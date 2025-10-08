Emoții la premiera filmului Pădurea de molizi. Tudor Giurgiu: „Este un film necesar”

Cei doi actori din rolurile principale – Mircea Andreescu și Coca Bloos – au fost aplaudați minute în șir când au urcat pe scenă la finalul proiecției alături de echipa filmului. Gimnasta Nadia Comăneci a fost printre cei 800 de spectatori care au urmărit în premieră povestea inspirat de masacrul din 1941 comis de armata sovietică în Bucovina de Nord. Pădurea de molizi poate fi văzut de astăzi, 7 octombrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Transilvania Film.

„Sper ca acest film să fie văzut de cât mai mulți tineri. Reacția publicului din această seară a fost copleșitoare. Poate prea puțină lume știe ce s-a întâmplat în 1941 în Bucovina de Nord și ce rol a jucat Uniunea Sovietică acolo. Mă bucur că am avut șansa să aduc pe ecran această poveste alături de doi actori imenși – doamna Coca Bloos și domnul Mircea Andreescu, care merită toate laudele pe care le-au primit până acum. Aș vrea ca filmul să călătorească cât mai mult în țară – doar cunoscând trecutul putem să mai înțelegem ceva din prezent”, a spus regizorul Tudor Giurgiu.

„Prima discuție despre lucrurile pe care le-ați văzut pe ecran le-am avut acum 10 ani. Atunci, alături de Tudor am filmat interviuri ample cu doi supraviețuitori ai masacrului din Bucovina de Nord. Astăzi, ele stau la baza acestui scenariu. Cred că Pădurea de molizi e un film necesar, inspirat de realitate. Nu ne putem preface că nu există. Mulțumesc colegilor din echipă pentru această experiență”, a declarat co-scenaristul Gabriel Gheorghe.

„A fost o onoare pentru mine să spun povestea acestei femei. O supraviețuitoare. Am învățat mult de la ea”, a spus pe scenă, în aplauzele publicului, actrița Coca Bloos. Alături de ea, Mircea Andreescu: „Mulțumesc echipei de pe platoul de filmare. Mă bucur că în sală este și nepoțelul meu. Sper ca acest film să ajungă la noua generație”.

Gimnasta Nadia Comăneci a fost profund impresionată de film: „M-a mișcat teribil această poveste. Sper să-l vadă cât mai multă lume, e un film important”. Regizorul Tudor Giurgiu lucrează în acest an la un documentar despre viața gimnastei. Filmul său Nasty, despre viața și cariera lui Ilie Năstase (co-regizat de Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu) a fost proiectat la Festivalul de Film de la Cannes în 2024.

Printre invitații serii s-au numărat mai multe figuri politice printre care Președintele Senatului Mircea Abrudean, Secretarul de stat Raed Arafat, diplomatul Luca Niculescu, fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană, europarlamentarul Vasile Dîncu, Primarul Sectorului 1 George Tuță, Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, fostul europarlamentar și prim-ministru Dacian Cioloș, consilierul prezidențial Eugen Tomac, deputatele Raluca Turcan, Natalia Intotero și senatoarea Victoria Stoiciu. În sală s-au aflat și regizorul Andrei Șerban, actrițele Anamaria Marinca, Emilia Popescu, Rodica Lazăr, Ana Ciontea și Rodica Mandache, personalitățile TV Eugenia Vodă, Marina Constantinescu, Teodora Tompea, Marius Pancu, Mirela Nagâț, Irina Păcurariu și Amalia Enache, președintele Comitetului Olimpic Român Mihai Covaliu și tenismenul Horia Tecău.

Următoarele proiecții ale filmului în prezența echipei vor avea loc la Sibiu (8 octombrie), Cluj-Napoca (9 - 10 octombrie), Iași (11 octombrie) - https://transilvaniafilm.ro/padurea-de-molizi-program/

Pădurea de molizi explorează una dintre cele mai întunecate pagini din istoria României. Inspirat de drama de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941, filmul reconstituie destinul unei comunități românești din Bucovina de Nord, masacrată în tentativa disperată de a-și găsi refugiu în fața ocupației sovietice. Mărturia unui supraviețuitor al acestui genocid (Mircea Andreescu) devine fundalul peste care se suprapun imagini de arhivă și amintirile din Siberia ale soției lui (Coca Bloos), într-un joc de oglinzi vertiginos care pune sub semnul întrebării noțiunea de adevăr istoric și revelează traume uitate cu consecințe, potențial devastatoare, în prezent.



Scenariul filmului este semnat de Tudor Giurgiu și Gabriel Gheorghe, imaginea de Toma Velio și Marius Panduru, montajul de Alex Pintică și muzica de Ștefan Panea și Florin Gorgos.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹