Începe Animest.15 - prima ediție a festivalului disponibilă online, în toată țara

#ScreeningHistory - cea de-a 15-a ediție Animest, dedicată aniversării celor 100 de ani de animație românească, își deschide porțile astăzi, pentru prima dată în mediul online. Invitați să ia parte la o adevărată aventură prin lumea fermecătoare a imaginilor în mișcare, cinefilii vor putea urmări filme de Oscar, povești care au făcut înconjurul lumii și masterclass-uri cu animatori de elită, până pe 15 noiembrie, de pe întreg teritoriul țării. Nu mai puțin de 55 de proiecții online se pregătesc să ajungă în casele iubitorilor de animație, prin intermediul platformei de streaming a festivalului, disponibilă pe www.animest.ro, în secțiunea Cinema virtual, de unde pot fi achiziționate și biletele de acces.

Vestita invazie a urșilor în Sicilia

O adaptare fermecătoare a nuvelei pentru copii scrise și ilustrate de artistul italian Dino Buzatti în 1945, Vestita invazie a urșilor în Sicilia / ‘The Bears’ Famous Invasion of Sicily (regia Lorenzo Mattotti) deschide cea de-a 15-a ediție Animest și se vede pentru prima dată în România în această seară de la ora 20:00. Povestea care va face deliciul spectatorilor de toate vârstele a fost inclusă în 2019 în selecția oficială de la Cannes, iar în același an s-a aflat printre favorite la Annecy – cel mai important eveniment cinematografic mondial dedicat filmelor de animație. Tot de la Annecy vine și The Nose or the Conspiracy of Mavericks (regia Andrey Khrzhanovsky), o adaptare inedită a nuvelei satirice ,,Nasul’’, scrisă de Nikolai Gogol. Filmul inclus în competiția internațională de lungmetraj va fi difuzat în premieră în România în această seară, de la ora 20:30.

Printre poveștile de care spectatorii sunt invitați să se îndrăgostească în următoarele zile se numără și celebrul Kill It and Leave This Town, debutul regizorului polonez Mariusz Wilczynski, programat marți, 10 noiembrie, de la ora 20:30. Filmul a fost distins cu Premiul special al juriului în cadrul aceluiași prestigios festival de la Annecy. Joi seară, My Favourite War (regia Ilze Burkovska Jacobsen), un excelent documentar animat despre perioada comunistă a anilor '80, va cuceri spectatorii de la ora 20:30, iar vineri publicul îl va cunoaște pe protagonistul filmului Josep (regia Aurel), inclus anul acesta în selecția Festivalului de la Cannes. Zero Impunity (regia Denis Lambert, Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies), documentarul multimedia realizat în cadrul campaniei globale de conștientizare a violențelor sexuale sistematice din zonele de conflict, își continuă parcursul festivalier printr-o proiecție specială programată sâmbătă, de la ora 20:30. Majoritatea acestor proiecții sunt urmate de intervenția în direct a regizorilor.

100 de ani de animație Românească

În primele zile de festival, scurtmetrajele internaționale care vor concura în acest an la premiile ediție, vor cuceri, pe rând, micile ecrane, impresionând prin diversitatea stilurilor de animație și prin complexitatea poveștilor abordate. Spectatorii sunt invitați să își aleagă favoriții și la această ediție, oferind, prin fiecare vot exprimat, o șansă în plus filmului preferat de a câștiga Premiul Publicului.

Expoziția 100 de ani de animație românească

Aniversarea celor 100 de ani de animație românească, eveniment căruia Animest îi dedică tema ediției și o întreagă secțiune tematică, va fi marcată de un adevărat regal cinematografic. Miercuri, începând cu ora 17:00, scurtmetrajele premiate de-a lungul celor 15 ediții în Competiția românească vor rula pe ecranele din întreaga țară, iar de la orele 19:00 și 21:00, spectatorii sunt invitați să descopere o amplă selecție de bijuterii de arhivă, restaurate digital de echipa festivalului. Petrecerea aniversară va debuta de la ora 11:00 cu o discuție dedicată, la care vor participa criticul Dana Duma, autoarea volumului 100 de ani de animație românească, și cineastul Radu Igazsag, regizorul lungmetrajului documentar O scurtă poveste, difuzat online de la ora 18:30. Până pe 22 noiembrie, fanii Animest sunt invitați să exploreze istoria fabuloasă a animației autohtone în cadrul singurului eveniment offline din programul festivalului: expoziția ‘100 de ani de animație românească’, găzduită de Scena9.

Greierele si furnica - 100 de ani de animație românească

BoJack Horseman - Aaron Long, invitat special

The case of the spiral staircase - Țara invitată: Olanda

Seria întâlnirilor virtuale cu invitații de onoare ai ediției va continua joi, de la ora 17:45, cu prezentarea Tricky Women/Tricky Realities, din Austria – festivalul invitat la Animest.15. Olanda, țara invitată, propune spectatorilor o amplă retrospectivă a celor mai importante filme de animație produse de-a lungul ultimilor 100 de ani, proiectate online începând de joi: un lungmetraj despre un misterios ‘Disney’ olandez și cinci serii de filme scurte, una dintre ele pentru copii. Animate Projects din Marea Britanie, studioul invitat, se va bucura de o prezentare detaliată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 16:30. Animatorul israelian de succes Tal Gadon va susține un masterclass despre colaborarea sa cu regizorul Ari Folman la filme precum Vals cu Bashir, primul lungmetraj animat nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film străin. Una dintre cele mai așteptate întâlniri ale anului, cu Aaron Long, unul dintre regizorii BoJack Horseman, va avea loc vineri, 14 noiembrie, de la ora 19:00, pe pagina de Facebook Animest.

Doghead - Creepy Animation Night

Cele mai populare evenimente din programul festivalului revin anul acesta într-o nouă formulă, aducând spiritul petrecerii în sufrageriile iubitorilor de muzică bună, imagini hipnotizante și povești înspăimântătoare. Creepy, Trippy și Animusic Night părăsesc ecranele de cinema și vin să-și viziteze spectatorii la ei acasă, în 12, 13 și 14 noiembrie, începând cu miezul nopții.

Cei mai tineri dintre cinefili au parte, la această ediție, de o porție dublă de Minimest. Secțiunea dedicată lor a debutat încă din weekend, cu o serie de proiecții online programate chiar înainte de startul oficial al festivalului, și va continua în zilele de 14 și 15 noiembrie, cu un program plin de surprize pentru copiii de toate vârstele.

***



Cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest este organizată de Asociația Animest, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Ministerului Culturii. Parteneri instituționali: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Institutul Francez, Forumul Cultural Austriac, Ambasada Israelului în România, Dacin Sara, Japan Foundation, Goethe-Institut, Institutul Polonez, Europa Creativă, Arhiva Națională de Filme.

Animest 15