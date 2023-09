Greva de la Hollywood, aproape de final

Sindicatul scenariștilor a anunțat că documentul trebuie să fie finalizat înainte ca echipa de negociere să voteze dacă îl va recomanda sau nu consiliului Writers Guild of America pentru aprobare.

Protestatarii anunță că s-a ajuns la un acord „provizoriu" pentru a pune capăt unei greve de lungă durată a scenariștilor de la Hollywood.

Writers Guild of America (WGA) a anunțat acordul cu Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), grupul care reprezintă studiourile, serviciile de streaming și producătorii.

Acordul contractual pe trei ani a fost stabilit după cinci zile de negocieri.

(sursa: Mediafax)