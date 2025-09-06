Documentarul „TATA”, regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, va avea premiera în cinematografe pe 12 septembrie

După succesul documentarului Acasă, premiat în festivaluri internaționale de prestigiu, Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc revin cu un nou film în care combină solida lor experiență jurnalistică cu o abordare cinematografică matură. „TATA” spune o poveste despre traumele moștenite, despre tăcerile din familii și despre abuzurile îndurate de românii plecați să muncească în străinătate, în speranța unei vieți mai bune.

Totul pornește de la o investigație cu camera ascunsă, desfășurată în Italia, unde Lina documentează abuzurile suferite de tatăl său la locul de muncă. Dincolo de anchetă, filmul deschide o dublă explorare: a prezentului tensionat și a trecutului dureros, care i-a ținut departe unul de celălalt ani la rând. „TATA” devine astfel o radiografie intimă a relațiilor de familie și a felului în care traumele se pot transmite sau pot fi confruntate.

Premiera de gală în prezența echipei filmului va avea loc pe 8 septembrie, de la ora 20:30, la Cinema Elvire Popesco în cadrul unui eveniment unic, urmată de o proiecție specială pe 9 septembrie, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român, București, cu o sesiune Q&A cu regizorii.

Proiecții în prezența echipei vor avea loc în Cluj-Napoca joi, 11 septembrie, de la ora 20:00 la Cinema Victoria, respectiv vineri, 12 septembrie de la ora 20:00 la Cinema Arta.



Informații și bilete disponibile: https://www.culoarfilms.com/tata

Filmul va putea fi văzut în București la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Happy Cinema Colosseum și POINT Cultural Hub.

„TATA” va fi proiectat în prezența regizoarei Lina Vdovîi și la Bistrița, vineri, 5 septembrie, ora 19:30, la Palatul Culturii, în cadrul Pasaje International Film Festival. Tot în 5 septembrie, cinefilii din Timișoara vor putea urmări filmul la Cinema Studio de la ora 19:00.

Proiecții ale acestui documentar sunt programate și în: Botoșani (Cinema Unirea), Cluj-Napoca (Cinema Arta, Cinema Victoria), Iași (Cinema Ateneu), Lugoj (Cinema Bela Lugosi), Miercurea Ciuc (Cinema Csiki Mozi), Pitești (Cinema Trivale), Sibiu (CineGOLD), Timișoara (Cinema Studio), precum și în cadrul TIFF Oradea și la Blaj ESTE Filmul de Miercuri.

Prezentat în premieră mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto, „TATA” a fost selectat în numeroase festivaluri internaționale și are în palmares șapte premii: Premiul Silver Horn pentru regizorii unui film pe teme sociale la Festivalul Internațional de Film de la Cracovia, Premiul „Human Rights in Motion” la FIPADOC – Festivalul Internațional de Film Documentar, Biarritz, Franța, 2025; Premiul Alpe Adria Cinema pentru cel mai bun documentar și Premiul Publicului la Festivalul de Film de la Trieste, Italia, 2025; Premiul pentru Cel mai bun documentar în competiția internațională în cadrul Verzio – Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Drepturile Omului, Ungaria, 2024; Premiul pentru cea mai bună regie în competiția central și est-europeană la Astra Film Festival, 2024; Premiul Publicului la Les Films de Cannes à Bucarest, 2024.

„Lucrând îndeaproape cu soțul ei, Radu Ciorniciuc, jurnalista moldoveancă Lina Vdovîi plonjează în decenii de traume familiale, după ce tatăl ei înstrăinat – plecat de mult timp să lucreze în Italia – o contactează pentru a-i cere ajutorul în raportarea abuzurilor fizice, emoționale și legale suferite la locul de muncă. Vdovîi are toate motivele să-l țină la distanță: ani la rând, tatăl și-a controlat și abuzat soția și copiii printr-un comportament violent și autoritar. Viețile lor s-au schimbat radical în bine odată cu plecarea lui. Dar acum, într-un fel greu de explicat, Lina nu-l poate abandona. Ceea ce urmează este o explorare puternică a toxicității transgeneraționale și o reflecție profundă despre cum – sau dacă – putem scăpa din ea. Cu camera îndreptată adesea către ea însăși (datorită lui Ciorniciuc), Lina Vdovîi își pune întrebări incomode despre propriul trecut, despre tatăl ei și despre femeile din familia ei. În cele din urmă, devenită mamă, pare pregătită să rupă lanțul și să meargă mai departe. În sfârșit, împăcată.” - Hammer to Nail

Filmul produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin Manifest Film, marchează o nouă colaborare a celor trei cineaști, după succesul documentarului „Acasă” (2020) - primul documentar românesc selectat și premiat în competiția World Cinema Documentary la Sundance Film Festival (SUA), selectat la Premiile Academiei de Film Europene (EFA 2020) și deținătorul a peste 40 de premii naționale și internaționale.



„TATA” a beneficiat, în perioada de dezvoltare, de prezența la IDFA Forum 2021 și a mai fost selectat la Chicken & Egg (Egg)celerator Lab, 2022; American Film Showcase, 2020; UnionDocs Early Production Lab, 2021; ESoDoc, 2020; Circle Women Doc Accelerator, 2020; Secțiunea In progress din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest 2023; Cannes Docs Showcase 2023. De asemenea, proiectul a câștigat Premiul Eurimages Co-Production Development la CPH: DOX Forum 2021 și Premiul Alex Leo Șerban la Transilvania Film Festival (TIFF, Cluj-Napoca, 2019).

Documentarul regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producție Manifest Film, în coproducție cu Corso Film, Germania, HBO Max, 100%, Țările de Jos, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Eurimages, MDR/ARTE, Film - und Medienstiftung NRW, Netherlands Film Fund, Al Jazeera Documentary, EO Docs, Creative Europe MEDIA Funded by the European Union și în asociere cu Chicken & Egg Pictures, AMERICAN FILM SHOWCASE, UNIONDOCS Early Production Lab, cu suportul ICR New York și UCIN. Autlook Filmsales este distribuitorul internațional al documentarului „TATA”.

