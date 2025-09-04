Filme de la Berlinale, Locarno, Rotterdam și Toronto, în Competiția Internațională de Lungmetraj de la BIEFF.15

După ce a lucrat alături de Miguel Gomes la „The Tsugua Diaries” și „Grand Tour”, cineasta franceză stabilită în Lisabona Maureen Fazendeiro revine cu „The Seasons”, selectat anul acesta la Locarno, în Competiția Oficială, dar și la Toronto. Îmbinând relatări ale muncitorilor din mediul rural cu notițele de teren ale unor arheologi, imagini de amator cu desene științifice, legende, poezii și cântece, filmul reprezintă atât o călătorie prin istoria reală și prin poveștile regiunii Alentejo din sudul Portugaliei, cât și un portret al oamenilor care au trăit acolo.

Tot de la Toronto, unde va avea zilele acestea premiera mondială, vine și enigmaticul „Levers”, cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei canadiene Rhayne Vermette. În urma unui fenomen solar neașteptat care duce la o eclipsă totală de o zi, viețile unui sculptor, unui agent de pază și unui funcționar public neînfricat din Red River Valley se intersectează în moduri misterioase în această explorare a doliului colectiv, filmată pe peliculă de 16mm cu ajutorul mai multor camere Bolex defecte, care se remarcă prin estetica sa suprarealistă și narațiunea criptică.

„Debut, or, Objects of the Field of Debris as Currently Catalogued” al americanului Julian Castronovo, care a avut premiera la începutul acestui an la Rotterdam, prezintă noi posibilități pentru cinematografia independentă ultra-lo-fi. Realizat cu un buget modest de doar 900 de dolari și propunând o abordare inovativă de tip DIY, filmul inspirat de „F for Fake” al lui Orson Welles pornește de la cazul real al galeristului newyorkez Eli Sakhai, condamnat pentru falsificarea mai multor opere de artă, pentru a construi o poveste cu detectivi fascinantă, plină din indicii evazive și răsturnări de situație — totul de pe ecranul computerului din dormitor.

Pentru primul său lungmetraj, „MACDO”, prezentat vara aceasta în competiția dedicată debuturilor de la FIDMarseille, cineasta mexicană Racornelia se inspiră din propria copilărie și din estetica telenovelelor și a filmelor de familie pentru a ne arunca în mijlocul unei mese de Crăciun de la finalul anilor ’90. Pe fundalul sărbătorii aparent călduroase, filmul dezvăluie dinamica din sânul unei familii care încearcă să apară perfectă în ochii musafirilor, expunând modul complex în care iubirea și puterea se intersectează, estompând granițele dintre apropiere și dominare.

Prezentat anul acesta la Berlinale, în secțiunea Forum, și recompensat cu marele premiu la Nowe Horyzonty, „Punku”, al peruvianului Juan Daniel Fernández Molero, se inspiră din David Lynch și Maya Deren pentru a ne purta de-a lungul Amazonului, unde o adolescentă indigenă din tribul Matsigenka descoperă un băiat dispărut de doi ani și considerat mort. Hotărâtă să-l salveze, pornește într-o călătorie care îi va schimba pe amândoi.

Filmele selectate în Competiția Internațională de Lungmetraj BIEFF.15 vor putea fi văzute între 23 și 27 septembrie la Cinema Elvire Popesco, patru dintre ele în premieră națională, și concurează pentru Premiul pentru Cel mai bun lungmetraj. Câștigătorul va fi ales de un juriu format din Savina Petkova, critic de film, curator și redactor-șef la „Talking Shorts”, o platformă dedicată criticii de film specializate pe formatul de scurtmetraj, Cătălin Cristuțiu, monteur și consultant de montaj cunoscut pentru întreaga filmografie a lui Radu Jude și alte peste 100 de lungmetraje, scurtmetraje și seriale TV, și Vanja Milena Munjin Paiva, programatoare de film, cercetătoare și membră a comitetului de selecție al Festivalului Internațional de Film de la Valdivia.

Patru filme realizate de colectivul El Pampero Cine din Argentina la BIEFF.15

Colectivul argentinian El Pampero Cine, o prezență formidabilă în cinematografia independentă contemporană, va fi subiectul unui focus special la BIEFF.15, cu patru titluri din catalogul de peste 25 de filme produse în ultimele două decenii proiectate în premieră la București, dar și un masterclass susținut de regizorii Laura Citarella, Mariano Llinás și Agustín Mendilaharzu.

Unul dintre cele mai lungi filme din istorie și capodopera regizorului Mariano Llinás, „La Flor”, o narațiune complexă din șase povești separate legate între ele de aceleași patru actrițe (Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes și Valeria Correa), ne poartă în sens invers cronologic pe firul istoriei cinemaului, dinspre formate populare ca horror-ul și telenovela înspre pastișă și experiment pur, lucrând în interiorul convențiilor și în același timp destabilizându-le total. Filmul cu o durată totală de 13 ore și jumătate va fi proiectat între 26 și 28 septembrie la Cinema Union, sub forma a trei proiecții cu intermisii.

Prezentat în Competiția Orizzonti a Festivalului de la Veneția în 2022 și ales cel mai bun film al anului 2023 de publicația Cahiers du Cinéma, monumentalul „Trenque Lauquen” al Laurei Citarella urmărește doi bărbați din orașul argentinian care pornesc în căutarea unei femei dispărute a căror dragoste o împărtășesc. O epopee plină de mister și elemente supranaturale, de la fantome la creaturi mutante subacvatice, filmul de patru ore se va putea vedea joi, 25 septembrie, la Cinema Union, într-o proiecție în două părți.

Cel mai recent dintre titlurile propuse, „Folk Traditions of the Land” al lui Mariano Llinás îl aduce în prim-plan pe muzicianul Ignacio Corsini, a cărui viață și operă reprezintă o adevărată poartă către istoria Argentinei, de la istoria muzicii până la politica sa din prezent. Filmul va fi proiectat marți, 23 septembrie, la Cinema Union, în deschiderea focusului special dedicat colectivului El Pampero Cine.

Totodată, regizorii Laura Citarella, Mariano Llinás și Agustín Mendilaharzu se vor afla la București, unde vor susține și un masterclass deschis despre metoda de lucru unică a colectivului El Pampero Cine, definită de un mod de a produce filme cu resurse extrem de limitate, care favorizează o formă de independență creativă și politică deplină, permițând membrilor colectivului să testeze și să rescrie convențiile și limitele mediului cu care lucrează la fiecare nou proiect. Masterclass-ul va avea loc miercuri, 24 septembrie, la Sala Cinema de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, iar intrarea este liberă.

Evenimentul va fi precedat de proiecția filmului „Clementina”, realizat de Agustín Mendilaharzu și Constanza Feldman. Filmat în timpul pandemiei și prezentat în 2022 la Rotterdam, filmul îi găsește pe directorul de imagine și regizorul Agustín Mendilaharzu și actrița Constanza Feldman locuind pentru prima oară împreună în timpul carantinei. Departe de vechea lor viață, cei doi decid să filmeze un scurtmetraj inspirat de greutățile Constanzei în a se adapta la noua locuință, însă după ce filmul este gata, problemele din viața reală continuă – începutul unei noi comedii, cu Clementina în rolul principal.

Abonamentele pentru Festivalul Internațional de Film Experimental București 2025 fost puse în vânzare pe Eventbook.ro. Din dorința de a face experiența de festival mai accesibilă pentru diverse categorii de public, indiferent de statutul economic, începând de anul acesta BIEFF a implementat o politică de tip „pay what you can” prin introducerea a patru categorii de prețuri pentru abonamentele generale. Festivalul încurajează spectatorii să ni se alăture în acest demers de solidaritate prin achiziția unuia dintre cele patru abonamente la preț special, în funcție de posibilitățile individuale.

