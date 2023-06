Dwayne ''The Rock'' Johnson revine în franciza ''Fast & Furious''

"Hobbs se întoarce în franciza 'Fast & Furious'", a dezvăluit Dwayne Johnson într-un mesaj video pe care l-a realizat în timp ce se afla în Hawaii.



"Următorul film 'Fast & Furious' în care îl veţi vedea pe legendarul poliţist va fi un film al lui Hobbs, care va servi ca un nou şi proaspăt capitol pentru 'Fast X: Part II'", a adăugat starul american.



Franciza "Fast & Furious" a obţinut încasări de peste 7 miliarde de dolari în box-office-ul mondial şi ocupă locul al cincilea în clasamentul celor mai profitabile francize cinematografice din toate timpurile.



Cel mai recent film al său, "Fast X", cu Vin Diesel şi Jason Momoa în rolurile principale, a avut premiera luna trecută pe marile ecrane şi a realizat a doua lansare ca performanţă financiară din acest an, fiind depăşit doar de un alt titlu al studioului Universal, "The Super Mario Bros. Movie". Filmul "Fast X" a obţinut deja încasări de peste 550 de milioane de dolari în box-office-ul global.



Dwayne Johnson a dezvăluit că s-a împăcat cu Vin Diesel după disputa lor din trecut.



"Vara trecută, eu şi Vin am decis să trecem peste neînţelegerile dintre noi. Vom juca aceste roluri principale fiind animaţi de un sentiment de fraternitate şi de hotărâre - şi vom avea întotdeauna grijă de franciză, de personaje şi de fanii pe care îi iubim atât de mult", a adăugat Dwayne Johnson.



Starul american a adăugat că are întotdeauna "o mentalitate care pune publicul pe primul loc" atunci când vine vorba despre cariera lui şi a transmis totodată sentimentele sale cele mai cordiale întregii echipe de la "Fast & Furious".



Un veteran al francizei, Chris Morgan, va reveni pentru a coordona scrierea scenariului pentru următorul film din această serie cinematografică.