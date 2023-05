Jucăria nouă/ Le nouveau jouet, o comedie franțuzească cu Daniel Auteuil și Jamel Debbouze, din 19 mai în cinema

Sami (Jamel Debbouze) trăiește fericit într-un cartier din suburbiile Parisului alături de soția sa, care așteaptă un copil. Pentru a asigura nevoile viitoarei familii, Sami se angajează ca paznic de noapte într-un magazin cu produse de lux, deținut de Philippe Etienne (Daniel Auteuil), cel mai bogat om din Franța. De ziua fiului său, Alexandre (Simon Faliu), Philippe inaugurează raionul de jucării al magazinului și îi spune acestuia că poate lua orice își dorește. Alexandre îl alege pe Sami drept noua sa jucărie.

„Producătorul Richard Grandpierre a fost cel care mi-a propus să mă ocup de acest proiect. Inițial, l-am întrebat dacă a înnebunit (râde), înainte de a vedea filmul original, alături de soția mea, co-scenarist. Apoi, am înțeles atunci că există un alt punct de vedere de oferit asupra acestui subiect. Acum, ca adult, am văzut în cu totul alt fel acest film față de cum l-am perceput când eram copil. Filmul original al lui Francis Veber este pentru mine cel mai puternic și nebun film al său. Și mi-am dat seamă că temele filmului - diviziunea socială, copilul-rege și întrebarea dacă banii pot face totul - actuale la acea vreme, azi stau cu atât mai mult în picioare. Îndepărtându-ne puțin de asprimea originalul, din care rezidă puterea lui, am încercat să adăugăm mai multă umanitate și să dezvoltăm tema paternității.”, spune regizorul și scenaristul filmului, James Huth.

Daniel Auteuil (Caché, La Belle Époque), apreciatul star francez, deținător al unui premiu la Cannes (Le huitième jour) și al două trofee César (Jean de Florette, La fille sur le pont), este cel care l-a recomandat și contactat pe Jamel Debbouze (Amélie, Asterix & Obelix: Mission Cleopatra) pentru rolul lui Sami: „Locuim la 10 minute unul de celălalt în Paris, Avignon și Corsica și ar fi trebuit de mult timp să facem ceva împreună”.

Simon Faliu, tânărul actor ce îl interpretează pe Alexandre, are 14 ani și a fost ales în urma unui casting, pe când avea 12 ani, din 150 de copii: „Practic, personajul principal este copilul. El este cheia filmului. Pariul filmului era să avem un puști detestabil la început, dar care ulterior să ne facă să-l plăcem. Dar, pentru asta trebuia să găsim un copil de 12 ani, care să aibă maturitatea și talentul necesare (...). Am văzut 150 de copii și, dintre ei, Simon Faliu era, de departe, cel care avea capacitatea necesară pentru a exprima emoțiile personajului. Are capacitatea de a juca în două chei: Voldemort și Harry Potter.”, a mai adăugat James Huth.

