Framing the Change: Retrospectivă de film documentar românesc la Londra

Prima retrospectivă de film documentar românesc contemporan din Marea Britanie, organizată de ICR Londra în parteneriat cu festivalurile românești Astra Film Sibiu și One World România și două dintre cele mai mari și cunoscute festivaluri britanice, Sheffield Doc Fest și Open City Doc, va avea loc în perioada 26 aprilie - 31 iulie. Intitulată,, Framing the Change”, retrospectiva va cuprinde peste 30 de filme și evenimente speciale relevante pentru publicul britanic/internațional, pentru cinefili și pentru iubitorii festivalurilor de film.

Deosebit de ambițios, proiectul își propune o incursiune în universul românesc al ultimelor două decenii, documentarele sondând teme actuale pentru societatea românească: efectele emigrației masive, intersecția dintre perspectiva religioasă și seculară, relația complicată dintre școală și educația la domiciliu, reflecția asupra istoriei recente a României ca exercițiu de descoperire, asumare și înțelegere. Selecția include și o serie de filme care reprezintă introspecții personale în viața regizorilor sau dezvăluie istoria unei comunități, reflectând varietatea de stiluri și estetica diferită a filmelor documentare românești.

Prima parte a programului retrospectivei este onorat de documentarele următorilor regizori: Alexandru Petru Bădeliță, Alex Brendea, Dumitru Budrala, Ionut Carpatorea, Radu Ciorniciuc, Ștefan Constantinescu, Andrei Dăscălescu, Răzvan Georgescu, Oana Giurgiu, Florin Iepan, Alexandru Solomon și Julio Soto.

Retrospectiva va fi deschisă de o discuție cu Adina Marin (programator la festivalul Astra Film din Sibiu), Andrei Rus (director artistic One World Romania), Cíntia Gil (director al Sheffield Doc Fest) și Michael Stewart (director Open City Docs), moderată de jurnalistul Jonathan Romney, care scrie pentru publicațiile Film Comment, Sight & Sound, The Observer sau Screen Daily. Framing the Change este o continuare a eforturilor ICR Londra de promovare a filmului românesc în Marea Britanie, prin evenimente de mare vizibilitate, după amplul proiect-retrospectivă Revolution in Realism din 2016 de la British Film Institute, complementare programului permanent Cinemateca Românească.

Program:

Prima parte - Selecție realizată de Adina Marin (Astra Film)

26 aprilie, 19.00 | Discuție despre ultimele două decenii de documentar românesc. Participă: Adina Marin, Andrei Rus, Cíntia Gil, Michael Stewart și Jonathan Romney. Introducere de Magda Stroe, coordonator activitate ICR Londra

28 aprilie, 19.00 | Proiecția filmului La drum, în regia lui Dumitru Budrala

29 aprilie, 19.00 | Proiecția filmului Acasă, în regia lui Radu Ciorniciuc

4 mai, 19.00 | Proiecția filmului Home Alone - A Romanian Tragedy, în regia lui Ionuț Carpatorea

5 mai, 19.00 | Proiecția filmului Dacia, dragostea mea, în regia lui Julio Soto și Ștefan Constantinescu

7 mai, 19.00 | Proiecția filmului Decrețeii. Născuți la comandă, în regia lui Florin Iepan

13 mai, 19.00 | Proiecția filmului Ouăle lui Tarzan, în regia lui Alexandru Solomon

20 mai, 19.00 | Proiecția filmului Blestemul ariciului, în regia lui Dumitru Budrala

26 mai, 19.00 | Proiecția filmului Aliyah DaDa, în regia Oanei Giurgiu

28 mai, 19.00 | Proiecția filmului Pașaport de Germania, în regia lui Răzvan Georgescu

5 iunie, 19.00| Proiecția filmului Eu te-am făcut, eu te omor, în regia lui Alexandru Petru Bădeliță

5 iunie, 19.00| Proiecția filmului Profu’, în regia lui Alex Brendea

9 iunie, 19.00 | Proiecția filmului Păcătoasa Teodora, în regia Ancăi Hirte

12 iunie, 19.00| Proiecția filmului Tatăl nostru, în regia lui Andrei Dăscălescu

Programul celei de-a doua părți a retrospectivei (15 iunie - 31 iulie), selecție realizată de Andrei Rus (One World Romania), este în curs de definitivare, iar filmele, invitații și evenimentele urmează a fi confirmate.

Filmele vor fi prezentate pe canalele online ale ICR Londra, cu subtitluri în limba engleză, iar unele dintre ele vor fi disponibile doar în Marea Britanie pentru o scurtă perioadă de timp. Detalii complete la www.icr.ro și www.icr-london.co.uk.