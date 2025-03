Crin Antonescu, enervat de întrebările despre Ponta: Până la urmă ne vom adresa poporului român

Întrebat, miercuri seara, dacă posibila candidatură a lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale nu ar putea fi „o manevră” a PSD, Crin Antonescu a infirmat, însă a precizat că dacă ar fi, el n-ar putea s-o împiedice.

„Eu tot asta aș avea de făcut și anume să mă duc în fața oamenilor, că sunt ei PSD-iști, că sunt liberali, că sunt udemeriști sau că nu sunt niciuna dintre acestea, pentru că totuși numărul cetățenilor României care nu sunt membri de partid e mult mai mare. Eu n-am intrat în campanie - asta și am spus-o totdeauna - bazat doar pe susținerea acestor partide. Am intrat bazat pe convingerea că sunt un bun candidat și aș fi un bun președinte al României. Cel mai bun în conjunctura actuală și cu candidații actuali. Altfel, n-aș fi intrat. Că nu e tema mea ca PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul să aibă ei un candidat și le rezolv eu problema asta, sau să aibă ei o coaliție și le rezolv eu problema asta. Astea sunt problemele lor, sunt partide majore, sunt partide legitimate de electorat. Că intră domnul Ponta și că domnul Ponta s-ar putea, ceea ce, sigur, analiștii au tot dreptul să presupună, să ia din voturile celor de la PSD, sau poate și ale altora, e normal, de competiție electorală, vom vedea. Dacă întrebarea este dacă eu am încredere în conducerea PSD, centrală și locală, că va face totalitate campanie pentru mine, răspunsul este hotărât da”, a spus Antonescu la Digi 24.

Despre faptul că Victor Ponta a spus că el candidează ca să nu-i lase pe PSD-ști, să nu lase poporul PSD fără candidat, Crin Antonescu a spus că „fiecare candidat are mijloacele lui”: „Nu cenzurez eu nici strategia și nici discursul electoral al domnului Ponta, care deocamdată nici nu și-a depus candidatura, dar încă o dată, e un electorat în competiție. Până la urmă ne vom adresa cu toții poporului român, zic eu, nu poporului PSD sau poporului liberal. Și o să vedem la urmă, nici nu vom ști vreodată câți PSD-ști au votat cu mine, cu dumnul Ponta, cu dumnul Georgescu sau cu cine știe ce alt domn”.

Întrebat ce relații are cu Victor Ponta, cu care a constituit Uniunea Social - Liberală (USL), Crin Antonescu a spus că nu are niciun fel de relații: „Eu am și lipsit din politica românească de 10 ani, nu ne-am despărțit prieteni, nu are rost să mai reluăm acum, știți foarte bine și varianta mea, știți și varianta domniei sale, puteți vedea arhivele, puteți vedea declarațiile. Deci nu am relații cu dumnul Ponta”.

Întrebat, în continuare, dacă îl va ataca pe Victor Ponta când îi va fi competitor, Antonescu a părut că deranjat de întrebările despre fostul partener, și a spus: „eu chiar n-aș mai zăbovi pe acest subiect, nu e singurul care mă atacă, sunt foarte mulți oameni care mă atacă, e normal să se întâmple asta. Când candidezi, ești țintă, ești atacat, rămâne ca oamenii să discernă și să vadă cine pe cine atacă, cine pe cine cum atacă”.

„Scopul meu nu e să-l atac pe dumnul Ponta sau pe altcineva, dacă l-am atacat pe dumnul Georgescu și o să-l atac în continuare în această campanie, este că prezintă un pericol major pentru România și este un candidat cu șansa de a deveni președintele României. N-o să mă leg acum de toți candidații, pentru că nici nu este util, nici nu este necesar”, a afirmat Antonescu.

Antonescu a fost întrebat dacă se așteaptă ca Victor Ponta să-l atace pe Călin Georgescu și a spus că Ponta pare să îi fie „succesor” suveranistului.

„Mă uit la toți candidații. Când va fi candidat, vom discuta despre aceste lucruri. Deocamdată nu e cazul, discutăm despre o ipoteză. Că-l va ataca sau nu pe domnul Călin Georgescu? Sigur, domnul Ponta e în stare de orice, dar până acum s-a prezentat totuși aproape ca un locotenent. Sau ca un posibil, sau doritor de succesiune, ca un posibil succesor sau doritor de succesiune, dacă domnul Georgescu nu e lăsat să candidez. Deci nu mă interesează ce face domnul Ponta, mă interesează ce zice și ce face domnul Georgescu, deși sunt cam lămurit. Să fiu sincer, nu-l mai urmăresc cu foarte mare atenție. Știu ce zice, știu ce face, știu cine e din punct de vedere electoral, nu altfel ca altfel, cred că puțini știu cine e. Și-mi văd, repet, de mesajul meu către români, de mesajul meu pentru societatea românească, de construirea ipotezei Antonescu pentru Președinția României”, a mai spus Crin Antonescu.

(sursa: Mediafax)