De astăzi îți poți alege biletul la filmul favorit din cadrul BIFF. Secțiunea Panorama prezintă 8 filme premiate și apreciate pe plan mondial

De astăzi, 17 septembrie, biletele pentru BIFF pot fi achiziționate de pe www.eventbook.ro (https://eventbook.ro/festival/bucharest-international-film-festival). De asemenea, biletele pot fi achiziționate, în limita locurilor, și de la casele de bilete ale sălilor de cinema care vor găzdui proiecțiile BIFF 2024. Programul detaliat al BIFF 2024 poate fi parcurs la următorul link: https://www.biff.com.ro/program/

Conceput ca un festival deschis cinematografului de artă, care încurajează curente cinematografice nou-apărute, descoperă talente și promovează tineri realizatori de film, cea de-a XX-a ediție va cuprinde următoarele secțiuni: Competiția oficială de lungmetraj, Panorama, Istorie și Cinema, Autori români, Retrospectiva Radu Mihăileanu și Retrospectiva Philippe Lesage. Ediția aniversară BIFF va avea nouă filme în competiție, respectiv opt filme la secțiunea Panorama.

Secțiunea ”Panorama” cuprinde filme premiate sau nominalizate la cele mai importante festivaluri de film din întreaga lume, create de autori cunoscuți, dar cu mare potențial de a atrage publicul, prezentate pentru prima dată în București. Cinematografia mondială evoluează de la an la an și este important să ținem pasul cu cele mai bune filme din întreaga lume.

Filmele secțiunii Panorama, BIFF 2024:

The Seed of the Sacred Fig

Judecătorul de instrucție Iman se luptă cu paranoia pe fondul tulburărilor politice din Teheran. Când arma lui dispare, el își suspectează soția și fiicele, impunând măsuri draconice care încordează legăturile de familie pe măsură ce regulile societății se prăbușesc.

Filmul, în regia lui Mohammad Rasoulof (Iran), este câștigător al Premiului special al juriului, Cannes 2024, câștigător al Premiului FIPRESCI, respectiv câștigătorul premiului publicului la Festivalul de film de la Sydney: Cel mai bun lungmetraj internațional.

Pelicula va fi proiectată vineri, 20 septembrie, de 18.30 la Cinema Union, respectiv duminică, 22 septembrie, la orele 16.00, la Cinema Muzeul Țăranului.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=A3P53zHCPJU

Slow

Dansatoarea Elena și interpretul în limbajul semnelor Dovydas se întâlnesc și formează o legătură frumoasă. Pe măsură ce relația evoluează, trebuie să gestioneze construirea propriei intimități.

Filmul, regizat de Marija Kavtaradze, reprezintă candidatura oficială a Lituaniei pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a celei de-a 96-a ediții a Premiilor Academiei Europene din 2024. Este participant în competiția oficială la Festivalul de film de la Sundance 2023.

Pelicula va fi proiectată duminică, 22 septembrie, la orele 20.30, la cinema Union, respectiv marți, 24 septembrie, la orele 20.30, la Cinema Muzeul Țăranului. Proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri în prezența regizoarei.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=gQL7sQ1hJvE

Eternal

Un cutremur provoacă o fractură misterioasă pe fundul oceanului, care accelerează schimbările climatice. Filmul, coproducție Danemarca-Islanda, regizat de Ulaa Salim, dramă Sci-Fi, are două nominalizări: Festivalul Internațional de Film Fantastic de la Neuchâtel, Cel mai bun lungmetraj, Festivalul de film de la Göteborg, Cel mai bun film nordic.

Pelicula va fi proiectată miercuri, 25 septembrie, la orele 18.30, la Cinema Muzeul Țăranului, respectiv sâmbătă, 28 septembrie, la orele 20.00, la Grădina cu filme – Cinema & More.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0S4GhUevUko

Maestrul și Margareta

Adaptare cinematografică a romanului Maestrul și Margareta al lui Mikhail Bulgakov.

În Moscova anilor 1930, operele unui scriitor proeminent sunt cenzurate brusc de statul sovietic, iar premiera piesei sale de teatru despre Ponțiu Pilat este anulată din motive ideologice. Este expulzat din Uniunea Scriitorilor Sovietici și se transformă rapid într-un proscris fără mijloace de supraviețuire. Inspirat de Margarita, iubita lui, începe să lucreze la un nou roman în care toate personajele sunt reinterpretate satiric, până când încetează să mai observe cum granița dintre realitate și imaginație se estompează. Pelicula este regizată de Michael Lockshin, regizor rus care și-a părăsit țara după invazia Rusiei în Ucraina și s-a stabilit la Los Angeles. Filmul a fost interzis în Rusia. Michael Lockshin este invitat special al BIFF si va răspunde întrebărilor puse de presă și de public.

Pelicula va fi proiectată în premieră europeană sâmbătă, 28 septembrie, la orele 18.30, la Cinema Muzeul Țăranului. Proiecția va fi precedată de un eveniment special și urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Această seară specială va fi moderată de Irina-Margareta Nistor.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=62VjI3ONTxw

My Favourite Cake

Mahin, în vârstă de șaptezeci de ani, solitară până acum, alege să-și reînvie viața amoroasă. O întâlnire întâmplătoare devine o seară de neuitat, cu o întorsătură neașteptată. Filmul, regizat de Maryam Moghadam și Behtash Sanaeeha, coproducție Iran, Franța, Suedia, Germania, a obținut premiile Berlinale 2024, Premiul Juriului Ecumenic și Premiul FIPRESCI.

Pelicula va fi proiectată duminică, 29 septembrie, la orele 19.30, la Cinema Muzeul Țăranului, la Gala de închidere a BIFF 2024.

The Sparrow in the Chimney

Karen locuiește cu soțul ei Markus și copiii lor în casa idilică a copilăriei. Sora lui Karen, Jule și familia ei sunt în vizită de ziua lui Markus. Cele două femei nu puteau fi mai diferite. Mementourile sumbre ale mamei lor decedate incită Rebeliunea lui Jule împotriva surorii ei dominatoare. Precum casa care se umple treptat cu viață și o vrabie în horn caută o cale spre libertate, Karen devine din ce în ce mai tensionată până când totul atinge punctul culminant și vechiul este distrus pentru a face loc noului. Filmul, în regial lui Ramon Zürcher (Elveția), a fost nominalizat la Golden Leopard, Locarno 2024, respectiv la Roberto Rossellini Award și People’s Choice Award, Pingyao 2024

Pelicula va fi proiectată sâmbătă, 21 septembrie, la orele 20.30, la Cinema Union.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=EeyUP8tRLuk

Mr. Blake at your Service

Când domnul Blake, proaspăt văduv, apare la domeniul de Beauvillier, toată lumea – conacul în sine, împreună cu proprietara și personalul – sunt la fel de pierduţi, de fapt, şi fără rost ca și el! Dar, spre deosebire de domnul Blake, care a venit în acest loc familiar doar pentru a-și aduna gândurile, ceilalți protagoniști sunt pe cale să abordeze problemele lor personale. Sosirea acestui oaspete foarte britanic acționează ca un declanșator, stimulându-i înapoi la viață. Filmul este regizat de Gilles Legardinier (Luxemburg, Franța). Pelicula care îi are ca protagoniști pe Fanny Ardant și pe John Malkovich va fi prezentată sâmbătă, 21 septembrie, la orele 18.00, la Cinemateca Eforie, respectiv luni, 23 septembrie, la orele 20.00, la Grădina cu Filme – Cinema & More.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=BhT5ooxDewA

Hors du Temps

În timpul carantinei provocate de epidemia de COVID-19 din 2020, două cupluri căsătorite se adăpostesc împreună într-o casă de țară, ceea ce duce la tensiuni în creștere și dezvăluiri despre relațiile lor.

Filmul francez, o comedie semnată de celebrul Olivier Assayas, a fost selectat în competiția celui de-al 74-lea Festival Internațional de Film de la Berlin, unde a concurat pentru ”Ursul de Aur”.

Pelicula va fi proiectată sâmbătă, 21 septembrie, la orele 20.00, la Cinemateca Eforie, respectiv marți, 24 septembrie, la orele 20.00, la Grădina cu filme – Cinema & More.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=XLMFPAKsBSA

Președintele onorific al ediției aniversare BIFF XX este criticul de film Irina-Margareta Nistor, iar membrii Juriului internațional BIFF 2024 sunt: regizorul și scenaristul canadian Philippe Lesage, președintele Juriului BIFF din acest an, Paul Cozighian, regizor și jurnalist independent franco-român, actrița Ana Ularu, regizorul, scenaristul și actorul Valeriu Andriuță și producătoarea de film lituaniană Marija Razgutė.

La Gala de Închidere Panorama care va avea loc la Cinema Muzeul Țăranului, pe 29 septembrie 2024, începând cu orele 19.30, vom afla care sunt filmele premiate din cadrul secțiunii Competiția. Tot în cadrul acestei Gale, regizorul francez, de origine română, Radu Mihăileanu, invitatul special al ediției XX a Festivalului, va primi Premiul pentru Excelență.

BIFF rămâne un punct de reper în peisajul cinematografic, fiind singura competiție internațională dedicată filmelor de lungmetraj din Capitală iar filmele sunt premiere naționale, mai putin cele din secțiunea autori români.

Bucharest International Film Festival (BIFF), proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, este organizat de Fundaţia Charta şi Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic și sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României. Partenerii BIFF sunt Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Muzeul Național al Țăranului Român, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București – CREART, Ambasada Canadei în România, Ambasada Elveției în România, Swiss Sponsors’ Fund și Arhiva Națională de Filme – Cinemateca Română.

Filmele care vor purta amprenta BIFF 2024 vor rula anul acesta în patru

locații: Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, CREART - Grădina cu filme și Cinemateca Eforie.

BIFF este singurul festival de film internațional din București care are secțiunea de documentar și film istoric pentru a onora Centenarul Regele Mihai din 2021, la 100 ani de la naștere, inițiată de către Dan Drăghicescu. Sectiunea de film istoric este prezentată de Regina Maria Dental Clinics.

Evenimentul este realizat cu sprijinul următorilor parteneri: Global Vision, NetBet, Șerban & Musneci Associates; Electrica Furnizare, Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații (CSR), Building Echipament, Automecanica, FCB Bucharest, Aqua Bilbor.

De asemenea, evenimentul este sprijinit de Grand Hotel Continental, Regina Maria Dental Clinics, La Piovra Turista, La Mama, The Trafalgar (Great British Pub), Vinimondo. Partener de mobilitate este Meridian Taxi Premium.

Parteneri Media: Agerpres, Radio România Actualități, Radio România Internațional, Radio România Cultural, Radio București FM, Agenția de presă RADOR, G4Media, Radio France Internationale România (RFI), DC News, Spectacola, Jurnalul.ro, cotidianul Jurnalul, Liternet, Cinefilia, Cinefan, Cineghid, Cinemil, Revista FILM, MovieNews.ro, Curierul Național, TeleMoldova Plus.