Ilinca Goia, Andrei Voicu şi Tina Duceac se alătură distribuţiei Lia, la Antena 1

Cu o vastă experienţă în teatru şi film, Ilinca Goia o va interpreta pe Otilia Bădescu, un personaj cu greutate în povestea Lia. Mama lui Alice (Ioana Blaj), Otilia se bucură de rolul de stăpână a casei şi din această poziţie, acţiunile ei ajung să se răsfrângă asupra mai tuturor celor implicaţi.

„Otilia este o femeie încercată de viață, puternică și autoritară, care a crescut mulți copii, deşi nu toţi ai săi. Cu toate că și-a umplut viața și casa cu mulți oameni... e mai singură decât dac-ar fi locuitorul unei insule pustii... Nu se poate bizui decât pe ea însăși. Scopul său în viață a devenit fericirea fiicei sale și buna creștere a nepoțelului. Provocarea majoră a acestui rol este să-i descopăr şi să-i exprim umanitatea, fragilitatea, sensibilitatea, îndoielile, hazul (voit sau involuntar), toate aceste < > ce creează un caracter profund, complex, credibil, sper interesant și emoționant. Ce mă captivează la acest rol? Imensa ei capacitate de dedicare, devotamentul necondiționat, faptul că a adoptat trei copii și a crescut ... cinci, mămoșenia ei, camuflată într-o < > de autoritarism. Deşi este obsedată de control, Otilia este plină de îndoieli, are pusee manipulative și suferințe afective neștiute de nimeni. Sunt multe < > în descrierea acestui rol. Cred că protejarea este cuvântul definitoriu pt Otilia și frica de schimbare!”, a dezvăluit Ilinca Goia despre personajul său.

În strânsă legătură cu Otilia este Robert Vornicu, personajul pus în scenă de micul actor Andrei Voicu. Acesta a început cursurile de actorie încă de acum câţiva ani, iar acum are oportunitatea să joace în primul său proiect de o asemenea anvergură pe micile ecrane. Robert este fiul lui Petru (Ştefan Floroaica) şi Alice (Ioana Blaj). „Îmi place personajul meu pentru că este curajos şi vorbăreţ, la fel ca mine. Îmi place mult pe platoul de filmare, iar acest proiect mi-a adus o viaţă nouă, una specială!”, a dezvăluit micuţul actor, care ştie deja şi ce va face cu primii bani câştigaţi ca actor: „Vreau să economisesc pentru facultate, dar şi să îmi cumpăr o nouă colecţie de dinozauri!”. La rândul său, scenaristul Radu Grigore a dezvăluit despre Andrei: „Se zice că este foarte greu de lucrat cu copiii pe set şi când am început căutarea pentru rolul Robi, aveam emoţii… dar Andrei a depăşit orice aşteptări… pot spune că este la egal cu ceilalţi actori. Înţelege foarte bine indicaţiile şi livrează mereu ceea ce ne dorim… este suprinzător cât de bine înţelege ce are de jucat şi cât de pregătit vine la filmare. Pentru mine nu este doar un copil talentat, ci un actor adevărat!”.

Alături de Andrei Voicu, telespectatorii o vor putea descoperi pe Tina Duceac, o tânără şi ambiţioasă studentă la UNATC. Tina îi va da viaţă Emei Vornicu, sora lui Petru (Ştefan Floroaica). Născută chiar înainte ca mama lor să moară, Ema va ajunge să îi spună Otiliei. Fire copilăroasă şi uşor naivă, uneori Ema dă dovadă de multă maturitare. „Aparent doar o puștoaică simpatică și alintată, Ema mea are o poveste dură de viață, ce va putea fi descoperită pe parcursul serialului. Sper ca telespectatorii să savureze, precum o fac eu, împletitura prin care trece Ema dintre iubiri neîmpărtășite, flirt, prietenii, certuri în familie, belele în care intră, mici bucurii alte vârstei și așa mai departe. Eu una abia aștept să cresc odată cu Ema”, a dezvăluit Tina, completând: „Sunt extraordinar de recunoscătoare pentru oportunitatea de a face parte din serialul “Lia” de la Antena 1, de a cunoaște o echipă atât de frumoasă, de a lega prietenii minunate pe platou și de a mă vedea familia la TV. A fost primul casting din viața mea, pe care mi-am dorit enorm să îl iau, pentru a-mi îndeplini cel mai mare vis - acela de a juca într-un serial”.

După succesul înregistrat cu cele patru sezoane ale serialului Adela, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Lia, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Serialul care va putea fi urmărit în curând la Antena 1 va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

