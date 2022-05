Disney a renunţat la Johnny Depp după publicarea editorialului semnat de Amber Heard, potrivit impresarului actorului

Editorialul semnat de Heard şi publicat în decembrie 2018 în Washington Post a fost ''catastrofal'' şi i-a ''distrus'' cariera lui Depp, potrivit mărturiei depuse de Jack Whigham, impresarul artistului.



Înaintea acuzaţiilor, Depp primea contracte în mod constant, a spus Whigham, enumerând o serie de pelicule începând cu octombrie 2016: ''City of Lies'' (8 milioane de dolari), ''Murder on the Orient Express'' (10 milioane de dolari), ''Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'' (13,5 milioane de dolari), ''Waiting for the Barbarians'' (1 milioane de dolari) şi ''Minamata'' (3 milioane de dolari), ale căror filmări erau programate pentru începutul lui 2019.



După publicarea editorialului însă, ''Minamata'', care îl are în distribuţie pe Depp în rolul fotojurnalistului Eugene Smith, a avut probleme cu finanţarea, iar actorul a renunţat la o parte din salariul său pentru a reuşi să finalizeze această producţie independentă.



Disney a renunţat ulterior la serviciile actorului pentru continuarea anunţată a ''Pirates of the Caribbean'', care urma să-i aducă lui Depp suma de 22,5 milioane de dolari, potrivit lui Whigham. În timpul interogării martorului, impresarul a recunoscut că nu a văzut niciodată în mod categoric suma respectivă ''scris negru pe alb''.



''După editorial, a fost imposibil să-i găsesc un film făcut de un studio'', a declarat Whigham.



Săptămâna trecută, Depp a spus că Disney a ''încercat să rupă legătura pentru a fi în siguranţă'' îndepărtându-l din franciza cinematografică în care juca rolul căpitanului Jack Sparrow.