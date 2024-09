Săptămâna viitoare începe Festivalul de Film de la București - BIFF 2024

În cadrul Bucharest International Film Festival 2024, organizat de Fundaţia Charta şi Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României și realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, cinefilii vor avea ocazia unică de a explora o selecție remarcabilă de lungmetraje, înscrise în cursa pentru trofeul BIFF 2024. Juriul internațional, format din personalități de marcă din industria cinematografică, va avea misiunea de a desemna câștigătorii.

„Festivalul Internațional de Film București a fost creat, cu 20 de ani în urmă de două femei, Giulia Dobre și de subsemnata, într-o perioadă în care Cinematograful românesc explodase. Totuși, a fost un drum anevoios și pe atunci cumva hilar: o femeie la cârma unui festival internațional de film? M-am îndreptat către cinematograful de artă și de autor către filmul minimalist. Ne-am dorit ca publicul bucureștean să intre în contact cu acest nou gen cinematografic. Am pornit pe un drum abrupt cu multe obstacole, dar mi-am urmat calea aleasă cu mult timp în urmă: să aducem la București, în premieră națională, unele dintre cele mai valoroase producții cinematografice ale momentului, mici bijuterii cinematografice. Nu m-am abătut de la acest drum ales cu grijă. Acum, BIFF împlinește 20 de de existență, lucru ce ar fi părut de neconceput acum 10 ani. Sărbătorim acești 20 de ani, în felul nostru, cu o secțiune nouă internațională de film de scurtmetraj și cu un nou premiu dedicat distribuitorului român care va prelua filmul câștigător al BIFF. Așa că la 20 de ani de existență ai BIFF vă așteptăm să ne fiți alături, să umpleți sălile, pentru că noi vă promitem o selecție cinematografică marca «BIFF»”, a explicat Dana Dimitriu-Chelba, directorul și fondatorul Festivalului.

Partenerii BIFF sunt Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Cinema Muzeul Țăranului Român, Grădina cu filme – Cinema & More, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, Cinema Eforie și Cinema Union.

Filmul „Anul nou care n-a fost”, regizat de Bogdan Mureșanu, va deschide cea de-a XX-a ediție a BIFF, fiind prezentat în cadrul Galei de deschidere Panorama, joi, 19 septembrie 2024, la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român.

Bogdan Mureșanu, regizor și scenarist premiat, va fi prezent la Gala de deschidere a festivalului, alături de echipa filmului. Aceasta va fi o oportunitate unică pentru publicul român de a viziona în premieră un film care a captat atenția criticilor internaționali și a adus noi perspective asupra trecutului recent al României.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Medalia „Custodele Coroanei Române”

Evenimentele care preced festivalul se derulează deja. Luni, 11 martie 2024, la Castelul Regal Peleș, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a conferit, în Holul de Onoare, decorații regale mai multor personalități și instituții din România și din străinătate. Alături de Majestatea Sa au fost prezenți Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia.

„La împlinirea a două decenii de la fondare, pentru palmaresul impresionant al creațiilor cinematografice aduse în fața publicului din România și încurajate prin premiile oferite, care îmbogățesc patrimoniul cultural al țării noastre. Pentru că prin sistemul său de organizare contribuie la cunoașterea autorilor, regizorilor, scenariștilor și actorilor români, pe marile ecrane din întreaga lume, și pentru punerea în valoare în cadrul festivalului a unor importante capodopere ale cinematografiei clasice românești salvate de la uitare”, este motivul pentru care Medalia „Custodele Coroanei Române” a fost conferită Festivalului Internațional de Film București (BIFF).

Este o medalie de merit, creată în 2012, ce poate fi acordată persoanelor cu realizări ieșite din comun în România, în domeniile social, ecologic, al dezvoltării durabile, în științe și arte, precum și pentru performanțe excepționale în diverse profesii și meșteșuguri și poate fi decernată către un maxim de 200 de persoane în viață, inclusiv organizații. BIFF este singurul festival de film internațional din București care a inițiat secțiunea de documentar și film istoric pentru a onora Centenarul Regele Mihai din 2021, la 100 de ani de la naștere. Medalia a fost primită de către Dana Dimitriu-Chelba, directorul Festivalului.

Un juriu format din personalități internaționale

Juriul internațional, format din personalități de marcă din industria cinematografică, va avea misiunea de a desemna câștigătorii. Premiatul regizor și scenarist canadian Philippe Lesage va fi președintele Juriului Bucharest International Film Festival (BIFF). Inițial realizator de documentare, Philippe Lesage a intrat în cinematografia narativă în anii 2010 și a semnat „Les Démons” (The Demons, 2015) care a avut premiera mondială la festivalul de la San Sebastian în Competiție, „Genèse” (2018) și „Comme le feu” (Who By Fire, 2024).

Filmul „Genèse” a câștigat numeroase premii printre care Lupul de Aur (Festivalul New Cinema, Montreal), premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor la Seminci din Valladolid (Spania) și cel mai bun film la Los Cabos International Film Festival (Mexic). Filmul a fost, de asemenea, selectat la renumitul Muzeu de Artă Modernă și Societatea de Film din Lincoln Center's New Directors/New Films Festival, AFI FEST și Rotterdam Film Festival.

Metacritic l-a clasat pe locul 16 pentru cele mai bune filme din 2019. „Comme le feu” (Who By Fire) a câștigat Grand Prix of Generation's International Jury la Berlinale și a participat recent la Bafici (Festivalul de la Buenos Aires).

„Sunt foarte bucuros să particip și ca președinte al juriului, dar și ca invitat, pentru a susține sesiunile de întrebări și răspunsuri după proiecția celui mai recent film al meu, Who by Fire”, a declarat Philippe Lesage.

Un alt membru al juriului este Paul Cozighian - regizor și jurnalist independent franco-român. A studiat regie de film la București cu Gheorghe Vitanidis și la Paris cu Eric Rohmer. A ales apoi meseria de jurnalist, „obsedat fiind – afirmă el deseori - de a povesti adevărul prin intermediul reportajelor de televiziune”.

Cozighian este în prezent corespondent permanent la București pentru cotidianul Le Figaro, pentru radiourile France Info, France Inter și France Culture precum și pentru France Télévisions. La finalul anilor ‘90 Paul a fost corespondent de război în fosta Iugoslavie unde a produs numeroase reportaje TV și radio pentru media franceză precum și documentarul „Fin de Siècle à Belgrade”.

Martor implicat în Revoluția Română din decembrie 1989, Paul Cozighian a filmat cele mai importante secvențe din primele ore ale revoltei populare din București, aducând în atenția opiniei publice mondiale singurele imagini cu Baricada din centrul Bucureștiului, dar și cu confiscarea ulterioară a Revoluției de către fosta nomenclatură comunistă.

Documentarul său „Nu avem dreptul să uităm” a fost interzis în România vreme de zece ani. El este astăzi disponibil pe canalul: youtube.com/c/PaulCozighian. Pe același canal YouTube se pot consulta toate imaginile filmate de Cozighian la Revoluție precum și un amplu interviu cu scriitorul Paul Goma, cel mai important opozant al comunismului din România.

„În toți acești ani de prezență pe diversele teatre ale actualității interne și internaționale dragostea pentru cinema nu m-a părăsit niciodată...” mărturisește Cozighian, admirator al cinema-ului lui Godard, Truffaut, Bergman și Welles.

Marija Razgutė, de asemenea membră a juriului, este o producătoare de film lituaniană, care a înfiinţat M-Films în 2008. A produs filme ale unor personalităţi apreciate la nivel internaţional, precum Marija Kavtaradze: „Slow” (premiul pentru cel mai bun regizor la Sundance FF, candidată lituaniană la Oscar, 2023) şi „Summer Survivors” (Toronto FF, 2018) etc.

Marija este membră a rețelei de producători ACE, precum și membră a Consiliului European de Film al Academiei pentru perioada 2024-2025.

Surprize din cinematografia românească

Ediția aniversară o va avea ca președinte onorific pe Irina-Margareta Nistor. Criticul de film a lucrat, în timpul regimului comunist, ca traducător și redactor pentru TVR și este cunoscută pentru dublarea în secret, în 5 ani, a peste 3000 de filme înregistrate pe casete video și aduse din Vest. Este decorată cu Medalia Carol I și a participat, după anii 2000, la numeroase festivaluri de film de renume din Europa (Berlinala, Cannes, Veneția).

În 2021 a fost distinsă cu Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze în grad de Ofițer, în ianuarie 2023 a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, iar la 30 martie 2023 a fost distinsă cu Ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler.

Cinefilii români știu că Irina Nistor nu este doar traducător, critic și istoric de film, ci și actriță. A interpretat roluri în filme precum „Comrade Detective (Tovarășul milițian)” (2017), „Repări Faliți” (2021), „Copacul Dorințelor: Amintiri din Copilărie” (2021), „Visul” (2023), „Weekend de vis” (2024) și „Document 56” (2024).

Dezvăluiri despre cel mai controversat tovarăș

Unul dintre cele mai apreciate filme care vor fi prezentate în cadrul festivalului este „Tovarășu’”, la secțiunea Istorie și Cinema. Este un film documentar despre povestea vieții lui Nicolae Ceaușescu, un fiu de țăran care a reușit să ajungă cel mai puternic om din România.

Povestea este spusă de către cei care l-au cunoscut îndeaproape: colegi de închisoare, „sosia” sa, asistenți personali, traducătorul său, diplomați, miniștri, membri ai familiei, dar și de cei care au suferit în timpul regimului lui. Despre politica sa internațională, ne vorbesc trei președinți americani, fostul șef al CIA, Prințul Filip, teroristul Carlos „Șacalul”, Ilie Năstase.

Echipa filmului, realizat de „Chainsaw Film Productions”, este formată din John Florescu - producător executiv, Trevor Poots - regia și scenariul, Viorel Chesaru - senior producer, Dan Drăghicescu - producător asociat, Mircea Lăcătuș - editor, Hasan Nasser - muzica, Laura Beldiman și Lucian Dobrovicescu - cercetare.

„Ca producător format în America, lucrând alături de un scenarist și regizor din Marea Britanie, Trevor Poots, cred că am abordat subiectul dintr-o perspectivă deschisă. Am încercat să înțelegem evoluția lui Ceaușescu ca tânăr. Am analizat notele sale de la școală, documentele arestărilor lui și cele din închisoare, comentariile altor deținuți, stenogramele conversațiilor lui. Am vorbit cu familia lui, i-am citit declarațiile autobiografice. De asemenea l-am analizat și din exterior, prin prisma liderilor mondiali cu care s-a întâlnit, inclusiv președinții Carter, Ford și Nixon, Charles de Gaulle sau Prințul Philip al Marii Britanii. Am discutat și cu occidentali care au avut de-a face cu el - șeful CIA, Robert Gates și șeful Consiliului Național de Securitate, Dennis Ross, Carlos Șacalul, teroristul de renume mondial (care este încă în închisoare în Franța)”, a explicat John Florescu, producător executiv al documentarului.

Filmul are trei părți și va fi difuzat în 3 zile diferite. Filmările au avut loc în România, SUA, Germania și Marea Britanie. De la finalul anului 2024 acest film documentar istoric va intra în Turneul Național de Educație Istorică 2024-2025, proiect demarat în 2019.

Personalități premiate la București

Festivalul îl va avea ca invitat surpriză pe regizorul francez de origine română Radu Mihăileanu, care va primi, cu această ocazie, Premiul de Excelență la BIFF 2024 – ediția XX. În 1989, regizorul Radu Mihăileanu a realizat, împreună cu Marco Ferreri, adaptarea dialogului platonic „Banchetul” în telefilmul cu același nume. Filmul său „Trăiește!” („Va, vis et deviens”) a fost distins în 2006 cu Premiul César pentru cel mai bun scenariu original (cu Alain-Michel Blanc) și cu alte trei premii la Berlinale.

Au fost încununate de succes și alte pelicule ale sale, precum „Concertul” (Le Concert), nominalizat la Golden Globes, și „Izvorul femeilor” (La Source des femmes), selecționat în competiția oficială la Cannes, ultima peliculă fiind lansată la BIFF, ediția 2011.

Dincolo de secțiunile obișnuite ale festivalului, în ediția de anul acesta publicul se va putea bucura de o Retrospectivă Radu Mihăileanu în care vor fi prezentate filmele de autor „Train de vie” / „Trenul vieții” (1998), care a câștigat trei premii la festivalul de la Veneția și Premiul Publicului la Sundance Film Festival și „L’Historie de l’Amour” / „Istoria iubirii” (coproducție Franța, Canada, Statele Unite, România, 2016). Proiecțiile de filme vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri în prezența regizorului.