Inocentul/ L'innocent, o comedie explozivă de Louis Garrel, din 21 aprilie în cinema

Când Abel (Louis Garrel) află că mama sa, Sylvie (Anouk Griberg), în vârstă de 60 de ani, vrea să se căsătorească cu un fost deținut (Roschdy Zem), intră în panică. Sprijinit de Clémence (Noémie Merlant), cea mai bună prietenă a sa, va face tot ce-i stă în putere ca să o protejeze. Dar o întâlnire cu Michel, noul său tată vitreg, i-ar putea oferi lui Abel noi perspective.

Inocentul/ L'innocent este inspirat parțial de povestea reală a mamei lui Louis Garrel, actrița și regizoarea Brigitte Sy, care a ținut cursuri de actorie în închisori și care s-a îndrăgostit de unul dintre deținuți, realizând un film despre această poveste în 2010, intitluat Free Hands.

„Când am început să scriu scenariul, m-am gândit la chestii autobiografice. Pentru că mama mea chiar s-a căsătorit cu un tip în închisoare. Dar nu am vrut să fac o cronică, o relatare a acestui fapt. Nu am vrut să fac un film naturalist despre această anecdotă. A devenit o anecdotă pentru că nu sunt poet. Sunt actor, știi? Așa că, de la început, am știut că vreau să mă joc cu genuri diferite – să trec de la un film cu jafuri la o comedie romantică și apoi la o cronică de familie, între mamă și fiu”. - spune Louis Garrel.

Cu o distribuție remarcantă, în care, alături de Louis Garrel, se regăsesc Roschdy Zem (Ancheta unui scandal de stat, Chocolat), Noémie Merlant (Tár, Mi iubita, mon amour, Portrait of a Lady on Fire) și Anouk Griberg (Mon homme, La fille du magicien), Inocentul/ L'innocent a avut premiera internațională la Cannes 2022.

Filmul a fost descris de New York Times drept „o poveste umanistă cu un înveliș amuzant și puternic la fel ca muzica synth-pop de pe coloana sonoră”, „ciudat, emoționant și amuzant de bine jucat” - RogerEbert.com, sau „primul film de la Cannes 2022 care mi-a dat acel râs cu dureri de burtă și zvâcniri de genunchi, de care aveam atât de mult nevoie” - Deadline Hollywood Daily.

