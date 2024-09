Dezvăluiri despre Sezonul 4 al serialului „Emily in Paris”

Toate personajele principale ale seriei au stat de vorbă cu Maria Coman, într-o serie de interviuri exclusive.

Cea de-a doua parte a sezonului începe cu Emily care primeşte noi responsabilităţi la serviciu.

„Ea trece printr-un anotimp diferit în Paris, e Crăciunul, atmosfera este una de sărbătoare, dar apar noi şi noi motive să părăsească Parisul și să meargă la Roma, sunt noi personaje, romantism și e o aventură cu totul nouă pentru ea”, a dezvăluit actrița Lily Collins.

Lucrurile se schimbă şi pentru bucătarul șef Gabriel.

„E o reaşezare. Tot ce credea el că va avea cu Emily, steaua Michelin, și copilul nu se întâmplă. Deci, este vorba doar despre revendicarea spațiului său, identitatea sa, restaurantul său, relațiile sale. Și într-un fel o face. Într-un mod ciudat, nu cade în depresie, așa cum ar fi făcut în sezoanele anterioare. Este un moment de tranziţie, cred”, a spus actorul Lucas Bravo.

Nimic nu mai este la fel nici pentru Camille.

„Camille încearcă să își dea seama de viața și viitorul ei pentru că tot ceea ce a visat, să aibă o familie, să se căsătorească cu Gabriel, să o aibă pe Sofia în preajmă, totul a murit. Deci, cred că în partea a doua încearcă să își dea seama de viața ei, și voi adăuga că există o mare surpriză la final”, spune actrița Camille Razat.

Sylvie, patroana agenţiei Grateau, va avea parte de multe schimbări şi va fi pusă în situaţii neaşteptate.

„Va încerca să salveze pe cineva, să facă ceva foarte-foarte prostesc. E o luptătoare, ea luptă pentru ceea ce iubește. Deci, da. Și, de asemenea, se mai întâmplă ceva. De asemenea, are grijă de o persoană foarte tânără care va apărea brusc în viața ei. Și asta e o altă provocare”, spune actrița Philippine Leroy.

Ce se întâmplă la Roma

Luc, Julien şi Mindy au povestit şi ei pentru Antena 3 CNN despre aventura de la Roma.

„Oh, a fost grozav. Cred că de fiecare dată când o vedem pe Mindy, la început o vedem cum își ia o slujbă nouă, care o copleșește și o pune la încercare, și apoi o cucerește, ceea ce este o mare realizare, și apoi vedem cu adevărat, da, când vine la Roma, vedem o mulțime de evoluții.

Adică să se apere singură și să încerce să-și dea seama cum crede în ea însăși și cum vrea să arate viitorul ei și dacă va permite trecutului ei să afecteze asta, deci cred că o vedem confruntându-se cu mari lupte de adult”, afirmă Ashley Park, actrița care o interpretează pe Mindy Chen.

Nu au vrut să dezvăluie prea multe despre ce se întâmplă la Roma, dar ne-au povestit cum e pe platourile de filmare.

„Da, da, mult, tot timpul. (n.r. râde pe platourile de filmare)”, a declarat Samuel Arnold, cel care îl interpretează pe Julien.

Producătorul Darren Star, cel care a făcut Beverly Hills 90210 şi Sex and the City, a spus că deocamdată nu ştie dacă va fi şi un al cincilea sezon Emily In Paris. Partea a doua a Sezonului 4 va fi disponibilă din 12 septembrie, pe Netflix, potrivit Antena3 CNN.