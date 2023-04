Marele premiu de la Sundance în deschiderea celei de a 7-a ediții a American Independent Film Festival. Primul episod din SPY/MASTER în avanpremieră

Ca în fiecare an, AIFF aduce publicului român o selecție a celor mai bune filme independente americane, un tip de cinema care devine „din ce în ce mai performant și mai incitant cu fiecare an care trece” așa cum remarca și Eugene Hernandez – director al Sundance Film Festival – cel mai mare festival de gen din Statele Unite.

Producțiile originale dezvoltate în afara sistemului hollywoodian reprezintă și anul acesta focusul festivalului, iar prima zi de proiecții va aduce publicului două premiere: lungmetrajul A THOUSAND AND ONE – Marele premiu al juriului la Sundance 2023, la sala Eforie și primul episod din miniseria HBO Europe, SPY/MASTER ce va fi proiectat la sala Elvire Popesco, în prezența echipei.

„O Teyana Taylor fascinantă joacă în debutul în lungmetraj al regizoarei A.V. Rockwell - A THOUSAND AND ONE - o captivantă poveste de dragoste plasată în New York, un film despre maternitate și supraviețuire într-un oraș aflat într-o schimbare rapidă.” observau cei de la The New York Times care continuă: „lungmetrajul e ca o minune. Este un proiect mic doar în sens prozaic. E un film intim, uman, cu oameni obișnuiți ce duc lupte obișnuite”.

Deși se chinuie mutându-se din adăpost în adăpost alături de fiul său, Terry, în vârstă de șase ani, Inez își trăiește viața după propriile reguli, fără regrete, în New York-ul anilor '90. Atunci când Terry este amenințat să fie dat din nou în plasament, aceasta se hotărăște să-l răpească.

A THOUSAND AND ONE „este un portret tandru, adesea dureros, al legăturii instabile, dar iubitoare, dintre o mamă și fiul său, ambii scuipați din sistemul de plasament. Este, de asemenea, o amplă evocare a unui oraș aflat în agonia gentrificării accelerate și al poliției discriminatorii.” a scris The Hollywood Reporter despre filmul ce va putea fi văzut în premieră națională la American Independent Film Festival .7.

Bazat pe un scenariu dezvoltat în cadrul WRITE A SCREENPLAY FOR… (atelierul de dezvoltare de scenarii al AIFF), miniseria SPY/MASTER a fost inclusă în selecția Berlinale Series de anul acesta fiind primul proiect din Europa Centrală și de Est nominalizat în cadrul acestei competiții.

Incluzându-l într-o selecție de șapte seriale de neratat la Berlinale, Variety rezuma acțiunea astfel: „în 1978, un spion din Est dezertează în Vest și așa începe un joc de între CIA, Securitate, KGB și Stasi.” Miniseria prezintă o săptămână din viața lui Victor Godeanu, mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu și cel mai important consilier al acestuia, dar și un agent KGB sub acoperire care trebuie să scape din România înainte să fie deconspirat de doi agenți îndârjiți de la Contraspionaj.

Producția HBO MAX îi are în distribuție pe actorii: Alec Secăreanu, Parker Sawyers, Svenja Jung, Ana Ularu, Laurențiu Bănescu, Andreea Vasile, Nico Mirallegro, Iulian Postelnicu, Claudiu Bleonț, Elvira Deatcu, Alexandra Bob și este scris de Adina Sădeanu și Kirsten Peters. Antony Root, Johnathan Young și Anke Greifeneder sunt producători executivi, Ioanina Pavel este producător creativ, Viktória Petrányi și Judit Sós sunt producătoarele Proton Cinema, iar Tudor Reu este producătorul din partea Mobra Films. Proiecția din cadrul festivalului va fi urmată de o sesiune de Q&A cu echipa miniseriei.

Abonații HBO și HBO Max din Europa și SUA vor putea urmări SPY/MASTER din luna mai.

În cadrul festivalului vor fi anunțați și finaliștii celei de-a 5-a ediții a Concursului de scenarii WRITE A SCREENPLAY FOR... organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV. Anul acesta scenariștii au fost invitați să propună un scenariu de miniserie TV sau lungmetraj de comedie sau thriller. Peste 300 de aplicații au fost primite și urmează a fi analizate de către Gabriela Iacob – Head of Scripted Development PRO TV și Cristian Mungiu – regizor și scenarist, inițiatorul American Independent Film Festival.

Festivalul continuă să-și asume și anul acesta misiunea de a aduce în discuție teme sociale și comunitare și de a dona către cauze umanitare toate încasările ce revin organizatorilor din vânzarea biletelor. Spectatorii sunt îndemnați să susțină aceste cauze prin prezența la film și participarea la dezbaterile organizate în cadrul AIFF.