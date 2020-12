Despre dragoste, cu François Truffaut. Filme cu Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Gérard Depardieu

O colecție de 12 filme semnate de influentul regizor francez François Truffaut vor fi disponibile, din această toamnă, pe platforma de streaming TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro). Dragoste, infidelitate, copilărie și familie, intrigi noir pasionante - filmele sale profund personale vor contura portretul unuia dintre marii cineaști ai lumii, trecând prin toate etapele creației sale, de la debutul cu Les 400 coups (1959), care a schimbat fața cinema-ului francez, până la ultimul său film, Vivement dimanche! (1984).

Din 16 noiembrie, primele șase titluri pot fi vizionate pe TIFF Unlimited, urmând ca celelalte șase să completeze colecția începând din 30 noiembrie.

Cinefil pasionat și critic de film pentru Cahiers du Cinema, înainte de a deveni regizor, François Truffaut (1932 - 1984) a scris, regizat și produs peste 20 de filme, fiind unul dintre inițiatorii Noului Val Francez. În filmele sale, mari actori francezi joacă roluri care le-au definit carierele, de la Jean-Pierre Léaud – celebrul personaj Antoine Doinel, alter-ego-ul regizorului, la Jeanne Moreau, Françoise Dorléac, Jacqueline Bisset, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Gérard Depardieu.

Din 16 noiembrie, cinefilii au ocazia să (re)vadă emoționantul Les 400 coups, filmul inspirat din propria sa copilărie, care i-a lansat fulminant cariera, Tirez sur le pianiste, cu Charles Aznavour, omagiu adus filmului american cu gangsteri, celebrul Jules et Jim, unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile, o meditație exuberantă despre dragoste și libertate, având în centru un triunghi amoros, La peau douce, un noir intens influențat de opera lui Alfred Hitchcock, și două filme remarcabile din seria Antoine Doinel, despre provocările vieții de tânăr adult, iubire și mariaj: Baisers volés și Domicile conjugal.

Les deux anglaises et le continent/ Two English Girls (1971)

Une belle fille comme moi/ Such a Gorgeous Kid Like Me (1972)

Dilemele amoroase ale căror protagonist este Jean-Pierre Léaud continuă din 30 noiembrie în Les deux anglaises et le continent și L’amour en fuite. Bernadette Lafont face un rol memorabil în Une belle fille comme moi, „o comedie thriller sarcastică” despre crimă și seducție. Le dernier métro, una dintre cele mai de succes producții ale lui Truffaut, cu zece trofee César și o nominalizare la Oscar, îi aduce împreună pe Catherine Deneuve și Gérard Depardieu într-o dramă romantică pe fondul războiului. Iar Fanny Ardant joacă în pasionantul La femme d’à côté, alături de Depardieu, dar și în ultimul film al lui Truffaut, Vivement dimanche!

L’amour en fuite/ Love on the Run (1979)

Le dernier métro/ The Last Metro (1980)

Din 16 noiembrie:

Les 400 coups/ The 400 Blows (1959)

Tirez sur le pianiste/ Shoot the Piano Player (1960)

Jules et Jim (1962)

La peau douce/ The Soft Skin (1964)

Baisers volés/ Stolen Kisses (1968)

Domicile conjugal/ Bed and Board (1970)

La femme d’à côté/ The Woman Next Door (1981)

Vivement dimanche! / Confidentially Yours (1983)

Din 30 noiembrie:

Les deux anglaises et le continent/ Two English Girls (1971)

Une belle fille comme moi/ Such a Gorgeous Kid Like Me (1972)

L’amour en fuite/ Love on the Run (1979)

Le dernier métro/ The Last Metro (1980)

La femme d’à côté/ The Woman Next Door (1981)

Vivement dimanche! / Confidentially Yours (1983)

TIFF Unlimited este primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est. Platforma cuprinde un catalog de filme independente, premiate, actualizat constant, este disponibilă online și în aplicațiile iOS și Android (mobile și TV) și poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual, doar de pe teritoriul României.