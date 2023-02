Spy / Master a avut premiera mondială la Berlin

Pentru prima dată în istoria Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante din lume, un serial românesc a fost inclus în categoria Berlinale Series. Spy / Master, o producție Max Original, a avut premiera mondială luni, 20 februarie, în cadrul unui eveniment dedicat, la care au participat peste 270 de invitați.

Actorii Alec Secăreanu, Ana Ularu, Svenja Jung, Parker Sawyers, Andreea Vasile, Laurențiu Bănescu, Alexandra Bob, alături de scriitoarele Adina Sădeanu și Kirsten Peters, regizorul Chris Smith și producătorii Warner Bros. Discovery au fost prezenți pe covorul roșu, la evenimentul din Berlin.

“Premiera Spy / Master în cadrul unui festival atât de important precum Berlinale a fost o mare bucurie pentru noi. Evenimentul a fost sold out într-un minut de când au apărut biletele pe site-ul festivalului. Interesul pentru serial și reacțiile de după vizionare ne-au demostrat că publicul de festival e deschis și la povești cu arcuri mai lungi și fire narative care încep aici și se vor continua la câteva luni după, acasă pe platforma de streaming”,.a spus Ioanina Pavel, producător creativ Spy / Master.

Abonații HBO și HBO Max din toate teritoriile vor putea urmări noua producție Max Original Spy / Master în luna mai 2023.

Despre Spy / Master

Acțiunea din Spy / Master este plasată la apogeul Războiului Rece și prezintă o săptămână din viața lui Victor Godeanu (Alec Secăreanu, God's Own Country), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu (Claudiu Bleonț) și cel mai important consilier al acestuia. Totuși, Godeanu are un secret. Este agent dublu și trebuie să fugă din România și să scape de Ceaușescu înainte ca acoperirea lui să fie compromisă.

Având doar o șansă pentru a rămâne în viață, el se folosește de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite ale Americii. Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire și fostă iubită (Svenja Jung, Deutschland ’89), dar și de un agent CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu trebuie să evite agenții KGB și spionii propriei țări (Ana Ularu, Siberia, și Laurențiu Bănescu, Umbre), pe deplin conștient că dezertarea îi pune soția (Andreea Vasile, Umbre) și fiica (Alexandra Bob, The Gymnasts) în pericol de moarte.

Spy/Master este scris de Adina Sădeanu și Kirsten Peters, regizat de Christopher Smith (Temple), iar imaginea le aparține lui Ben Wheeler BSC (The Tourist, The Baby) si Ádám Fillenz HCA (Vienna Blood, Battle: Freestyle). Antony Root, Johnathan Young și Anke Greifeneder sunt producători executivi. Ioanina Pavel este producător creativ. Viktória Petrányi și Judit Sós sunt producătoarele Proton Cinema, iar Tudor Reu este producătorul din partea Mobra Films.