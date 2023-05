Mai multe filme-vedetă decât oricând la Festivalul Filmului European 2023

- Oravița (Casa de Cultură "George Motoia Craiu"), între 10-14 mai,

- București (Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, Cinemateca Union, Cinema Elvire Popesco), între 15-23 mai,

- Curtea de Argeș (Centrul de Cultură și Arte "George Topîrceanu"), între 18-20 mai 2023

- Botoșani (Cinema Unirea), între 18 -21 mai

- Gura Humorului (Casa de Cultură), între 19 -21 mai 2023.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene.

„În anul în care ICR sărbătorește 20 de ani de activitate, iar Timișoara este capitala europeană a culturii, este o onoare pentru noi să anunțăm o nouă ediție a evenimentului cu cea mai îndelungată tradiție din portofoliul ICR: Festivalul Filmului European. O manifestare europeană prin excelență, Festivalul, inițiat de Comisia Europeană în urmă cu 27 de ani, reprezintă nu doar un cadru care oferă iubitorilor de film din România diversitatea de idei și bogăția stilistică a cinemaului european, ci este și o confirmare a forței echipei ICR, căreia m-am alăturat din nou, și care reușește să ducă, în fiecare an, filmul european în cât mai multe orașe românești. Mulțumim Reprezentanței Comisiei Europene care, neîntrerupt, ne este alături. Vom debuta la Timișoara, desigur, ca omagiu adus capitalei culturii, dar vom ajunge și în orașe în care proiecția de film european pe marele ecran nu este ceva permanent accesibil. Ne-ar bucura ca operele cinematografice pe care le propunem să declanșeze o schimbare în viața lor culturală”, a declarat Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român.

La ediția 2023, vedetele și filmele-vedetă coexistă, după cum ne-a precizat Cătălin Olaru, directorul artistic al Festivalului Filmului European. „În The Pod Generation, recompensat cu premiul Alfred P. Sloane la Sundance 2023, personajul celebrei Emilia Clarke se pregătește să devină mamă, dar nu de dragoni. Începând cu natura concepției, descoperim că nu e un copil ca oricare altul. Nu-i vorbă, nici protagonistul interpretat de starul Timothée Chalamet în Bones and All (premiul pentru regie la Veneția) nu e tânărul îndrăgostit tipic, semn că patimile cărnii sunt multe și mistuitoare, iar iubirea e doar una dintre ele.

Împreună, avem bucuria să descoperim multele, ermeticele, tăcutele mistere presărate în Music al Angelei Schanelec (cel mai bun scenariu la Berlin în 2023). Să intrăm, din fericire, pentru scurt timp, în pielea unui polițist de provincie, mulțumită neverosimilului documentar Gigi la legge (premiul special al juriului la Locarno). În sfârșit, Samsara, adică încă unul din filmele-eveniment ale ediției din acest an a Berlinalei (premiul special al juriului secțiunii Encounters), ne îndeamnă să închidem ochii și să ne bucurăm de lume așa cum e ea, plină de nedeslușite zgomote și de spectacol”, a declarat Cătălin Olaru.