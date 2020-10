Festivalul de la Roma s-a deschis pe ritmuri de jazz, cu Soul, animația semnată de câștigătorul premiului Oscar, Pete Docter

Cea de-a cincisprezecea ediție a Festa del cinema di Roma / Festivalului de Film de la Roma, care are loc în perioada 15-25 octombrie, la prestigiosul Auditorium Parco della Musica, s-a deschis cu un omagiu adus muzicii, prin filmul de animație Soul, regizat de câștigătorul premiului Oscar, Pete Docter. Coloana sonoră este semnată de celebrul Trent Reznor (liderul formației americane Nine Inch Nails, mentorul iconicului muzician Marilyn Manson) și de compozitorul Atticus Ross, și el membru al aceleiași trupe, cei doi, de asemenea, câștigători ai Oscarului pentru muzică de film.

Un solo în care artistul se pierde în lumea pasiunii sale pentru muzică, sau un jam session în care fiecare cântăreț interpretează la propriul instrument, efectul fiind însă unul de ansamblu, de orchestră? Festivalul de film de la Roma pornește pe acorduri de jazz, iar în această cea de-a cincisprezecea ediție, totul se va juca în acest sens: fiecare va cânta la propriul său instrument (organizatorii, publicul, jurnaliștii), distanțați și purtând mască, dar creând împreună o muzică de ansamblu – oare vor reuși? În contextul social actual, sănătatea poate fi în orice moment un motiv de îngrijorare, este inutil să ascundem acest fapt. Organizatorii au luat însă măsuri de precauție, care, și datorită bunului simț al celor prezenți, au făcut ca prima zi de festival, de joi, 15 octombrie, să fie posibilă, și să deschidă drumul celorlalte zile ce vor urma. În sălile de cinema, fiecare spectator este separat de cel de lângă el de două fotolii înfășurate în satin roșu. Gelurile dezinfectante se găsesc la fiecare intrare, iar masca este o necesitate. La Festa del cinema di Roma, sunetul jazzului a dat astfel startul festivalului!

Imagine din animația Soul.

O pasiune atât de cuprinzătoare, încât te poartă într-o lume plină de entuziasm și plăcere, astfel este jazzul pentru Joe Gardner, personajul principal din Soul, un profesor care predă muzica elevilor de gimnaziu și care tocmai a obținut un contract permanent. El conduce o trupă de copii, dintre care se remarcă o fată foarte talentată. Visul său, însă, este să cânte alături de mari artiști, într-unul dintre cele mai frumoase cluburi din oraș. Un fost student îi propune într-o zi lui Gardner să îl înlocuiască pe pianistul celebrei saxofoniste Dorothea Williams. Entuziasmul profesorului face însă ca lucrurile să ia o altă cale. Într-o lume aflată la jumătatea distanței dintre viață și moarte, el cunoaște un Suflet, alături de care va porni în aventură.

Soul/Suflet este filmul care deschide Festa de anul acesta. Regizorul Pete Docter (Up and Inside Out), a primit joi, în prima zi de festival, Premiul pentru întrega carieră, în cadrul unei întâlniri cu publicul spectator, întâlnire pe cât de apropiată (în legătură directă cu cei prezenți la proieție, dar prin intermediul platformei zoom), pe atât de îndepărtată (Docter a rămas în America din cauza pandemiei). Un film creat pentru marele ecran, pe care însă doar publicul Festivalului de la Roma are ocazia să îl vadă la cinema, întrucât Disney a ales să îl transmită direct pe platforma sa digitală, de Crăciun. „Vrem ca oamenii să se simtă în siguranță și feriți de orice pericol. Prin urmare, suntem fericiți că filmul va putea fi văzut pe Disney +. Soul a fost conceput, cadru cu cadru, pentru a fi vizionat pe marele ecran. Cine știe dacă mai târziu acest lucru nu se va întâmpla”, a spus regizorul Pete Docter.

Întâlnirea publicului, prin intermediul platformei zoom, cu regizorii Pete Docter și Kemp Powers și cu producătoarea Dana Murray.

Dar, indiferent de formatul în care va fi văzut, filmul trebuie privit având sonorul la cel mai înalt și clar nivel, deoarece printre numeroasele aspect minunate ale animației se numără și coloana sonoră semnată de Trent Reznor și Atticus Ross de la Nine Inch Nails, împreună cu veteranul muzicii jazz din New York, John Batiste. „Când am aflat că protagonistul Joe va fi muzician, am început să-l căutăm pe cel care îi va „interpreta” mâinile. L-am găsit pe John Batiste, pianistul emisiunii Late Show”, mărturisește producătorul Dana Murray, conectată alături de regizorii Docter și Kemp prin zoom. „Munca pe care am depus-o este incredibilă: nu am fi fost niciodată capabili să creăm această animație fără ca cineva să cânte cu adevărat acolo. Am organizat, astfel, o înregistrare în studio, folosind o tehnologie care ne-a permis să percepem și să înțelegem fiecare notă, să surprindem muzica în cele mai mici detalii, astfel încât jazz-ul a prins viaţă”.

Docter a vorbit, în schimb, despre alegerea lui Trent Reznor, unul dintre cei doi creatori ai coloanei sonore: „A fost o alegere neobișnuită, care ne-a scos din zona de confort atât pe noi, cei de la Pixar, cât și pe Trent. Avem unii dintre cei mai buni compozitori din lume în companie, dar pentru acest film am vrut ceva diferit. O muzică puțin mai întunecată, mai matură. Aceasta a fost muzica de care aveam nevoie. Sunt oaia neagră a familiei mele, sunt singurul care nu face muzică, însă am crescut înconjurat de sunet. Soră mea este muziciană”, spune Docter.

Prin pasiunea sa pentru jazz, la limita obsesiei, personajul principal al filmului Soul, Joe Gardner, ne amintește de dirijorul din Whiplash, inflexibilul Terence Fletcher (talentatul JK Simmons, care a câștigat Oscarul pentru rolul respectiv). Muzica este adesea o lume fără limite, care uneori duce la alegeri extreme. Despre acest lucru și despre dragostea sa pentru musical povestește regizorul Damien Chazelle (Whiplash, La La Land), câștigătorul premiului Oscar pentru La La Land. Chazelle este protagonistul unei întâlniri cu publicul, în cadrul căreia va povesti despre prima sa mare dragoste, jazz-ul, despre întoarcerea la serialul TV The Eddy și despre perioada în care cânta la tobe în formația sa din liceu, în Providence, Rhode Island.

Festa di Roma, un omagiu adus lui Paul Newman și lui Sidney Poitier

Sydney Poitier și Paul Newman în Paris Blues

Minunaților muzicieni de jazz din filmul Paris Blues, Paul Newman și Sydney Poitier, li se încredințează imaginea ediției de anul acesta a Festivalului de la Roma: afișul alb-negru rememorează acest film superb, care vorbește despre doi americani care vin la Paris în căutarea succesului. Ei sunt saxofonistul Eddie Cook (interpretat de Poitier) și trombonistul Ram Bowen (personajul lui Newman). „Veniți la Paris, orașul creat pentru dragoste!”, este dictonul după care cei doi muzicieni își ghidează viețile. Ei vor experimenta aici nu doar bucuria muzicii, în căutarea unei vieți plină de sunet și pasiune, ci și dragostea la prima vedere, atunci când vor întâlni personajele interpretate de Joanne Woodward, fostă doamnă Newman și Diahann Carroll.

Fotografia a fost realizată în timpul filmărilor pentru Paris Blues, regizat de Martin Ritt, în 1961. Lungmetrajul avea să fie nominalizat la Oscarul pentru Cea mai bună coloană sonoră, aceasta aparținându-i legendei Duke Ellington, compozitor și pianist american.

Afișul celei de-a cincisprezecea ediții a Festivalului de Film de la Roma este este stfel un omagiu adus celor două icoane ale istoriei cinematografiei, Paul Newman și Sydney Poitier. El reprezintă sentimentul de complicitate, bucuria de a fi împreună, împărtășirea de experiențe, valoarea colaborării umane și artistice, valori care sunt, de asemenea, și ale Festivalului din 2020.

Imaginea celei de-a 15-a ediții a festivalului este o fotografie cu cei doi actori, realizată în 1961, pe platoul de filmare a lungmetrajului Paris Blues.

„Mi-am dorit cu tărie această imagine pentru cea de-a cincisprezecea ediție”, mărturisește Antonio Monda, directorul artistic al Festivalului de Film de la Roma. „Este o fotografie care sărbătorește glamourul marii cinematografii, ideea de sărbătoare despre care am încercat să vorbesc încă de la prima ediție a Festivalului, pe care am avut privilegiul de o organiza. Mai mult ca oricând, aceste vremuri sunt despre simțul comuniunii și al iubirii interrasiale”, spune Monda.

Antonio Monda, directorul Festa del cinema di Roma. Foto Luca Dammicco/Fondazione Cinema per Roma

Filme premiate cu Oscar, tinere talente descoperite. Monda: „Pariul nostru pentru viitor”

„Emoție și îngrijorare”, aceasta este starea de spirit a directorului Festivalului de la Roma, Antonio Monda. Marele eveniment cinematografic are și anul acesta un program bogat, deși redus față de anii precedenți, întrucât soarta sa este totuși legată de actualizările privind normele de siguranță sanitară. „Există o verificare febrilă a modului în care evoluează situația pandemică și a legislației naționale și locale. În urmă cu numai două zile, numărul locurilor din sală se schimba de două ori pe zi. Trebuie să garantăm sănătatea și siguranța tuturor celor implicați, dar, în același timp, să încercăm să nu avem sălile complet goale. Auditoriumul va avea până la 400 de locuri ocupate, el având o capacitate de 1300 de locuri”, spune Monda.

Regizorul, scenaristul și producătorul Steve McQueen, alături de familia sa, la Festa del cinema di Roma, 2020

„Mari autori internaționali, Totti și Italia tinerelor talente”

Poate unul dintre cei mai așteptați oaspeți, Francesco Totti, fostul căpitan al echipei de fotbal AS Roma, tocmai a suferit o mare durere. „Am avut grijă să nu-l întreb nimic, dar anturajul său îi confirmă prezența”, a mărturisit Antonio Monda, directorul festivalului.

Întrebat care este raportul dintre invitații prezenți fizic anul acesta la festival și cei ce vor fi aici doar digital, prin intermediul platformelor online, Monda a spus: „Cu o singură excepție, cea a lui Zadie Smith, care a intrat în direct, din motive de sănătate, prezența tuturor celorlați invitați este confirmată. John Waters este deja la Roma, Steve McQueen ajunge astăzi (n. red., 15 octombrie). Regizorii Damien Chazelle și Pete Docter tocmai au fost prezenți prin transmisii digitale în direct. De asemenea, toate filmele sunt confirmate.”

Întrebat care ar fi cel mai bun film al acestui festival, pe care l-ar recomanda, Monda a spus: „Nu ratați Time. În opinia mea, va merge la Oscar: un documentar tandru, liric, în stilul lui Malick, cu voce joasă, discretă, cu muzică, despre o femeie al cărei soț a fost condamnat la șaizeci de ani de închisoare. Este, cu adevărat, o operă de artă. Nu ratați nici Ammonite, o poveste de dragoste pasională între personajele interpretate de Kate Winslet și Saoirse Ronan”.

O nouă generație de cineaști va fi prezentă la această ediție a festivalului: „Este pariul nostru”, spune Antonio Monda. „În afară de documentarul despre Totti și de filmul de închidere, Cosa sarà/Ce va fi, al lui Francesco Bruni, toate filmele din festival sunt opera prima, filme de debut.

În Selecția oficială, Fortuna, de Nicolangelo Gelormini și The Shift, de Alessandro Tonda; în Riflessi, secțiunea experimentală, Le Eumenidi, de Gipo Fasano, film realizat cu 9000 de euro, despre Eschilo ai Parioli, We are the thousand, de Anita Ravaroli și debutul în ficțiune al Elisei Amoruso, cu Micaela Ramazzotti, Maledetta primavera. Cred că festivalul are datoria de a paria pe viitor”, spune Monda.

Directorul festivalului vorbește despre spiritul acestei ediții făcând o paralelă cu New York-ul Marii Depresiuni: „În 1929, orașul era îngenunchiat, în Central Park existau barăci și cozi foarte lungi la mâncare. A fost un moment tragic pentru societate. Un primar vizionar avea să construiască, însă, cele mai mari și mai frumoase clădiri zgârie-nori din lume: Chrysler și Empire State Building. Acest moment este inspirația mea. Trăim o tragedie, cu 38.000 de morți și sute de mii de oameni care își riscă locul de muncă. Putem doar paria pe viitor, respectând toate regulile. Noi aici încercăm să oferim un moment al frumosului, care să ne dea putere pentru a putea privi înainte.”

Imagine din noul film al lui Francesco Bruni, Cosa sarà/Ce va fi, cu Fotiní Peluso și Kim Rossi Stuart. Foto: Paolo Ciriello

Festivalul de la Roma aduce în prim plan muzica lui Morricone și se închide cu Kim Rossi Stuart

Filmul de închidere al acestei ediții a Festivalului de la Roma va fi Cosa sarà/Ce va fi, noul lungmetraj regizat de Francesco Bruni, cu Kim Rossi Stuart în rol principal și prezentat în premieră în cadrul acestui eveniment, anunțaseră împreună Directorul festivalului, Antonio Monda, alături de Președinta Fondazione Cinema per Roma/Fundației Cinema pentru Roma, Laura Delli Colli și de Directoarea generală, Francesca Via. Pe covorul roșu al Auditoriului, realizatorii și invitații Galei de închidere vor sosi însoțiți de muzica lui Morricone.

Cineastul Francesco Bruni se reîntoarce la regie, după succesul filmelor sale precedente, Scialla! (Stai sereno), Noi 4 și Tutto quello che vuoi.

În Cosa sarà, Kim Rossi Stuart este Bruno Salvati, un regizor fără succes, care are dificultăți în realizarea următorului proiect, în timp ce soția sa, Anna, de care s-a despărțit recent, pare să aibă deja pe altcineva. Pentru cei doi copii ai săi, Adele și Tito, Bruno nu reușește să fie tatăl pe care aceștia și-l doresc, prezent și care să le confere încredere. Într-o zi, Bruno descoperă că are o formă de leucemie. El se bazează pe un hematolog competent, care îl însoțește pe acest drum, plin de obstacole, al vindecării. Primul pas este găsirea unui donator de celule stem compatibil: după câteva încercări eșuate, însă, Bruno începe să se teamă cu adevărat: ce se va întâmpla cu el? Tatăl său, Umberto, îi dezvăluie un secret din trecut, lăsând să se nască, astfel, o nouă speranță. Regizorul și familia sa pornesc pe o cale neașteptată, nouă, care va schimba relațiile dintre ei și, totodată, îl va învăța pe Bruno să își ridice ochii dinspre sine și să-i privească și pe cei din jurul său.

Cosa sarà era programat să intre în cinematografele din Italia în data de 29 octombrie. „Francesco Bruni reușește să povestească cu inteligență și profunzime o dramă care l-a lovit personal”, povestește Antonio Monda. „De asemenea, el reușește să redea povestea în cea mai bună tradiție umanistă a comediei italiene, fără a se teme de prezentarea fățișă a emoțiilor umane.”

Ennio Moricone. 10 noiembrie 1928 – 6 iulie 2020

„Ennio Morricone, geniu al muzicii și al cinematografiei”

Festivalul de Film de la Roma, grație colaborării cu SIAE, va dedica evenimentele prezentate pe covorul roșu al celei de-a cincisprezecea ediții geniului lui Ennio Morricone, care s-a stins din viață în data de 6 iulie, anul acesta. Muzica maestrului va însoți artiștii, oaspeții și marele public de-a lungul covorului roșu, la Auditorium Parco della Musica. Morricone a participat la Festivalul de Film de la Roma încă de la începuturile acestuia, organizând două concerte de neuitat în timpul primei și celei de-a doua ediții. Apoi, la inaugurarea expoziției dedicate lui Sergio Leone, în 2009, ca protagonist al unei întâlniri extraordinare ținute anul următor, ca președinte al juriului în 2011 și în numeroase alte ocazii.

„Un covor roșu fără precedent anul acesta la Roma, un omagiu special adus marelui maestru Ennio Morricone, mult iubit nu doar pentru coloanele sonore evergreen, pe care ni le-a oferit în jumătate de secol de muzică extraordinară, ci și pentru notele și ritmurile care au intrat în viața noastră prin muzica ușoară pe care a compus-o”, spune Laura Delli Colli, Președinta Fondazione Cinema per Roma/Fundației Cinema pentru Roma. „Prin intermediul coloanelor sale sonore, ce se aud acum în acest „templu” al muzicii, Auditorium Parco della Musica, ce tocmai a fost numit după marele mastru, ne vom aminti, cu mare afecțiune, de câștigătorul Premiului Oscar®, iubit de Leone, Tornatore și Tarantino, dar și de acel Morricone „pop”, autor sau aranjator de melodii precum Se telefonando sau Sapore di sale, Il mondo și chiar Abbronzatissima, piese care au devenit pentru noi toți laitmotivul unei amintiri zilnice, care va continua să ne marcheze viaţa”, adaugă Laura Delli Colli.

„Ennio Morricone a fost un geniu al muzicii și al cinematografiei”, spune și Antonio Monda. „Sunt onorat să îl sărbătoresc în orașul său. Pentru toate cele zece zile de Festa, de festival, pe covorul roșu va răsuna doar muzica sa legendară”.

Celebrul Auditorium Parco della Musica, din Roma, așteptându-și publicul și artiștii.