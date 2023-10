Gala de deschidere a celei de-a 15-a ediții are loc vineri, 3 noiembrie, la Cinemateca Eforie (Str. Eforiei nr. 2). De la ora 19, spectatorii vor râde în hohote la show-ul de stand-up comedy al lui Alexandru Arnăutu Vraciu, intitulat „Film & fun cu Vraciu”.

Actorul, comediantul și solistul vocal Alexandru Arnăutu Vraciu este primul artist român care îmbină muzica rock și impersonările (impressions) actorilor români sau hollywoodieni cu fenomenul de stand-up comedy. La gala de deschidere a celui de-al 15-lea Film 4 Fun, Vraciu le va aminti spectatorilor de filmele occidentale văzute pe casete VHS dublate de Irina Margareta Nistor, de capodopere semnate de Martin Scorsese, Brian De Palma și Michael Mann, avându-i în rolurile principale pe Robert De Niro și Al Pacino, dar și de producțiile de acțiune cu arte marțiale ale lui Jean-Claude Van Damme sau de „monștrii sacri” ai filmului românesc, precum Gheorghe Dinică.

După show-ul „Film & Fun cu Vraciu”, gala de deschidere a festivalului continuă la Eforie cu proiecția, în premieră românească, a unei savuroase comedii de acțiune hollywoodiene, Bodyguardul: Misiune în junglă (Freelance). Filmul regizat de Pierre Morel îi are în distribuție pe John Cena, Alison Brie, Juan Pablo Raba, Alice Eve și Christian Slater.

După cum și-a obișnuit fanii la edițiile anterioare, desfășurate la Sinaia, festivalul inițiat și condus de cineasta Laura Georgescu Baron va acorda și în acest an trofeul Film 4 Fun. Însă, dacă în anii trecuți această distincție le-a fost înmânată unor importanți actori români, a căror carieră remarcabilă – în film, teatru, revistă și televiziune – include numeroase roluri comice memorabile (Stela Popescu, Draga Olteanu-Matei, Rodica Popescu-Bitănescu, Gheorghe Visu, Coca Bloos, Radu Gabriel, Ion Dichiseanu, Magda Catone, Emilia Popescu și Carmen Tănase), de această dată trofeul Film 4 Fun îi este acordat, în premieră, unui regizor. E vorba de Nae Caranfil, cineastul care și-a făcut o carte de vizită din comedia inteligentă și spumoasă, care reconciliază comercialul cu artisticul. Din bogata filmografie a lui Nae Caranfil, publicul Film 4 Fun va putea vedea – sau revedea – la Cinemateca Eforie, în ultima seară a festivalului, un titlu ales chiar de regizor: Closer to the Moon, o coproducție România-SUA-Italia-Polonia-Franța din 2014, avându-i în distribuție pe Vera Farmiga, Mark Strong, Harry Lloyd, Anton Lesser și Monica Bîrlădeanu.

La gala de închidere de duminică, 5 noiembrie, pe scena Cinematecii Eforie va fi acordat, pe lângă Trofeul Film 4 Fun, și un Premiu de excelență al festivalului. Acesta va fi înmânat legendarei creatoare de costume Doina Levinza, colaboratoare la trei filme ale lui Nae Caranfil, printre care și Closer to the Moon (de altfel, contribuția sa la acest film a fost recompensată cu un Premiu Gopo pentru Cele mai bune costume).

Pe tot parcursul ediției a 15-a de Film 4 Fun, Sala ARCUB găzduiește expoziția de pictură „Penumbre”, a artistului și cineastului Tudor Parhon, cu studii de regie la Amsterdam. Anul trecut, pictorul s-a bucurat de succes cu o expoziție deschisă la Biblioteca Națională din București. Expoziția lui Tudor Parhon de la ARCUB va fi vernisată sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 13.

Tot sâmbătă, dar de la ora 11, la ARCUB va avea loc masterclassul „Film vs. Publicitate”, susținut de regizorul Vali Hotea (Roxanne, Lebensdorf) și actorul Radu Gabriel.