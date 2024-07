Filmul documentar „O întâmplare cu Jazz / Without Expectations”, regia Mircea Sorin Albuţiu, la Veneţia

Filmul documentar „O întâmplare cu Jazz / Without Expectations”

Regizor: Mircea Sorin Albuţiu

Anul premierei: 2023 / TIFF (Transilvania International Film Festival)

Distribuţie: Miriam Răducanu, Cornel Răducanu, Mircea Sorin Albuţiu

Imagine: Mircea Sorin Albuţiu

Montaj şi colorizare: Alexandra Bălău

Sunet: Matei Vasilache

Sala de proiecţie: Rossini, Veneţia, ora 19:00–20:00

Sinopsis: filmul documentar „O întâmplare cu Jazz / Without Expectations” este rezultatul întâlnirilor dintre dansatoarea şi coregrafa Miriam Răducanu şi fotograful Mircea Sorin Albuţiu, care timp de opt luni au lucrat împreună, în 2017, pe o temă de jazz inspirată de o înregistrare video cu Miles Davis, din 1959, din studioul lui Robert Herridge din New York. Fascinată de figura şi gestica celebrului jazzman, Miriam Răducanu s-a sacrificat nopţilor de insomnie, a inventat personaje prin dansul ei, rememorând o viaţă de pasiuni şi trădări, iar cu ultimul ei dans spune lumii doar un: „So what (Şi ce dacă)?”.