Iată câștigătorii Globurilor de Aur 2023!

Printre celebritățile care au participat la ceremonie se numără Brad Pitt, Andrew Garfield, Austin Butler, Ana de Armas, Quentin Tarantino, Jamie Lee Curtis, Billy Porter, Jenna Ortega, Adam Scott, Henry Golding, Jennifer Coolidge, Glen Powell, Julia Garner, Lily James și Salma Hayek Pinault.

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Brendan Gleeson, "The Banshees of Inisherin"

Câștigător: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"

Barry Keoghan, "The Banshees of Inisherin"

Brad Pitt, "Babylon"

Eddie Redmayne, "The Good Nurse"

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Câștigător: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"

Kerry Condon, "The Banshees of Inisherin"

Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"

Dolly De Leon, "Triangle of Sadness"

Carey Mulligan, "She Said"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial TV de comedie muzicală sau dramă

John Lithgow, "The Old Man"

Jonathan Pryce, "The Crown"

John Turturro, "Severance"

Câștigător: Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Henry Winkler, "Barry"

Cea mai bună melodie originală

"Carolina," Taylor Swift ("Where the Crawdads Sing")

"Ciao Papa," Guillermo del Toro & Roeban Katz ("Guillermo del Toro's Pinocchio")

"Hold My Hand," Lady Gaga and Bloodpop ("Top Gun: Maverick")

"Lift Me Up," Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, and Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Forever")

Câștigător: "Naatu Naatu," Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ("RRR")

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial TV – musical sau comedie

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Câștigător: Jeremy Allen White, "The Bear"

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un serial TV – muzical sau comedie

Câștigător: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building "

Jenna Ortega, "Wednesday"

Jean Smart, "Hacks"

Filmul "The Fabelmans", de Steven Spielberg, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic. Filmul despre educația lui Spielberg a devansat "Avatar: Calea apelor", "Elvis", "Tar" și "Top Gun": Maverick" pentru premiul cel mare al serii.

Iată toți câștigătorii, potrivit CNN:

Televiziune

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune - musical sau comedie: Jeremy Allen White, "The Bear"

Cea mai bună prestație a unei actrițe într-un serial de televiziune - Musical sau comedie: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Cea mai bună prestație a unui actor într-un serial de televiziune - dramă: Kevin Costner, "Yellowstone"

Cea mai bună prestație a unei actrițe într-un serial de televiziune - dramă: Zendaya, "Euphoria"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial sau film de televiziune în serie limitată sau film realizat pentru televiziune: Evan Peters, "Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un serial limitat sau film de televiziune: Amanda Seyfried, "The Dropout"

Cel mai bun serial de televiziune de dramă: "House of the Dragon"

Cel mai bun serial limitat sau film de televiziune realizat pentru televiziune: "The White Lotus"

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un rol secundar într-un serial de televiziune de comedie muzicală sau dramă: "Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Musical-Comedy or Drama Television Series": Julia Garner, "Ozark"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial de televiziune de comedie muzicală sau dramatică: "Ozark", Oscar: Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un rol secundar într-un serial, serial limitat sau film de televiziune: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial, serial limitat sau film de televiziune: "The Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television": Actorul a fost premiat pentru cea mai bună interpretare într-un rol secundar într-un serial, serial limitat sau film de televiziune: Paul Walter Hauser, "Black Bird"

Cel mai bun serial de televiziune - musical sau comedie: "Abbott Elementary"

Film

Cel mai bun film - musical sau comedie: "The Banshees of Inisherin"

Cel mai bun film de cinema - dramă: "The Fabelmans"

Cel mai bun film de cinema - limbă străină: "Argentina, 1985" (Argentina)

Cel mai bun scenariu - Film: "Cel mai bun scenariu de film": Martin McDonagh, "The Banshees of Inisherin" (The Banshees of Inisherin)

Cel mai bun cântec original - film: "Cel mai bun cântec original - film": "Naatu Naatu Naatu", Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ("RRR")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film: "Best Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture": Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once" (Totul peste tot, deodată)

Cea mai bună actriță într-un rol secundar în orice film de cinema: Hu Huy Huy, K: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"

Cel mai bun actor într-un film de cinema - musical sau comedie: Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"

Cel mai bun film de animație: Cel mai bun film de animație: "Pinocchio, de Guillermo del Toro"

Cel mai bun actor într-un film de cinema - dramă: Austin Butler, "Elvis"

Cea mai bună actriță într-un film de cinema - dramă: Cate Blanchett, "Tár"

Cea mai bună actriță într-un film de cinema - Musical sau comedie: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once" (Totul peste tot deodată)

Cel mai bun regizor - Film: Cel mai bun regizor - Film: Steven Spielberg, "The Fabelmans"

Cea mai bună coloană sonoră originală: Justin Hurwitz, "Babylon"

(sursa: Mediafax)