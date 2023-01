Opt premii pentru producțiile Warner Bros. Discovery la Globurile de Aur

Printre premiile acordate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (The Hollywood Foreign Press Association) se numără:

· patru premii pentru producții HBO Max, dintre care trei câștigate de producții HBO Originals (Euphoria, House of the Dragon și The White Lotus)

· trei premii pentru Warner Bros. Television Group, câștigate de Abbott Elementary

· un premiu pentru Warner Bros. Pictures, câștigat de Elvis

Lista completă a premiilor Warner Bros. Discovery:

Cel mai bun serial de televiziune - dramă: House of the Dragon | HBO Original

Cel mai bun serial de televiziune - comedie/ muzical: Abbott Elementary | Warner Bros. Television Group

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: The White Lotus | HBO Original

Cel mai bun actor într-un film (dramă): Austin Butler ("Elvis" | Warner Bros. Pictures)

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Zendaya, Euphoria | HBO Original Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson, Abbott Elementary | Warner Bros. Television Group

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Jennifer Coolidge, The White Lotus | HBO Original

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV: Tyler James Williams, Abbott Elementary | Warner Bros. Television Group

