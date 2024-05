Jurnalul.ro › Cultură › Film › „Cum să faci sex” - un film brutal de sincer despre experiențe sexuale timpurii, din 17 mai în cinematografe „Cum să faci sex” - un film brutal de sincer despre experiențe sexuale timpurii, din 17 mai în cinematografe

„Cum să faci sex” - un film brutal de sincer despre experiențe sexuale timpurii, din 17 mai în cinematografe

„Cum să faci sex” / „How To Have Sex”, un film captivant despre maturizare, care a fost aplaudat la Cannes, în 2023, timp de 8 minute la scenă deschisă și a câștigat premiul Un Certain Regard, are premiera în cinematografe din 17 mai.