Hamnet, bestsellerul lui Maggie O’Farrell, eveniment cinematografic internațional sub semnătura lui Chloé Zhao

În centrul poveștii din Hamnet se află relația dintre Agnes Shakespeare (Jessie Buckley) și soțul ei, William Shakespeare (Paul Mescal), surprinsă cu profunzime și fragilitate. Filmul explorează iubirea lor intensă, dar și durerea copleșitoare provocată de moartea fiului lor, Hamnet, o tragedie care, potrivit romanului și adaptării, a inspirat nemuritoarea piesă Hamlet. Din distribuție fac parte și Joe Alwyn și Emily Watson, completând o echipă actoricească remarcabilă.

Critica de specialitate a salutat producția ca pe unul dintre marile momente cinematografice ale anului. Variety l-a descris drept puternic – „atât de crud din punct de vedere emoțional, încât uneori este greu de suportat” –, iar despre Jessie Buckley a scris că este „cu nimic mai puțin decât magică”.

Publicații precum Vulture și The Playlist consideră deja Hamnet un concurent serios pentru premiile Oscar din 2026, cu șanse reale la trofeele pentru cel mai bun film și cea mai bună actriță.

Chloé Zhao a ales să transforme romanul lui O’Farrell într-o „poveste de basm pentru oameni mari”, mizând pe adevărul emoțional mai mult decât pe rigiditatea istorică. Atmosfera filmului este amplificată de o spectaculoasă reconstrucție a celebrului Globe Theatre și de imagini poetice ce surprind frumusețea naturii și fragilitatea vieții. Coloana sonoră semnată de Max Richter adaugă profunzime și sensibilitate întregii experiențe vizuale.

Lansarea Hamnet în cinematografele americane este programată pentru 27 noiembrie 2025, urmând ca filmul să ajungă pe marile ecrane din Europa la începutul anului 2026.

Romanul Hamnet, publicat în cadrul Anansi. World Fiction, imprint al Editurii Trei, este o poveste despre dragoste, pierdere și puterea vindecătoare a artei, inspirată de viața lui William Shakespeare și de moartea fiului său, Hamnet, la doar 11 ani. Distins cu Women’s Prize for Fiction și National Book Critics Circle Award, tradus în peste 30 de limbi, romanul a devenit un fenomen literar global și s-a bucurat de un succes deosebit și în România.

„Succesul extraordinar al ecranizării confirmă încă o dată forța literaturii și impactul romanului lui Maggie O’Farrell. Pentru noi, la Anansi, Hamnet este una dintre acele cărți rare, care reușesc să emoționeze și să inspire, iar acum bucuria este și mai mare văzând cum povestea prinde viață pe marile ecrane”, a declarat scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul Anansi. World Fiction.

Ediția în limba română a romanului, în traducerea Mihaelei Buruiană, este disponibilă în toate librăriile din țară și online.

Maggie O’Farrell (n. 1972) este una dintre cele mai apreciate scriitoare contemporane, autoare a nouă romane traduse în peste 30 de limbi și recompensate cu numeroase premii literare, printre care Betty Trask Award, Somerset Maugham Award, Costa Book Award, National Book Critics Circle Award for Fiction și Women’s Prize for Fiction. Din opera sa, în cadrul Anansi. World Fiction, au mai fost publicate în traducere romanul Portretul căsătoriei și volumul de memorii Exist, exist, exist.