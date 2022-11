FESTIVALUL FILMULUI JAPONEZ la Muzeul Național al Țăranului Român

Gazda evenimentului este Muzeul Național al Țăranului Român, proiecțiile urmând să aibă loc la Studioul Horia Bernea.

Ediția din acest an a Festivalului filmului japonez își propune să prezinte publicului bucureștean câteva producții de succes ale cinematografiei japoneze actuale, selecția incluzând patru filme de lung metraj realizate în perioda 2018-2021. Peliculele poartă semnătura unor regizori apreciați ai tinerei generații precum Takeshi Fukunaga, Naoto Kumazawa, Shuichi Okita și Toshiyuki Teruya.

Cele mai multe dintre filmele actualei selecții au fost nominalizate sau premiate în cadrul unor festivaluri de film din Japonia și din străinătate.

Toate cele patru filme din program sunt subtitrate în limba română.

Festivalul filmului japonez urmează să fie organizat și la Cluj Napoca în perioada 18-19 noiembrie a.c.

Intrarea este liberă !

Program

11 noiembrie, ora 18.00

Ținutul Ainu/Ainu Mosir

2020, 84 min

Regie: Takeshi Fukunaga

Distribuție: Kanto Shimokura, Debo Akibe, Emi Shimokura, Toko Miura, Lily Franky

Kanto este un băiat de 14 ani, descendent al indigenilor Ainu din Japonia. El locuiește împreună cu mama sa, Emi, care are un magazin de suveniruri într-un orășel din nordul Japoniei, în insula Hokkaido, într-o regiune unde populația Ainu îmbrățișează turismul în scopul promovării culturii tradiționale și a creării de noi locuri de muncă. Kanto încearcă să treacă peste durerea pricinuită de moartea recentă a tatălui. Într-o bună zi, Debo, șeful comunității, îi povestește despre existența unei spărturi în stânca aflată în pădurea din apropiere, despre care se crede că ar fi o poartă către lumea de dincolo. Kanto se hotărăște să caute acest loc magic, în speranța revederii părintelui decedat.

Regizorul Takeshi Fukunaga este originar din Hokkaido. A studiat regia de film la New York și a locuit mai mulți ani în SUA. În 2019 a revenit în Japonia, stabilindu-se la Tokyo. După un prim film de succes - Out of My Hand, al doilea film al său - Ainu Mosir a fost selectat la Cannes Cinéfondation, la atelierul de scenaristică NHK Sundance și la Sam Spiegel International Film Lab. Pelicula este o coproducție Japonia/SUA/China și a primit mai multe nominalizări și premii la Tribeca Film Festival și la Guanajuato International Film Festival.

11 noiembrie, ora 20.00

Fotografii memorabile/Omoide shashin

2021, 110 min.

Regie: Naoto Kumazawa

Distribuție: Fukagawa Mai, Kora Kengo, Yoshiyuki Kazuko, Iura Arata

Yuko aspiră să devină make-up artist la Tokyo. Dar firea ei încăpățânată și aversiunea pentru minciuni o face să nu se înțeleagă cu persoanele din jur, ceea ce va duce la concedierea de la firma unde lucrează. Ghinioanele se țin lanț și bunica, singura membră a familiei, se stinge în urma unui atac cerebral. Yuko revine în orașul natal, cu regretul de a nu-i fi fost alături în ultimele clipe. Într-o bună zi, un prieten din copilărie care lucrează la primăria orașului îi propune un nou job, acela de fotograf, dar nu fotograf obișnuit, ci unul care se ocupă de portretele funerare ale persoanelor în vârstă. Ceea ce va trebui să facă sunt fotografii pentru ceremonia funerară. Yuko acceptă oferta și, deși la început îi este greu să convingă bătrânii că inițiativa nu este de rău augur, încet-încet, pe măsură ce intră în contact cu aceștia, devine tot mai motivată să realizeze nu doar simple „portrete funerare” ci adevărate „fotografii memorabile”. Parcursul o ajută să se redescopere și să cunoască sentimentul iertării și adevărata valoare a vieții.

12 noiembrie, ora 18.00

Mori și mediul lui/Mori, the Artist’s Habitat

2018, 99 min.

Regie: Shuichi Okita

Distribuție: Tsutomu Yamazaki, Kirin Kiki, Munetaka Aoki, Nobue Iketani, Ryo Kase

Mori este un venerabil pictor de 94 de ani care își petrece cea mai mare parte a timpului observând neobosit grădina luxuriantă din jurul casei și micile vietăți care o populează. Acesta este universul pe care îl redă în lucrările sale. În timp ce pictează zilnic în atelier, soția sa, Hideko, se ocupă de vizitatori. Mori și Hideko trăiesc liniștiți, înconjurați de lucrurile pe care le iubesc însă, într-o bună zi, niște dezvoltatori imobiliari decid să construiască o clădire în imediata vecinătate punând astfel în pericol micul lor paradis. Noua construcție va bloca soarele și va afecta spațiul verde din jur, așa că Mori și Hideko sunt hotărâți să ia măsuri pentru a proteja grădina pe care o prețuiesc atât de mult... Această peliculă încântătoare ce surprinde un crâmpei din viața unui cuplu de vârstnici care conviețuiesc împreună de peste cinci decenii este în același timp și o incursiune nostalgică în atmosfera Japoniei din anii ’70.

Filmul are în rolurile principale doi mari actori, adevărate legende ale cinematografiei japoneze: Tsutomu Yamazaki (Mori) și Kirin Kiki (Hideko). În lunga sa carieră de peste șase decenii începută la teatrul Bungakuza, Tsutomu Yamazaki a lucrat cu mari regizori precum Akira Kurosawa sau Juzo Itami jucând în filme de referință ale cinematografiei japoneze. A fost distins printre altele cu Ordinul Soarelui Răsare, raze de aur cu rozetă. Actrița Kirin Kiki a debutat în 1961 în cadrul companiei de teatru Bungakuza, jucând mai apoi în apreciate producții teatrale, de cinema și în seriale de televiziune. A fost distinsă cu Japan Academy Award, iar pentru rolul Hideko a primit Hochi Film Award (2018).

Shuichi Okita, născut în 1977, este cunoscut în Japonia și în străinătate ca regizor, scenarist, autor de filme de lung-metraj, documentare și producții de televiziune. Printre cele mai apreciate lung-metraje ale sale se numără: The Chef of South Polar (2009), The Woodsman and the Rain (2012), Ecotherapy Getaway Holiday (2014), The Mohican Comes Home (2016) nominalizate și premiate la competiții interne și internaționale. Pentru pelicula „Mori și mediul lui” regizorul a fost distins cu premiul pentru cel mai bun regizor și cel mai bun film străin la Golden Rooster Awards (2018).

12 noiembrie, ora 20.00

Oase curate/Senkotsu

2019, 111 min.

Regie: Toshiyuki Teruya

Distribuție: Eiji Okuda, Ayame Misaki, Michitaka Tsutsui, Mariko Tsutsui

Acțiunea are loc într-un mic orășel de pe insula Agumi din arhipelagul Okinawa. Tsuyoshi se întoarce în orașul natal pentru aniversarea morții mamei printr-un ritual funerar aparte, cel de spălare a oaselor (Senkotsu). Tatăl său, Nobutsuna, care de la moartea soției locuiește singur, își înneacă zilele în alcool. Tsuyoshi își învinovățește părintele pentru moartea mamei care s-a îmbolnăvit muncind din greu pentru a plăti datoriile companiei lui Nobutsuna. Sora lui Tsuyoshi, Yuko se întoarce și ea de la Nagoya, acolo unde locuiește, pentru a fi prezentă la ceremonia funerară. Spre surprinderea tuturor este însărcinată și se confruntă deja cu problemele tipice ale unei mame singure. Tsuyoshi nu poate accepta libera voință a lui Yuko. Încet-încet, pe măsură ce se apropie ziua de Senkotsu a mamei, o stare de spirit ciudată îi cuprinde pe toți membrii familiei care, în ciuda adversităților, înțeleg că trebuie să-și rezolve problemele împreună. Filmul regizorului Toshiyuki Teruya are la bază un scurt metraj de succes realizat de Teruya în 2016.