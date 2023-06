ICR susține secțiunea „Zilele Filmului Românesc” și o serie de evenimente conexe la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Internaţional de Film Transilvania - TIFF

„Anul acesta, în cadrul Zilelor Filmului Românesc, spectatorii au ocazia să descopere, ca de fiecare dată, cele mai proaspete și inovatoare voci ale cinematografiei autohtone, dar și nume deja consacrate. E o onoare pentru noi să găzduim echipele de producție ale filmelor românești la Cluj-Napoca și să aducem în fața publicului filmele lor, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Parteneriatul dintre TIFF și ICR este unul de tradiție, care contribuie an de an la succesul evenimentului nostru”, a declarat Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

Zilele Filmului Românesc, cea mai importantă și vizibilă secțiune a Festivalului pe plan internațional, oferă o platformă excelentă de expunere pentru cele mai bune filme românești realizate în ultimul an. De altfel, ZFR include și filme care au fost deja prezentate la festivaluri internaționale cu sprijinul Institutului Cultural Român sau produse de producători ce au beneficiat de susținerea ICR în procesul lor de dezvoltare și formare profesională internațională.

„Ne aflăm la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), în anul în care Institutul Cultural Român sărbătorește 20 de ani de la înființare. ICR și TIFF sunt parteneri de lungă tradiție, având ca scop comun promovarea creatorilor români în întreaga lume. TIFF continuă să ofere vizibilitate internațională filmelor românești realizate în ultimul an, iar ICR a sprijinit constant această misiune de-a lungul existenței sale. Vă invităm să ne alăturăm în această ediție, într-un cadru efervescent și creativ, la Cluj-Napoca, orașul nu întâmplător desemnat începând cu 2021 UNESCO City of Filmˮ, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

De asemenea, ICR susține mai multe secțiuni și evenimente conexe ZFR, cum ar fi TIFF Industry - secțiunea Festivalului dedicată exclusiv industriei de film - care permite, în fiecare an, celor peste 1.000 de invitați să participe în ateliere variate de co-producție de film, dezvoltare de seriale sau de scenariu de film, montaj și post-producție etc. Numeroase filme românești care ajung pe ecranele marilor festivaluri ale lumii își fac primii pași în aceste ateliere, în fața unor traineri sau co-producători străini. Ateliere precum platforma de co-producție Transilvania Pitch Stop (TPS), atelierul de montaj First Cut Lab (FCL) sau workshop-ul de dezvoltare de seriale Drama Room permit unor proiecte tinere din România să fie sprijinite profesional pentru a putea concura pe piaţa internaţională.

În 2023, este marcat centenarul lui Ion Popescu-Gopo, un maestru al cinematografiei românești, căruia îi este dedicată o serie de evenimente speciale, tot cu sprijinul ICR: un cine-concert de excepție, în care filmul „S-a furat o bombăˮ va fi proiectat însoțit de o muzică originală interpretată live de Alexei Țurcan, compusă special pentru această ocazie. De asemenea, va avea loc și o expoziție cu afișe de film și desene create de însuși maestrul Ion Popescu-Gopo.

ICR este partener și pentru evenimentul RO Days, Bursa Alex Leo Șerban și secțiunea Educație pentru tineri regizori.

Deschiderea Festivalului Internațional de Film Transilvania are loc vineri, 9 iunie 2023, când publicul este așteptat în Piața Unirii, unde poate fi urmărită pelicula „Confort nordicˮ/„Northern Comfortˮ (Islanda/Marea Britanie/Germania, 2023) alături de echipa filmului și de alți invitați speciali. Regizat de cineastul islandez Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, filmul face parte din Focus Nordic, un program complex al acestei ediții care va aduce în fața spectatorilor din Cluj-Napoca peste 40 de filme, concerte și cine-concerte din Norvegia, Islanda, Danemarca, Finlanda și Suedia.

Fondat în 2002, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din România și unul dintre cele mai importante evenimente de gen din regiune, cu peste 100.000 de participanți la fiecare ediție. TIFF are loc anual în inima Transilvaniei, în Cluj-Napoca, un oraș modern, cu o istorie bogată. Din 2021, datorită TIFF, Cluj-Napoca face parte din rețeaua UNESCO City of Film. Deschis marelui public, dar și profesioniștilor din industrie, Festivalul Internațional de Film Transilvania aduce pe ecrane la fiecare ediție, timp de 10 zile, peste 250 de filme, cine-concerte și concerte, dar și evenimente conexe cum sunt expozițiile de artă sau întâlnirile dintre creatorii de film și public.