Depardieu neagă acuzaţiile de viol şi susține că este victima unui „linşaj”

"Absolut niciodată nu am abuzat o femeie", a declarat el într-o scrisoare deschisă publicată duminică seara pe site-ul cotidianului Le Figaro.



Trimiterea în judecată a lui Depardieu pentru viol şi agresiune sexuală a fost confirmată de Curtea de Apel din Paris în martie 2022, după ce legenda filmului francez a cerut anularea inculpării sale, care a venit în urma unei plângeri prezentate în 2018.



Actorul, în vârstă de 74 de ani, a afirmat că femeia care îl acuză „a venit o dată la mine acasă, urcând în camera mea de bunăvoie. Astăzi spune că a fost violată. Ea s-a întors a doua oară".



„Nu a existat vreodată între noi nici constrângere, nici violenţă, nici protest", a precizat el.



Depardieu adaugă că, după aceea, respectiva femeie „a vrut să cânte cu mine cântecele Barbarei la Cirque d'Hiver. I-am spus că nu. Ea a depus plângere".



Artistul se referă la seria de concerte pe care le-a susţinut interpretând piese ale cântăreţei şi compozitoarei Barbara şi care au fost întrerupte recent de femei care au protestat scandând sloganuri şi ţinând pancarte.



Actorul recunoaşte că „de-a lungul vieţii mele am fost provocator, exagerat, chiar grosolan. De multe ori am făcut ceea ce nimeni nu îndrăzneşte să facă", pentru că a vrut să „trăiască intens prezentul".



„Dar nu sunt nici violator, nici prădător", insistă el, şi subliniază că 'în faţa tribunalului mediatic, în faţa linşajului la care am fost supus, nu pot să opun decât cuvântul meu".



În afară de acuzaţia judiciară din 2018, alte treisprezece femei - actriţe sau membre ale echipelor tehnice - au afirmat că Depardieu a avut cu ele comportamente sexuale neadecvate în timpul filmărilor între 2004 şi 2022, după cum a relatat anul trecut site-ul Mediapart.



Actor în 245 de producţii de film şi televiziune, precum şi în numeroase piese de teatru, Depardieu este cunoscut pentru filme franceze precum „Cyrano de Bergerac", „Întoarcerea lui Martin Guere', „Ultimul metrou" sau italianul „Novecento", precum şi pentru adaptările cinematografice ale seriei Asterix.