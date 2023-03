ICR Varșovia sărbătorește francofonia prin film și dezbateri de idei

Institutul Cultural Român de la Varșovia și Ambasada României în Republica Polonă participă la Festivalul Filmului Francofon cu Metronom, primul lungmetraj de ficțiune al regizorului Alexandru Belc. Pelicula propusă de ICR Varșovia a fost recompensată cu Premiul pentru regie al secțiunii „Un certain regard“ la cea mai recentă ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

Pelicula va fi difuzată vineri, 24 martie, la cinematograful Muranów din Varșovia. Desfășurat în perioada 22 ˗ 26 martie, festivalul include alte opt producții de ficțiune propuse de Institutul Francez din Polonia, care este și principalul organizator, și ambasadele statelor Belgia, Canada, Elveția, Luxemburg și Maroc. Ucraina, ca și Polonia, are statut de stat observator în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei, motiv pentru care în programul festivalului se regăsește comedia ucraineană: Мої думки тихі (My Thoughts Are Silent), în regia lui Antonio Lukich.

De asemenea, în acest an ICR Varșovia este partener al evenimentului „Noaptea Ideilor“, lansat de Institutul Francez în 2016 în peste 100 de filiale din întreaga lume. În Polonia, „Noaptea Ideilor“ se va desfășura în zilele de 30 și 31 martie în organizarea Institutului Francez de la Varșovia și a Fundației Goyki 3 Art Inkubator din Sopot, în colaborare cu ICR Varșovia și Ambasada Elveției în Polonia.

Cele două zile de dezbateri vor avea ca temă de discuție antropocenul și dezvoltarea accelerată. Din România a fost invitată dramaturga și regizoarea Gianina Cărbunariu, care va dialoga pe tema acestei ediții cu Aneta Kyzioł, teatrolog și jurnalistă la prestigioasa revistă de analiză „Polityka“ și autoare de articole de specialitate în revista „Dziennik Teatralny“.

„Noaptea Ideilor“ (La Nuit de Idées) este un program-far al Institutului Francez în cadrul căruia jurnaliști, scriitori, artiști, lideri de opinie și experți francezi și internaționali dezbat teme de actualitate la nivel european ori global.