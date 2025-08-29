KINOdiseea Open Air - Festivalul International de Film pentru Publicul Tanar revine in aceasta toamna

Dupa succesul editiilor anterioare, KINOdiseea Open Air - Festivalul International de Film pentru Publicul Tanar ii asteapta din nou pe cei mici, cei mari si foarte mari, intre 3 si 14 septembrie 2025, in Parcul National. Timp de 12 zile, festivalul transforma parcul intr-un spatiu al povestilor, al creativitatii si al descoperirilor, prin proiectii de film, ateliere interactive si spectacole pentru toata familia.

La aceasta editie, spectatorii se vor bucura de 11 proiectii speciale, cu filme iubite de copii si premiate la nivel international. Printre titlurile mult asteptate se numara: „Vulpea si iepurasul salveaza padurea” regizat de Mascha Halberstad, „Bambi: O poveste din padure” regizat de Michel Fessler, „Kung Fu Panda 4” in regia lui Mike Mitchell si Stephanie Stine, „Prieteni imaginari” regia John Krasinski si mai multe povesti premiate si apreciate in intreaga lume, care vor cuceri publicul de toate varstele vor fi anuntate in curand.

Pe langa proiectiile sub cerul liber, festivalul pregateste un program bogat de activitati interactive. Copiii vor putea explora ateliere de colorat si de creatie, vor descoperi cum se poate transforma reciclarea intr-un joc al imaginatiei si vor invata mai multe despre cinema in cadrul atelierelor de educatie cinematografica. Cei mai curiosi se vor distra in atelierele ludice sustinute de CONI, iar energia va fi completata de momente spectaculoase cu jonglerii, acrobati, baloane uriase, pictura pe fata si baloane modelabile.

Distractia nu se opreste aici, Teo Magic Show revine cu doua reprezentatii de magie dedicate intregii familii, Profesorii Trasniti aduc stiinta pe scena prin spectacole cu gheata carbonica, iar Minunatiile lui Verdini vor transforma parcul intr-un loc de basm.

Prin toate aceste experiente, KINOdiseea Open Air isi pastreaza misiunea de a aduce in fata copiilor si tinerilor filme valoroase si activitati creative, care ii inspira sa descopere, sa invete si sa se bucure impreuna.

Eveniment organizat de Asociatia Culturala Metropolis, cofinantat de Primaria Sectorului 2, partener strategic Centrul Cultural Mihai Eminescu si membru in reteaua Europa Cinemas.

