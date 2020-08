Doliu în lumea filmului. Un mare actor a murit „brusc”. Tocmai terminase filmările la ultimul său film

Actorul Ben Cross, cel mai cunoscut pentru interpretarea sportivului Harold Abrahams în filmul Chariots of Fire, a murit la vârsta de 72 de ani, a anunțat BBC

Reprezentanții săi au spus că a murit „brusc” în urma unei boli scurte.

Fiica sa Lauren a scris pe pagina sa de Facebook că a fost „bolnav de ceva vreme”, dar a existat un „declin rapid în ultima săptămână”.

Ben Cross, care a murit la Viena, Austria, a avut doi copii, Lauren și Theo.

Reprezentanții săi au spus că tocmai terminase filmările la filmul de groază The Devil's Light și, mai târziu, în acest an va apărea într-un rol principal în filmul de dramă romantică Last Letter From Your Lover.

Unele din cele mai cunoscute roluri ale sale rămân cele din „Chariots of Fire” (Carele de foc) (1981), din serialul de televiziune „Citadela” (1983), „Star Trek” (2009) sau din First Knight („Cavalerii Mesei Rotunde”). În „Chariots of Fire”, care a câștigat patru din cele șapte nominalizări la premiile Oscar din 1982, a făcut un rol remarcabil întruchipându-l pe atletul Harold Abrahams, câștigătorul probei de 100 de metri viteză la Olimpiada de vară din 1924.

