Inspirat din fapte reale, filmul Corpus Christi, disponibil online în România

Unul dintre cele mai importante filme europene ale anului, Corpus Christi a fost lansat în data de 4 decembrie, pe platforma video on demand Vimeo.

Un film inspirat din fapte reale, nominalizat la Oscar și European Film Awards, câștigător a 10 premii la Polish Film Awards și cu peste 2 milioane de spectatori în Polonia, Corpus Christi urmărește fascinanta transformare a unui tânăr care vrea să devină preot în ciuda cazierului său, și care preia accidental o parohie.

Apreciat de public și de critica din întreaga lume, Corpus Christi îl aduce în prim plan pe Daniel, un tânăr de 20 de ani, proaspăt ieșit dintr-un centru de detenție. Ajuns într-un mic oraș din Polonia, Daniel se îmbracă în haine preoțești și pretinde că este trimisul Bisericii. Apariția unui preot carismatic cu viziuni moderne este o oportunitate pentru comunitatea locală care începe un proces de vindecare după o tragedie recentă.

Corpus Christi a rulat prima dată în România la TIFF, în Piața Unirii. Au urmat alte câteva proiecții în aer liber în cadrul Caravanei TIFF și apoi lansarea în cinematografe, pe 9 octombrie. Din păcate, închiderea cinematografelor a început pe 7 octombrie la București. A continuat să ruleze în cinematografele în aer liber și în cele din țară, până la închiderea acestora, în scurt timp.

Corpus Christi

De vineri, 4 decembrie, Corpus Christi este disponibil online: vimeo.com/ondemand/corpuschristifilm. Costul unui bilet online este de 3$, iar utilizatorul poate vedea filmul într-un interval de trei zile de la achiziție.

