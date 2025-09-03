De la barurile provinciei la luminile Casablancăi: „Toți o iubesc pe Touda”- în cinematografe din 5 septembrie

Touda are un singur vis: să devină o Sheikha, artistă tradițională respectată care duce mai departe forța poetelor marocane ce au cântat despre rezistență și emancipare. Seară de seară cântă în barurile provinciale, sub privirile ostile sau pofticioase ale bărbaților. Ținta ei adevărată este însă Casablanca, orașul în care speră să fie recunoscută ca artistă și să poată construi un viitor demn pentru ea și pentru fiul ei.

O poveste despre libertate, demnitate și prețul vizibilității

Prin Toți o iubesc pe Touda / Everybody Loves Touda, regizorul Nabil Ayouch aduce în prim-plan figura Sheikhatelor, artiste cândva adorate, apoi stigmatizate pe măsură ce au migrat către marile orașe, în anii ‘60-‘70, și au început să cânte în cabarete. Cântecul lor, numit Aita, este o formă de poezie vocală născută cu secole în urmă pe câmpiile Marocului, inițial interpretată doar de bărbați, ca o cronică orală a vieții triburilor. În secolul al XIX-lea, o femeie pe nume Kharboucha a spart tabu-ul și a cântat pentru prima dată în public, transformând Aita într-un spațiu al vocilor feminine și al unor teme considerate scandaloase atunci: dorință, trup, iubire, revoltă. „Pentru mine, Aita rămâne, înainte de toate, un cântec al rezistenței. Am vrut să spun povestea acestor femei puternice, prinse între admirație și dispreț, și să le redau prestigiul pierdut”, spune Ayouch.

Filmările

Producția s-a desfășurat pe parcursul a un an și jumătate, în mai multe etape, pentru a surprinde schimbările de anotimp și de peisaj. Echipa a filmat la Casablanca - inclusiv într-un hotel de 37 de etaje, unde s-a filmat o scenă de 18 minute dintr-un singur cadru - și în alte zone ale Marocului, între rural și urban.

Pentru rolul Touda, actrița Nisrin Erradi s-a pregătit 18 luni alături de Sheikhate profesioniste: a învățat să cânte Aita, să bată tobele și să țină ritmul, să danseze, să vorbească și să se miște ca ele. A refuzat orice alt rol pe durata filmărilor, dedicându-se total personajului. „Nisrin a fost cu adevărat locuită de Touda”, spune Ayouch.

„Toți o iubesc pe Touda / Everybody Loves Touda” are premiera în cinematografe din 5 septembrie, distribuit de Independența Film.

Despre Nabil Ayouch

Nabil Ayouch este unul dintre cei mai importanți cineaști franco-marocani contemporani, membru al Academiei Americane de Film și al Academiei César. Filmele sale (Ali Zaoua, Horses of God, Much Loved, Razzia, Casablanca Beats) au fost prezentate în selecții majore la Cannes și Toronto, câștigând numeroase premii internaționale. Ca producător, a sprijinit debutul regizoarei Maryam Touzani (Adam, The Blue Caftan), filme multipremiate și distribuite în zeci de țări. Dincolo de cinema, Ayouch a fondat compania Ali n’ Productions și Fundația Ali Zaoua, prin care a creat centre culturale pentru tinerii din cartierele defavorizate din Maroc, transformând arta într-un motor al schimbării sociale.

