Documentarul The Euphoria of Being închide Bucharest International Dance Film Festival

Duminică, 6 septembrie, la 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului Român, va avea loc, în închiderea ediției cu numărul 6 a Bucharest International Dance Film Festival, proiecția primului lungmetraj al regizoarei Réka Szabó (HU) - The Euphoria of Being - eveniment susținut de „Conceptual Lab by Theo Nissim”.

Câștigător al multor premii internaționale, printre care Critics’ Week Award la Festivalul de Film de la Locarno și Human Rights Award la Festivalul de Film de la Sarajevo, și selectat în cursa pentru nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film, filmul spune povestea dansatoarei Éva Fahidi care avea 20 de ani când s-a întors în Ungaria de la Auschwitz Birkenau, complet singură, după ce 49 de membri ai familiei ei au murit în lagăr. 70 de ani mai târziu, la 90 de ani, Éva este invitată să participe la un spectacol de teatru-dans despre viaţa ei, alături de Emese, o tânără dansatoare apreciată internaţional. Réka, regizoarea, imaginează un duet între cele două pentru a surprinde cum poveștile și trupurile lor se pot interconecta. Timp de trei luni, pe măsură ce momente cheie din viața Évei sunt transformate în scene din spectacol, o relație puternică se dezvoltă între cele trei femei.

Réka Szabó s-a născut în Budapesta și a studiat matematica și informatica. După absolvire s-a îndrăgostit de dans contemporan, iar acum este director artistic la The Symptoms - unul dintre cele mai apreciate teatre de dans contemporan. După ce a regizat două filme scurte experimentale, The Euphoria of Being este primul ei documentar de lungmetraj.

Proiecția din cadrul BIDFF6 este susținută de Conceptual Lab by Theo Nissim, o prezență activă în industriile creative, ce susține și promovează proiecte culturale.

„Ne bucurăm să continuăm și în acest an parteneriatul început în 2019 cu Bucharest International Dance Film Festival. Industriile creative au nevoie mai mult ca oricând să fie susținute și încurajate în acest an extrem de complicat pentru comunitățile de artiști din întreaga lume. Conceptual Lab rămâne astfel unul din cei mai implicați susținători și promotori ai evenimentelor cu adevărat relevante pentru public” - Theo Nissim, fondator Conceptual Lab.

Conceptual Lab by Theo Nissim va oferi și Marele Premiu, în valoare de 1000 euro, unui film din cadrul secțiunilor competiționale BIDFF care va avea cel mai puternic impact asupra juriului festivalului.

Proiecțiile festivalului vor avea loc în perioada 3 - 6 septembrie, în aer liber la: Cinema Elvira Popesco și Muzeul Țăranului Român.

Despre BIDFF

Dedicat producțiilor de dans realizate de coregrafi, regizori de film și artiști din întreaga lume, Bucharest International Dance Film Festival a fost fondat în 2015 de coregrafa și regizoarea Simona Deaconescu și de producătoarea de film Anamaria Antoci. Evenimentul, unic în peisajul festivalurilor de film din România, militează pentru colaborarea dintre oamenii dansului și oamenii filmului, coagularea unei comunități a creatorilor de film de dans, încurajând excelența, inovația și discursul artistic curajos.