șoc: femeile au cu 60% mai multe șanse să fie rănite într-un accident auto decât bărbații

Chiar și atunci când un bărbat și o femeie sunt implicați în aceeași coliziune, femeia are cu 60% mai multe șanse de a fi rănită decât bărbatul, au descoperit oamenii de știință.

„Analizele noastre arată că femeile sunt rănite disproporționat de mai des, în special la nivelul pieptului, coloanei vertebrale, brațelor și picioarelor”, a declarat coordonatorul proiectului, Dr. Corina Klug.

Klug și echipa sa au analizat datele accidentelor rutiere din Austria, aproximativ 2.000 de accidente rutiere din anii 2012–2024. Apoi, au reconstituit accidentele individuale folosind modele umane virtuale – simulări pe computer – pentru a compara ce se întâmplă cu corpurile masculine și feminine în timpul coliziunilor.

Oamenii de știință au descoperit că femeile cu vârsta peste 50 de ani erau deosebit de expuse riscului de rănire.

De asemenea, atunci când accidentele aveau loc la viteză mică, femeile aveau o probabilitate de peste două ori mai mare de a fi grav rănite sau ucise decât bărbații.

„În studiul nostru, atât femeile, cât și bărbații au fost implicați în aceleași accidente și au călătorit în aceleași vehicule, ceea ce înseamnă că diferențele nu s-au datorat tipului de vehicul, vitezei accidentului sau configurației acestuia”, a declarat Klug pentru BBC Science Focus.

„Diferențele nu pot fi explicate nici prin simplul fapt că femeile sunt mai des pasageri, deși acest factor mărește diferența”.

În schimb, a spus ea, acest risc suplimentar pare să provină din proporțiile și distribuțiile diferite ale greutății între corpurile masculine și feminine. Acest lucru contează datorită modului în care siguranța auto a fost testată și proiectată timp de decenii. Mai exact, producătorii au folosit manechine pentru teste de impact de mărimea și forma unui bărbat, modelate după mediile demografice ale Americii anilor 1970: 175 cm înălțime și 78 kg.

Aceasta nu înseamnă că producătorii folosesc întotdeauna aceste manechine. Din ce în ce mai mult, au folosit și modele „feminine” - dar acestea sunt doar versiuni mici ale figurii masculine și sunt mai scunde și mai puțin grele decât 95% dintre femei.

„Femeile nu sunt bărbați mici”, a spus Klug. „Și modelele femeilor foarte mici și minione sunt adesea incapabile să reprezinte ceea ce observăm în accidente”.

Prin urmare, vehiculele au fost proiectate pentru a fi cât mai sigure posibil pentru corpurile masculine, în timp ce riscul pentru femei rămâne disproporționat de mare.

Pentru a rezolva această problemă, autorii au spus că manechinele feminine folosite în testele de impact ar trebui să fie mai grele și să reprezinte mai bine anatomia femeii obișnuite - cu pelvis mai lat, piept mai plin și umeri mai subțiri decât manechinele actuale.

De asemenea, aceștia au recomandat utilizarea modelelor virtuale de accidente, pentru a ajuta producătorii să evalueze siguranța vehiculelor pe o varietate de caroserii și poziții de ședere.

Între timp, există mai multe modalități prin care utilizatorii de mașini își pot îmbunătăți siguranța, începând cu poziția scaunului lor.

„Cu toții am văzut un scaun pentru pasageri poziționat mult în spate sau chiar înclinat”, a spus Klug. „Cu toate acestea, airbag-urile și centurile de siguranță nu sunt concepute pentru astfel de poziții non-standard”.

Oamenii de știință au descoperit că scaunul pentru pasageri era o poziție mai periculoasă în mașină decât scaunul șoferului, mai ales când era prea în spate sau prea înclinat.

Coautorul Dr. Felix Ressi, tot de la TU Graz, a declarat pentru BBC Science Focus: „Ajustați-vă centura de siguranță în mod corespunzător. Centura de la nivelul șoldului ar trebui să stea pe osul pelvian, iar centura de umăr ar trebui să stea pe stern și să fie aliniată cu mijlocul claviculei”.

