Filme alese în august la Warner TV

Lungmetrajele „Misiuni periculoase/ The Hurt Locker”, „Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street” și „Dincolo de limite/ Limitless”, care beneficiază de semnături și distribuții impresionante, vor fi difuzate miercurea de la ora 21:00.

„Misiuni periculoase/ The Hurt Locker” (2008) a fost recompensat cu șase trofee Oscar, inclusiv pentru cel mai bun scenariu, cel mai bun film și cea mai bună regie, Kathryn Bigelow devenind prima femeie premiată de Academia americană de film la această categorie.

Filmul, programat pe 2 august, îi are în distribuție pe Jeremy Renner, Anthony Mackie, Guy Pearce și Ralph Finnes. În timpul războiului din Irak, un sergent recent repartizat la o echipă de geniști din armata americană ajunge în dezacord cu colegii lui de echipă din cauza modului său nonconformist de a-și face treaba.

„Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street” (2013), regizat de Martin Scorsese, va fi difuzat pe 9 august.

Comedia biografică ce îl are în rol principal pe Leonardo DiCaprio este bazată pe povestea adevărată a lui Jordan Belfort, de la ascensiunea lui ca agent de bursă care duce o viață de lux până la declinul care a implicat infracțiuni și guvernul federal.

Din distribuția filmului nominalizat la cinci categorii ale premiilor Oscar fac parte și Jonah Hill, Margot Robbie și Matthew McConaughey.

Thrillerul SF „Dincolo de limite/ Limitless” (2011), regizat de Neil Burger, este inclus în programul Warner TV pe 16 august.

Bradley Cooper conduce o distribuție din care fac parte Anna Friel, Robert De Niro, Abbie Cornish și Andrew Howard.

O pastilă misterioasă care îi permite celui care o ia să acceseze 100% din capacitățile creierului său îl transformă pe un scriitor aflat în dificultate într-un vrăjitor al finanțelor, dar îl introduce și într-o lume nouă, cu multe pericole.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Despre Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) este o companie globală, lider în domeniul media și al divertismentului, care produce și distribuie cel mai popular și complet portofoliu de conținut și branduri din lume, prin televiziune, film și streaming. Disponibilă în peste 220 de țări și teritorii și în 50 de limbi, Warner Bros. Discovery inspiră, informează și distrează publicul din întreaga lume prin intermediul mărcilor și produselor sale emblematice, printre care: Warner Bros: Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies și altele. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.wbd.com.