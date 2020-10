Detectivul Lincoln Rhyme se întoarce pentru răzbunare. Goana după Colecționarul de oase începe luni, la AXN, în noul serial Lincoln: Colecționarul de oase

Geniul criminalist Lincoln Rhyme, în Lincoln: Colecționarul de oase © 2020 Sony Pictures Entertainment Vezi galeria foto

Povestea celebră a detectivului Lincoln Rhyme și a enigmaticului criminal în serie supranumit Colecționarul de oase prinde viață într-un nou serial thriller - Lincoln: Colecționarul de oase / Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector. Din 26 octombrie, în fiecare luni seară, de la ora 22.00, telespectatorii vor putea urmări duo-ul interesant dintre geniul criminalist Lincoln Rhyme și noua sa parteneră, Amelia Sachs, dar și eforturile lor de a-l prinde pe cel mai cunoscut criminal în serie, cel care a reușit să îngrozească orașul New York.

Lincoln era considerat cel mai bun detectiv din New York, până când un accident grav, cauzat chiar de Colecționarul de oase, l-a lăsat paralizat și l-a obligat să părăsească munca de teren. Acum, trei ani mai târziu, o crimă extrem de elaborată indică faptul că acesta s-a întors și trebuie oprit cu orice preț. Horărât să se răzbune pe cel care i-a răpit orice perspectivă de a mai merge, Lincoln găsește în Amelia Sachs, o tânără cu mult talent în criminalistică, partenerul perfect. Cei doi vor forma un duo cu totul neobișnuit – Lincoln poate viziona în timp real scena crimelor cu ajutorul unei camere 360 pe care Amelia o poartă și, mai mult, îi poate da indicații prețioase care să ajute la capturarea ucigașului.

Noua parteneră a lui Lincoln, Amelia Sachs © 2020 Sony Pictures Entertainment

Russell Hornsby (Fences, Grimm) este detectivul Lincoln Rhyme, în timp ce Arielle Kebbel (Ballers, The Vampire Diaries) o interpretează pe Amelia Sachs. Din distribuție mai fac parte Brian F. O'Byrne (Mildred Pierce), Tate Ellington (The Brave), Courtney Grosbeck (Homeland, Love Life), Ramses Jimenez (Fear the Walking Dead), Brooke Lyons (2 Broke Girls), Roslyn Ruff (Madam Secretary) și Michael Imperioli (The Sopranos).

Cum pot un detectiv paralizat și o tânără polițistă la început de carieră să captureze cel mai cunoscut criminal? Ce piedici vor avea de depășit și cum va evolua relația dintre cei doi? Toate acestea se vor dezvălui pe parcursul celor zece episoade din serialul Lincoln: Colecționarul de oase/Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, inspirat din celebrul best seller al lui Jeffrey Deaver, în fiecare luni seara, de la ora 22.00, la AXN.

Un thriller polițist care te va ține cu sufletul la gură. © 2020 Sony Pictures Entertainment