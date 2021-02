Festivalul de Film de la Berlin, noutățile ediției 2021

Adina Pintilie, Ursul de Aur pentru Touch Me Not Vezi galeria foto

Festivalul Internațional de Film de la Berlin vine o nouă ediție plină de noutăți. Nu va exista un Președinte al Juriului, nici premii noi

Noua ediție a Berlinale, ce va avea loc între 1 - 5 martie, nu va avea un Președinte al Juriului. Printre noutățile pe care Festivalul le aduce anul acesta este și aceea că Juriu va fi compus doar din câștigători ai Ursului de Aur, la edițiile precedente ale festivalului. Șase mari artiști ai cinematografiei au fost chemați să aleagă prestigioasele premii ale Berlinale de anul acesta. Printre ei, regizoarea română Adina Pintilie, câștigătoarea Ursului de Aur pentru Touch Me Not.

„Sunt fericit și onorat că șase regizori pe care îi admir foarte mult au acceptat cu entuziasm invitația noastră de a participa la această ediție unică – mărturisește Carlo Chatrian, directorul artistic al Berlinalei. „Ei nu numai că exprimă o diversitate a modurilor în care se pot face filme fără compromisuri, creând povești cu mult curaj, ci reprezintă, totodată, o parte din istoria Berlinalei. În acest moment, faptul că șase cineaști câștigători ai Ursului de Aur se vor reuni la Berlin pentru a viziona filme într-un cinematograf și pentru a găsi o modalitate de a-și sprijini colegii este nu doar un fapt important, ci și un mare semn de speranță”, adaugă Carlo Chatrian.

Juriul Berlinale 2021 va fi format din Mohammad Rasoulof (Ursul de Aur pentru Il evil does not exist, 2020), Nadav Lapid (Ursul de Aur pentru Synonymes, 2019), Adina Pintilie (Ursul de Aur pentru Touch Me Not, 2018), Ildikó Enyedi (Ursul de Aur pentru On body and soul, 2017), Gianfranco Rosi (Ursul de Aur pentru Fuocoammare, 2016) și Jasmila Žbanić (Ursul de Aur pentru Esma's Secret, 2006)

Festivalul de Film de la Berlin 2021 va fi împărțit în două etape: din 1 până în 5 martie, partea dedicată industriei - inclusiv pieței europene de film – în care titlurile programate vor fi prezentate profesioniștilor din industria cinematografică și presei acreditate. În cea de-a doua parte, în schimb, care va avea loc în perioada 9-20 iunie, publicul spectator va putea viziona filme în zece cinematografe din oraș. În această a doua fază, numită Summer Special, vor fi acordate și premiile ediției de anul acesta a Berlinale.

În plus, așa cum s-a anunțat deja, anul acesta nu vor mai fi acordate premiile pentru Cea mai bună actriță și Cel mai bun actor, acestea fiind înlocuite cu un singur premiu pentru Cel mai bun rol principal, care poate fi acordat femeilor, bărbaților, transgenderilor și persoanelor non binary.

Anul trecut, la Berlinale, Ursul de Aur a fost acordat filmului There is no evil, de Mohammad Rasoulof, Favolacce, al fraților Damiano și Fabio D'Innocenzo a fost premiat pentru cel mai bun scenariu, iar Elio Germano a câștigat Ursul de Argint pentru Cel mai bun actor, pentru interpretarea lui Antonio Ligabue în Volevo nascondermi, de Giorgio Diritti. Marele Premiu al Juriului, pe de altă parte, a fost câștigat de tulburătoarea poveste Never Rarely Sometimes Always, a Elizei Hittman (regizoare deja cunoscută pentru Beach Rats).