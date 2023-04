Directorul Festivalului de Film de la Cannes își explică decizia de a inaugura evenimentul cu filmul în care joacă Johnny Depp

Franțuzoaica Maïwenn a regizat drama biografică „Jeanne du Barry”, care urmărește viața lui Jeanne du Barry (interpretată de Maïwenn), care a urcat în ierarhia socială pentru a deveni ultima amantă regelui Ludovic al XV-lea (Johnny Depp).

Filmul marchează prima interpretare a lui Depp din ultimii trei ani și vine după ce actorul a câștigat anul trecut procesul de defăimare împotriva fostei soții, Amber Heard.

Întrebat de Variety despre „alegerea controversată” de a deschide festivalul cu revenirea actorului, Fremaux a declarat:

„Nu văd deloc filmul lui Maïwenn ca pe o alegere controversată, pentru că, dacă lui Johnny Depp i s-ar fi interzis să lucreze, ar fi fost altceva, dar nu este cazul. Știm doar un singur lucru, este sistemul de justiție și cred că a câștigat procesul legal. Dar filmul nu este despre Johnny Depp”.

„Jeanne du Barry” va deschide festivalul pe 16 mai 2023, înainte de a fi lansat în cinematografele din Franța, în aceeași zi. Din distribuție mai fac parte Pierre Richard, Noemie Lvovsky, Benjamin Lavernhe și Melvil Poupaud.

Printre filmele care concurează pentru premiul principal Palme d'Or al Festivalului de Film de la Cannes se numără „Asteroid City”, de Wes Anderson, „The Zone Of Interest”, de Jonathan Glazer, „May December”, de Todd Haynes, și „Club Zero”, de Jessica Hausner.

În afara competiției, următorul film al lui Martin Scorsese, „Killers Of The Flower Moon” și „Indiana Jones And The Dial Of Destiny” vor avea, de asemenea, premiera în cadrul festivalului.

Festivalul de Film de la Cannes 2023 are loc în perioada 16-27 mai.