EUNIC Austria lansează Festivalul Filmului European de la Viena

Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Franța, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovacia și Slovenia – țări membre în clusterul EUNIC Austria și membrii asociați din Republica Moldova, Turcia și Ucraina vor prezenta producții cinematografice inspirate de valori europene precum diversitatea, incluziunea și drepturile omului. Festivalul oferă o perspectivă a diversității cinematografice a continentului nostru și prezintă o gamă largă de genuri, de la dramă și comedie la documentare.

Cele mai multe dintre filme vor avea premiera austriacă în cadrul Festivalului Filmului European. Toate filmele sunt prezentate în limba originală, cu subtitrare în engleză sau germană.

România este reprezentată la festival de coproducțiile „Al cui câine sunt eu?“, de Róbert Lakatos (România-Ungaria) și „Carbon”, de Ion Borș (Republica Moldova-România-Spania).

„Al cui câine sunt eu?“ este un eseu documentar satiric, care vorbește despre politică într-o lume în care cetățenii sunt câinii, politicienii – crescătorii de câini, funcționarii sunt proprietarii, națiunile – rasele naționale câinești, țările sunt federațiile naționale ale crescătorilor, iar forumul suprem internațional este FCI-ul, adică Federația Canină Internațională – regizorul Róbert Lakatos fiind cel care interpretează realitatea și manipulează opinia publică.

„Carbon“, debutul în lungmetraj al regizorului Ion Borș se situează în Moldova anilor ’90, unde Dima, un șofer de tractor, decide să se înroleze în armată și să ia parte la războiul de la granița cu Transnistria, alături de Vasea, un veteran al războiului din Afganistan. Pe drum spre front descoperă un cadavru carbonizat, care nu prezintă interes pentru nimeni, nici măcar pentru autorități. Dima și Vasea se hotărăsc să-i ofere o înmormântare cuvenită și pornesc într-o călătorie plină de aventuri și situații limită în încercarea de a afla identitatea cadavrului.

Ambii regizori, Róbert Lakatos și Ion Borș, vor participa la o discuție cu publicul după proiecții.

Curatorul primei ediții a Festivalului Filmului European la Viena este Neil Young, critic de film, curator și programator de festival. Recenziile sale sunt publicate de The Hollywood Reporter, Sight & Sound, Tribune (London) sau MUBI Notebook. Între 2011 și 2015 a fost directorul Festivalului Internațional de Film Bradford, iar în prezent este consultant artistic pentru diverse festivaluri europene, printre care și Viennale.

Program:

21 februarie, 20:00 – THAT AFTERNOON (R: Nafiss Nia), Olanda

22 februarie, 17:30 – PAPA (R: Anna Maliszewska), Polonia, Ucraina

23 februarie, 17:00 – SAFE PLACE (R: Juraj Lerotić), Croația

23 februarie, 22:00 – SHE CAME AT NIGHT (R: Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar), Republica Cehă

24 februarie, 19:15 – IMAN (R: Korinna Avraamidou, Kyriakos Tofaridis), Cipru

24 februarie, 22:00 – RIDERS (R: Dominik Mencej), Slovenia, Bosnia-Herțegovina, Italia, Serbia, Croația

25 februarie, 12:00 – FREESTYLE (R: Didier Barcelo), Franța

25 februarie, 14:30 – PHI 1.618 (R: Theodore Ushev), Bulgaria, Canada

25 februarie, 20:00 – THE PARADE (R: Michalis Galanopoulos), Grecia, Elveția

25 februarie, 20:00 – WHOSE DOG AM I? (R: Róbert Lakatos), România, Ungaria

26 februarie, 17:30 – PIARGY (R: Ivo Trajkov), Slovacia, Macedonia de Nord, Republica Cehă

27 februarie, 20:15 – LIFE TO THE LIMIT (R: Pavlo Peleshok), Ucraina

28 februarie, 17:45 – CARBON (R: Ion Borș), Republica Moldova, România, Spania

28 februarie, 20:15 – CARMEN (R: Valerie Buhagiar), Malta, Canada

29 februarie, 20:15 – CLOVES & CARNATIONS (R: Bekir Bülbül), Turcia, Belgia